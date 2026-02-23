กรุงไทยฉลองครบรอบ 60 ปี เปิดตัวผลิตภัณฑ์เงินฝากพิเศษ 4 เดือน ดอกเบี้ยสูงสุด 1.60%

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(KTB)ฉลองครบรอบ 60 ปี เปิดตัวผลิตภัณฑ์ “เงินฝากประจำพิเศษระยะสั้น 4 เดือน” ดอกเบี้ยสูงสุด 1.60% ต่อปี สำหรับลูกค้าที่ลงทุนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการบริหารจัดพอร์ตลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเงินฝากและกองทุน โดยเงื่อนไขการรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ กำหนดสัดส่วนไม่เกิน 60% ของยอดซื้อกองทุนรวมที่กำหนด ส่วนเงินฝากที่เกินจากสัดส่วนดังกล่าวจะได้รับอัตราดอกเบี้ย 0.76% ต่อปี
สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้ลงทุน สามารถเปิดบัญชีเงินฝากประจำพิเศษระยะสั้น 4 เดือน รับอัตราดอกเบี้ย 0.76% ต่อปี ผู้สนใจเปิดบัญชีได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569