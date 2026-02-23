หุ้นปิดบวก 0.53 จุดหมดรอบข่าวดี DELTA-TRUE สู้แรงขายผวา"ทรัมป์"งัดมาตรการใหม่คุมการค้า

SET ปิดวันนี้ที่ 1,480.24 จุด เพิ่มขึ้น 0.53 จุด (+0.04%) มูลค่าซื้อขาย 85,887.26 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯ เผยตลาดหุ้นไทยช่วงบ่ายพลิกมาติดลบก่อนฟื้นมาปิดบวกได้ หลังจากช่วงเช้าดีดขึ้นมาแรงตอบรับมาตรการภาษีสหรัฐผ่อนคลาย โดย DELTA ยังเป็นหลักดันดัชนี แต่มองว่าตลาดน่าจะรับข่าวดีไปหมดแล้ว ขณะที่เผชิญแรงขาย CPAXT จากงบแย่กว่าคาด AOT เจอ Sell on Fact หลังประกาศขึ้นค่า PSC แล้ว อีกทั้งตลาดกลับมากังวล "ทรัมป์" อาจงัดมาตรการอื่นมาใช้ สะท้อนจากดาวโจนส์ฟิวเจอร์สปรับลง แนวโน้มพรุ่งนี้ตลาดมีโอกาสปรับฐาน ให้แนวรับ 1,460 จุด แนวต้าน 1,485 จุด
การซื้อขายหุ้นวันนี้พลิกมาแกว่งตัวในแดนลบชั่วโมงสุดท้ายก่อนเด้งขึ้นมาปิดบวกเล็กน้อย โดยทำจุดต่ำสุด 1,468.02 จุด จุดสูงสุด 1,506.08 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 152 หลักทรัพย์ ลดลง 361 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 155 หลักทรัพย์
นายวทัญ จิตต์สมนึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์ บล.พาย กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยพลิกมาร่วงลงช่วงท้ายก่อนจะเด้งกลับขึ้นมาปิดบวกได้เล็กน้อย หลังจากช่วงเช้าดีดขึ้นไปแรงตอบรับมาตรการภาษีสหรัฐผ่อนคลาย โดยได้แรงหนุนหลักจากหุ้น DELTA และ TRUE ที่มีการจ่ายเงินปันผลครั้งแรก
ทั้งนี้การลดช่วงบวกลงในภาคบ่ายมองว่าข่าวดีในตลาดหุ้นไทยหมดแล้ว ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งจนถึงหลังเลือกตั้ง ดัชนี SET ปรับขึ้นไปกว่า 200 จุด อีกทั้งวันนี้เผชิญแรงขาย CPAXT หลังจากผลประกอบการออกมาแย่กว่าคาด ฉุดหุ้น CPALL ลงไปด้วย ขณะที่ AOT เจอ Sell on Fact หลังประกาศขึ้นค่า PSC แล้วจึงหมด Story รวมทั้งมีแรงขายทำกำไรหุ้นกลุ่มแบงก์
สำหรับมาตรการภาษีสหรัฐ แม้ว่าศาลฏีกาสหรัฐฯมีคำสั่งยกเลิกการเก็บภาษีศุลกากรตอบโต้ (reciprocal tariffs) ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แต่ตลาดคาดว่าประธานาธิบดีทรัมป์อาจจะหยิบมาตรการอื่นมาใช้กับประเทศคู่ค้า ทำให้ตลาดเกิดความกังวล โดยดาวโจนสิ์ฟิวเจอร์สปรับตัวลงไป 0.5%
แนวโน้มพรุ่งนี้ตลาดมีโอกาสปรับฐาน เพราะประเด็นบวกน่าจะหมดไปแล้ว พร้อมให้แนวรับ 1,460 จุด แนวต้าน 1,485 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 6,764.17 ล้านบาท ปิดที่ 248.00 บาท เพิ่มขึ้น 14.00 บาท
AOT มูลค่าการซื้อขาย 4,942.40 ล้านบาท ปิดที่ 53.50 บาท ลดลง 3.00 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 4,894.41 ล้านบาท ปิดที่ 14.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.30 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 4,788.09 ล้านบาท ปิดที่ 36.50 บาท ลดลง 0.50 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 4,136.56 ล้านบาท ปิดที่ 201.00 บาท ลดลง 4.00 บาท