คดีหุ้น MORE.. “เฮียม้อ” ยังไงก็ไม่รอด / สุนันท์ ศรีจันทรา

คดีปั่นหุ้น บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE ถ้าเป็นเพียงคดีเล็กๆ ไม่ตกเป็นข่าวครึกโครม และไม่อยู่ในความสนใจของสาธารณชน วันนี้คดีอาจถูกฆ่าตัดตอนเงียบหายไปแล้ว โดยไม่มีผู้ร่วมแก๊งปั่นหุ้นคนใดต้องรับผิดติดคุก
แต่แม้เป็นคดีใหญ่คดีดัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือกันตรวจสอบ รวบรวมพยานหลักฐาน สอบสวนดำเนินคดีกับผู้ร่วมขบวนการปั่นหุ้น MORE ทั้ง 42 คน ซึ่งส่วนใหญ่ถูกคุมขังในเรือนจำ แต่อีกหลายคนยังลอยนวลอยู่ โดยเฉพาะกลุ่มหัวโจกในการวางแผนและปฏิบัติการปั่นหุ้น
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้กล่าวโทษผู้ร่วมปั่นหุ้น MORE รวม 42 คน โดยอัยการส่งนำตัวสั่งฟ้อง และถูกควบคุมตัวในเรือนจำแล้ว 28 ราย ส่วนอีก 14 ราย บางส่วนหลบหนี บางส่วนอยู่ระหว่างขั้นตอนนำตัวสั่งฟ้องของอัยการ
กลุ่มผู้ต้องหาคนสำคัญที่อัยการอยู่ระหว่างนำตัวส่งฟ้องศาล เหลืออยู่ 4 คน ประกอบด้วย นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MORE นายสมนึก กยาวัฒนกิจ อดีตประธานกรรมการบริษัทในเครือตงฮั้ว และนางสาวปุณฑริก์ อิศรางกูล ณ อยุธยา อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซนเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GSC
และนายเทียนประเสริฐ พลอำไพ ซึ่งล่าสุดไปแสดงตัวตามที่อัยการนัดเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และอัยการได้สั่งฟ้องส่งตัวให้ศาลดำเนินคดีตามขั้นตอน
เฮียม้อ นายสมนึก และนางสาวปุณฑริก์ เป็นกลุ่มผู้ต้องหาระดับแกนนำปั่นหุ้น MORE ซึ่งขอเลื่อนนัดอัยการเพื่อส่งตัวฟ้องศาลมานับครั้งไม่ถ้วน ล่าสุดสดๆ ร้อน การนัดเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งอัยการยืนยันว่าจะไม่มีการเลื่อนนัดอีก แต่สุดท้ายสื่อมวลชนก็รอเก้อ เพราะมีเพียงนายเทียนประเสริฐคนเดียวเท่านั้นที่มาตามนัด ส่วนอีก 3 คนอัยการเลื่อนนัดส่งตัวฟ้องศาลวันที่ 18 มีนาคมนี้ และไม่อาจคาดเดาได้ว่าผู้ต้องหาหรืออัยการจะขอเลื่อนนัดอีกหรือไม่
มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เพราะความสงสัยในขั้นตอนการดำเนินคดีกับตัวการสำคัญปั่นหุ้น MORE ทั้งเฮียม้อ นายสมนึก และนางสาวปุณฑริก์ โดยเฉพาะขั้นตอนของอัยการในการนำตัวส่งฟ้องศาล ซึ่งต้องเลื่อนนัดกันเกือบจะครบ 10 ครั้งแล้ว
ทำไมผู้ต้องหาคนสำคัญในคดีหุ้น MORE จึงได้สิทธิขอเลื่อนนัดบ่อยครั้ง หรือทำไมอัยการจึงรวบรวมสำนวนไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์เสียที แต่ไม่มีใครก้าวล่วงไปถึงประเด็นที่กลุ่มผู้ต้องหามีฐานะทางการเงิน จนนำไปสู่การประวิงเวลา
เพียงแต่คดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 หรือผ่านมากว่า 3 ปีแล้ว แต่ผู้ร่วมขบวนการปั่นหุ้น MORE ทั้งหมด ยังไม่ถูกส่งตัวเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในชั้นศาล โดยเฉพาะผู้ต้องหาที่เป็นตัวการสำคัญ
แกนนำคนสำคัญที่หลบหนีออกไปนอกประเทศไปแล้ว เช่น นายอภิมุข บำรุงวงศ์ หรือ “ปิงปอง” เป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะติดตามจับกุมมาดำเนินคดี แต่แกนนำที่ยังไม่ได้หลบหนี ดูเหมือนจะมีอภิสิทธิ์ เพราะยังไม่ถูกนำตัวควบคุมในเรือนจำเหมือนผู้ต้องหาอีกเกือบ 30 คน
อย่างไรก็ตาม ปฏิบัติการปล้นโบรกเกอร์โดยปั่นราคาหุ้น MORE มูลค่าความเสียหายประมาณ 4.5 พันล้านบาท เป็นคดีใหญ่เกินไปที่ใครจะเป่าคดีให้เงียบหายได้ แม้จะดึงเวลา ยื้อคดี แต่สุดท้ายก็ต้องปิดคดี และไม่มีใครรอดจากอาชญากรรมที่ก่อไว้ในหุ้น MORE ได้ แม้แต่แก๊ง “เฮียม้อ”