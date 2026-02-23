ก.ล.ต. ผนึก CIB-ปอศ. ลุยล้างบางอาชญากรไซเบอร์-ปั่นหุ้น อุดช่องโหว่ฟอกเงินตลาดทุน

ขยับตัวครั้งใหญ่รับมือภัยคุกคามยุคดิจิทัล! สำนักงาน ก.ล.ต. นำทัพโดย "พรอนงค์ บุษราตระกูล" เดินหน้าจับมือตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) และ บก.ปอศ. เปิดเกมรุกบูรณาการข้อมูลขั้นสุด เล็งทลายเครือข่ายอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมเศรษฐกิจที่ฝังรากลึกในตลาดทุนไทย จับตาประเด็นร้อน การใช้นอมินีอำพรางตัวตนฮุบกิจการ และการใช้กระดานเทรดเป็นฉากบังหน้าหลอกลงทุน งานนี้ส่งสัญญาณชัด หน่วยงานกำกับดูแลพร้อมงัดกฎหมายขั้นเด็ดขาด เชือดไก่ให้ลิงดู เพื่อฟื้นความเชื่อมั่นนักลงทุนโดยด่วน
นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และนายธวัชชัย พิทยโสภณ รองเลขาธิการ พร้อมคณะผู้บริหาร ก.ล.ต. เข้าหารือกับพลตำรวจโท ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) พลตำรวจตรี โสภณ สารพัฒน์ รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และคณะผู้บริหารของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) เพื่อประสานแนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของทั้ง 2 หน่วย และการทำงานเชิงรุกร่วมกันอย่างใกล้ชิดในด้านการป้องกันและเร่งรัดการบังคับใช้กฎหมายในกรณีเครือข่ายผู้กระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและความผิดในตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 ณ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
“การหารือในระดับนโยบายกับ CIB และ บก.ปอศ. จะช่วยให้กระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลของ ก.ล.ต. ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบการกระผิดในตลาดทุน มีความกระชับและชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งช่วยส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดำเนินการของ ก.ล.ต. เช่น การอำพรางตัวตนของผู้กระทำผิดเพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำเสนอซื้อเพื่อครอบงำกิจการ หรือหลักเกณฑ์การขอรับความเห็นชอบการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในผู้ประกอบธุรกิจที่ ก.ล.ต. กำกับดูแล และการใช้ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนเป็นช่องทางหลอกลงทุน นอกเหนือจากที่ ก.ล.ต. มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามกรอบของกฎหมายเพื่อประโยชน์ในการทำหน้าที่ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมาโดยตลอด” เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าว
พร้อมกันนี้ ก.ล.ต. ยังได้รับมุมมองและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงในการดำเนินคดีของ CIB และ บก.ปอศ. ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการทำหน้าที่ของ ก.ล.ต. ด้วย รวมทั้งยังมีการหารือแนวทางการถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างกันและการใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อประโยชน์ในการป้องกันหรือติดตามผู้กระทำผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทั้ง 2 หน่วยงานติดตามและให้ความสำคัญอย่างใกล้ชิด