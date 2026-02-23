ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 31.02-แข็งค่าตามราคาราคาทอง-ดอลล์อ่อนกังวลนโยบายภาษีการค้า

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(23 ก.พ.69)แข็งค่าผ่านแนว 31.00 บาทต่อดอลลาร์ฯ ช่วงสั้นๆ ไปที่ระดับ 30.96 ก่อนจะกลับมาปิดตลาดที่ระดับ 31.02 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ 31.19 บาทต่อดอลลาร์ฯ … เงินบาทแข็งค่าขึ้นสอดคล้องกับทิศทางราคาทองคำในตลาดโลก ขณะที่เงินดอลลาร์ฯ อ่อนค่าลงท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับนโยบายภาษีการค้าของสหรัฐฯ
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 30.90-31.20 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ปัจจัยการเมืองในประเทศ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ การเคลื่อนไหวของสกุลเงินเอเชียและราคาทองคำในตลาดโลก และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาทิ ตัวเลขการจ้างงานเอกชนรายสัปดาห์ และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนก.พ.