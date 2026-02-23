อัพเดตพอร์ตหุ้นพันล้าน 'เซียงฮง-สถาพร' ปี 69 ผลตอบแทนราคา 'เขียว' เกือบทุกตัว!

ชื่อชั้นของ "เซียนฮง-สถาพร งามเรืองพงศ์" ยังคงได้รับความสนใจจากสาธารณะชน เมื่ออดีตเขาเคยเป็นเจ้าของพอร์ตระดับหลักหมื่นล้านบาท แต่ช่วงหลังๆมีการลดพอร์ตลง เหลือหลักพันล้าน ฉะนั้นจึงพาไปอัพเดตพอร์ตหุ้น "เซียงฮง" มูลค่า 1,829,107,959 บาท (1.83 พันล้านบาท)ที่ผลตอบแทนราคาปี 69 วิ่งดีบวกเกือบทุกตัว
1.TISCO บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นายสถาพร ถืออันดับ 13 ถือ 6,574,400 หุ้น หรือ 0.82% มูลค่า 756,056,000 บาท,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +4.07%,ราคา ณ 20 ก.พ.69 อยู่ที่ 115.00 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 115.50/95.00 บาท,ค่าP/E 13.70 เท่า,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 6.75%,มาร์เก็ตแคป 92,074.25 ล้านบาท,ถือใหญ่สุด บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 11.54%,นาย วีรวัฒน์ วลัยเสถียร (ดิว อินฟูลดัง) 1.39%,กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง 1.36%,สำนักงานประกันสังคม 1.04%, นาง ดวงใจ วลัยเสถียร 0.97%
2.JMT บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) นายสถาพร ถืออันดับ 3 ถือ 33,349,700 หุ้น หรือ 2.28% มูลค่า 366,846,700 บาท,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +25.71%,ราคา ณ 20 ก.พ.69 อยู่ที่ 11.00 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 14.90/7.35 บาท,ค่า P/E 15.60 เท่า,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 5.88%,มาร์เก็ตแคป 16,057.14 ล้านบาท, ถือใหญ่สุด บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 51.99%,นาย อรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย(บอย ท่าพระจันทร์)3.27%,บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด 0.82%
3.IVL บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) นายสถาพร ถืออันดับ 10 ถือ 12,432,300 หุ้น หรือ 0.22 % มูลค่า 285,942,900 บาท,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +42.86%,ราคา ณ 20 ก.พ.69 อยู่ที่ 23.00 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 24.50/14.60 บาท,ค่าP/E- เท่า,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 3.02%,มาร์เก็ตแคป 129,134.69 ล้านบาท, ถือใหญ่สุด บริษัท อินโดรามา รีซอสเซส จำกัด 65.60%,ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 4.83%,กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง 3.42%,สำนักงานประกันสังคม 1.60%
4.MALEE บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นายสถาพร ถืออันดับ 4 ถือ 25,001,400 หุ้นหรือ 4.58% มูลค่า 110,006,160 บาท,นาง มณีรัตน์(แม่นายสถาพร)ถืออันดับ 6 ถือ 14,875,400 หุ้นหรือ 2.73% มูลค่า 65,451,760 บาท,รวม แม่ลูก ถือมูลค่า 175,457,920 บาท,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +4.76%,ราคา ณ 20 ก.พ.69 อยู่ที่ 4.40 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 9.10/3.32 บาท,ค่า P/E 12.14 เท่า,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 2.19%,มาร์เก็ตแคป 2,401.22 ล้านบาท,ถือใหญ่สุด นาย ชัยฉัตร บุญรัตน์ 16.90%,นาง กมลฉัตร จึงรุ่งเรืองกิจ 15.53%,นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์ 1.51%,นาย วัชระ แก้วสว่าง (เสี่ยป๋อง) 0.71%
5.KLINIQ บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน) นายสถาพร ถืออันดับ 7 ถือ 4,385,300 หุ้น หรือ 1.99% มูลค่า 110,728,825 บาท, ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +17.99%,ราคา ณ 20 ก.พ.69 อยู่ที่25.25 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 32.50/19.60 บาท,ค่า P/E 15.80 เท่า,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 5.54%,มาร์เก็ตแคป 5,555.00 ล้านบาท,ถือใหญ่สุด นายแพทย์ อภิรุจ ทองวัฒน์ 32.73%,ดร. ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา(เซียนหุ้นVI) 6.70%,นาย คเชนทร์ เบญจกุล (เซียนหุ้นVI) 1.12%,น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา (ลูกสาวดร.ไพบูลย์) 0.79%
6.SINGER บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) นายสถาพร ถืออันดับ 4 ถือ 15,816,200 หุ้น หรือ 1.91% มูลค่า 95,688,010 บาท,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +23.98%,ราคา ณ 20 ก.พ.69 อยู่ที่ 6.05 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 8.15/3.92 บาท,ค่า P/E 46.93 เท่า,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ -%,มาร์เก็ตแคป 4,931.37 ล้านบาท,ถือใหญ่สุด บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 25.20%,บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 23.75%,นาย สุระ คณิตทวีกุล 0.66%
7.TURBO บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด (มหาชน) นายสถาพร ถืออันดับ 10 ถือ 12,000,000 หุ้นหรือ 0.45% (ถือมาตั้งแต่ IPO) มูลค่า 19,080,000 บาท,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +19.55%,ราคา ณ 20 ก.พ.69 อยู่ที่ 1.59 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 2.46/1.19 บาท,ค่า P/E 10.22 เท่า,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่-%,มาร์เก็ตแคป 4,245.30 ล้านบาท, ถือใหญ่สุด นางนาตยา ตั้งมิตรประชา 14.98%,กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 1.19%,บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 0.50%
8.SEI บริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด (มหาชน) นายสถาพร ถืออันดับ 4 ถือ 2,997,700 หุ้น หรือ 1.76% มูลค่า 7,913,928 บาท, ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +21.10%,ราคา ณ 20 ก.พ.69 อยู่ที่ 2.64 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 3.80/2.12 บาท,ค่า P/E 8.17 เท่า,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 4.48%,มาร์เก็ตแคป 448.80 ล้านบาท,ถือใหญ่สุด นาย ธีระ ปุญญเจริญสิน 35.29%
9.PROUD บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) นายสถาพร ถืออันดับ 12 ถือ 10,476,400 หุ้นหรือ1.08% มูลค่า 7,438,244 บาท, ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ -19.32%,ราคา ณ 20 ก.พ.69 อยู่ที่ 0.71 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 1.45/0.66 บาท,ค่า P/E 6.30 เท่า,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ -%,มาร์เก็ตแคป 691.55 ล้านบาท,ถือใหญ่สุด น.ส. พราวพุธ ลิปตพัลลภ 23.50% ,นาย พสุ ลิปตพัลลภ 21.36% ,นาง จรัสพิมพ์ ลิปตพัลลภ 7.52%,นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 2.59%,นาย นเรศ งามอภิชน 2.32%
10.LTS บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) นายสถาพร ถืออันดับ 8 ถือ 1,354,600 หุ้น หรือ 0.66% มูลค่า 3,955,432 บาท,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +14.06%,ราคา ณ 20 ก.พ.69 อยู่ที่ 2.92 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 10.20/2.16 บาท,ค่า P/E 10.74 เท่า,อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่- %,มาร์เก็ตแคป 696.71 ล้านบาท,ถือใหญ่สุด นาย ภัฏ ตรัสโฆษิต 38.52%,บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2.40%