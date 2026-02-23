'อาเวีย พร็อพเพอร์ตี้'ชูโปรเจกต์ "The Park Lane 15" รุกตลาดลักชูรี ตั้งเป้ายอดโอนรวมกว่า 266 ลบ.โต 15%

“อาเวีย พร็อพเพอร์ตี้” อสังหาฯรายกลาง ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาอสังหาฯในพื้นที่ สุขุมวิท-แบริ่ง–เอกมัย–สมุทรปราการ เดินหน้าเปิดตัวโปรเจกต์เรือธง ระดับLuxury "The Park Lane 15" เจาะกลุ่มลูกค้าระดับบน ทั้งซื้อเพื่ออยู่อาศัย นักลงทุนสนใจซื้อ วางเป้าตั้งเป้าหมายการโอนกรรมสิทธิ์ในปีนี้ไว้กว่า 266 ล้านบาทโตกว่า 15% เผยยังมีแลนด์แบงก์ในโซนสมุทรปราการกว่า 10 แปลง และที่ดินผืนงามแถวพระราม 3 รอโอกาสอสังหาฯฟื้นตัว
นายศุภกิจ ประมวลทรัพย์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อาเวียพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (Avia Property Company Limited) กล่าวว่า อาเวีย พร็อพเพอร์ตี้ เป็นผู้ประกอบการด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่เชี่ยวชาญในพื้นที่ สุขุมวิท-แบริ่ง–เอกมัย–สมุทรปราการ จากจุดเริ่มต้นในปี 2548 ภายใต้ชื่อบ้านลีลาวดี ด้วยทุนจดทะเบียนเพียง 20 ล้านบาท วันนี้ อาเวียได้ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 ด้วยความแข็งแกร่ง ด้วยทุนจดทะเบียนชำระเต็มถึง 210 ล้านบาท เรายึดมั่นในวิสัยทัศน์ที่ต้องการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้มีความหลากหลายและตรงกลุ่มเป้าหมาย (Living Simplexity) ผ่านโครงการชื่อดังอย่าง พรีเมียร์ วิลล์, พรีเมียร์ แกรนด์, เดอะ พาร์ค เลน, เดอะ แคนวาส, พรีเมียร์ ซิตี้ และ พรีเมียร์ ไพร์ม ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีเสมอมา”
แม้ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2568 ที่ผ่านมาจะเผชิญความท้าทาย จากกำลังซื้อที่ชะลอตัวในกลุ่ม Mass และความเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อ แต่อาเวียมองเห็นโอกาสสำคัญในปี 2569 ซึ่งเป็นปีแห่งการปรับฐานตลาดที่อยู่อาศัย โดยกลุ่ม Luxury และ Exclusive Private Residences ยังคงเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพสูงและมีความต้องการต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อจริง (Real Demand) และได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจน้อยกว่ากลุ่มอื่น
"ทิศทางตลาดในปี 2569 เราจะเห็นเทรนด์ 'คุณภาพเหนือปริมาณ' และการมองหาที่อยู่อาศัยที่เป็นสินทรัพย์ที่คุ้มค่าในระยะยาว อาเวียจึงใช้ความเชี่ยวชาญกว่า 2 ทศวรรษในพื้นที่ สุขุมวิท-แบริ่ง–สมุทรปราการ พัฒนาโครงการที่ตอบโจทย์ 'Living Simplexity' เพื่อเจาะกลุ่มนิช (Niche Market) ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวและความพิถีพิถันเป็นพิเศษ" นายศุภกิจ กล่าว
สำหรับในปีนี้ บริษัทยังคงรุกตลาด Luxury ซึ่เป็นโปรดักส์ที่เรามั่นใจในเรื่องของกำลังซื้อ และมีกลุ่มนักลงทุนเข้ามา โดยได้เปิดตัว "The Park Lane 15" (สุขุมวิท-แบริ่ง 15) หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของปีนี้ ซึ่งเป็น Exclusive Private Residences ระดับลักชูรีที่มีความเป็นส่วนตัวขั้นสุดเพียง 16 ยูนิตเท่านั้น โดดเด่นด้วยดีไซน์ Double Volume ที่ให้ความโปร่งสบาย และทำเลศักยภาพที่เชื่อมต่อรถไฟฟ้า 2 สาย (เขียว-เหลือง) สอดคล้องกับแนวโน้มปี 2569 ที่คนรุ่นใหม่และกลุ่มนักลงทุนเลือกซื้ออสังหาฯ เนื่องจากสามารถปล่อยเช่าในราคาที่สูง ได้รับผลตอบแทนจาการลงทุนที่น่าจะได้ระดับ 8-10% และยังได้กำไรจากส่วนต่างราคา ( หรือ Capital Gain) อีก
โครงการ “เดอะพาร์คเลน15 สุขุมวิท-แบริ่ง” ทาวน์โฮมและบ้านแฝดหรู พัฒนาภายใต้แนวคิด THE PHILOSOPHY OF LUXURY LIVING ในราคาเริ่มต้นที่ 13.9 - 33.9 ล้านบาท* ขนาดที่ดินในโครงการอยู่ที่ 1-2-47.8 ไร่ จำนวนยูนิต 16 ยูนิต เนื้อที่เริ่มต้น 24 - 53.2 ตารางวามีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 275 ถึง 542 ตารางเมตร ระบบไฟฟ้าใต้ดิน โดยประกอบด้วยแบบบ้าน 3 แบบคือ บ้านแฝด 4.5 ชั้น ขนาด 542 ตารางเมตร จำนวน 2 ยูนิต 4 ห้องนอน , 7 ห้องน้ำ , 2 ห้องนั่งเล่น, 1 ห้องรับประทานอาหาร , 1 ห้องแม่บ้าน , 5 ที่จอดรถ , Home Lift , ชั้นดาดฟ้า ราคา 32 ล้านบาท
ทาวน์โฮม 4.5 ชั้น ขนาด 302 ตารางเมตร จำนวน 6 ยูนิต มาพร้อมกับ 3 ห้องนอน , 1 ห้องอเนกประสงค์ / 1 ห้องนอน , 5 ห้องน้ำ, 1 ห้องนั่งเล่น , 1 ห้องรับประทานอาหาร , 1 ห้องครัว , 3 ที่จอดรถ , ชั้นดาดฟ้า ราคาเริ่มต้น 15.5 ล้านบาท
ทาวน์โฮม 3.5 ชั้น ขนาด 275 ตารางเมตร จำนวน 8 ยูนิต 3 ห้องนอน , 4 ห้องน้ำ , 1 ห้องรับประทานอาหาร , 1 ห้องครัว , 3 ที่จอดรถ , ชั้นดาดฟ้า ราคาเริ่มต้น 13.9 ล้านบาท
ทั้งนี้ โครงการ The Park Lane 15 ได้เตรียมจัดงานเปิดตัวโครงการ (Grand Opening) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2569 นี้ พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ รับส่วนลดสูงสุด 700,000 บาท + ของแถมร่วมกว่า 150,000 บาท*
ในเรื่องของผลงาน ปีนี้ วางเป้าหมายการโอนกรรมสิทธิ์ รวม ไว้ที่ 55 ยูนิต คิดเป็นมูลค่ารวม 266.88 ล้านบาท ได้แก่ โครงการ Premier City สุขุมวิท - ปู่เจ้า (ทาวน์เฮ้าส์ และบ้านเดี่ยว) ตั้งเป้าโอน 155 ล้านบาท และการเปิดตัวโครงการใหม่ The Park Lane 15 จะเป็นหนึ่งในฟันเฟืองหลักที่สร้างยอดโอนได้กว่า 102.50 ล้านบาท และ โครงการ พรีเมียร์ ไพร์ม (บ้านแฝด) ตั้งเป้าโอน 9.18 ล้านบาท
“โครงการ The Park Lane 15 จะเป็นหนึ่งในฟันเฟืองหลักที่สร้างยอดโอนกว่า 102.50 ล้านบาท สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ในเครือ The Park Lane ที่ประสบความสำเร็จมาแล้วหลายโครงการทั้งในย่านเอกมัยและลาซาล รวมถึง กลยุทธ์ของอาเวียที่ใช้มาตลอด คือการรักษามาตรฐานคุณภาพและความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรให้เป็นมืออาชีพ เราเชื่อมั่นว่า The Park Lane 15 จะเป็นมาตรฐานใหม่ของบ้านระดับพรีเมียมในย่านสุขุมวิท-แบริ่ง ที่ตอบโจทย์ทั้งการอยู่อาศัยและการลงทุนในระยะยาว ภายใต้กลยุทธ์ การรักษามาตรฐานคุณภาพและความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ควบคู่ไปกับการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที่ทันต่อเหตุการณ์ เราเชื่อมั่นว่าด้วยประสบการณ์การพัฒนาโครงการมามากกว่า 12 โครงการ จะทำให้อาเวียเติบโตได้อย่างยั่งยืนและได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง” ผู้จัดการทั่วไปกล่าว
สำหรับแผนพัฒนาในอนาคตนั้น ทางผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีที่ดินสะสม (แลนด์แบงก์) ในโซนจังหวัดสมุทรปราการไม่ต่ำกว่า 10 แปลง แปลงละประมาณ 5-7 ไร่ สามารถพัฒนาโครงการได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งแต่ละแปลง มีเนื้อที่ไม่ใหญ่ ทำให้คล่องตัวในการพัฒนาโครงการ ที่เปิด ขาย ปิดเร็ว ดีต่อสภาพคล่อง รวมถึงยังมีที่ดินแปลงผืนงามใจกลางเมืองพระราม 3 หากตลาดอสังหาฯฟื้นตัว ก็จะเห็นการพัฒนาโครงการใหม่ได้เช่นกัน.