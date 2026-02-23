บิทคอยน์ดิ่งแรงทะลุ 6.4 หมื่นดอลล์ นักเทรดล้างพอร์ตกว่า 458 ล้านดอลลาร์ สัญญาณวิกฤตหรือโอกาสช้อนซื้อครั้งใหญ่

ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลเผชิญแรงเทขายอย่างหนักหน่วง ล้างบางผลกำไรช่วงสุดสัปดาห์จนหมดสิ้น ส่งผลให้ราคาบิทคอยน์ร่วงทะลุระดับ 64,300 ดอลลาร์สหรัฐ กวาดล้างพอร์ตนักเก็งกำไรฝั่งซื้อ (Long) กว่า 136,000 ราย มูลค่าความเสียหายทะลุ 458 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ดัชนีชี้วัดสภาวะอารมณ์ตลาด (Crypto Fear & Greed Index) ดำดิ่งสู่ระดับ "Extreme Fear" ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 5/100 สะท้อนภาวะตื่นตระหนกขีดสุด อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางวิกฤตความเชื่อมั่น นักวิเคราะห์ระดับโลกชี้ดัชนี Sharpe Ratio ที่ติดลบหนัก อาจเป็น "สัญญาณซ่อนรูป" สำหรับการเข้าสะสมสินทรัพย์ในโซนความเสี่ยงต่ำ
สมรภูมิล้างพอร์ต เมื่อแรงเทขายทำลายล้างความหวัง
บิทคอยน์เผชิญกับสภาวะทิ้งดิ่ง (Plunge) กว่า 3,000 ดอลลาร์ภายในระยะเวลาเพียง 2 ชั่วโมง ลบภาพการฟื้นตัวที่พยายามทำมาตั้งแต่ช่วงวันศุกร์ โดยราคาร่วงลงไปแตะระดับ 64,300 ดอลลาร์สหรัฐ (ลดลงกว่า 4%) แม้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจะสามารถขยับขึ้นไปทดสอบระดับ 68,600 ดอลลาร์ได้ก็ตาม ปัจจุบันราคาได้ลงมาพักฐานอยู่ที่แนวรับสำคัญบริเวณกรอบล่างของช่องสัญญาณ (Range-bound channel) ที่ก่อตัวขึ้นหลังจากการปรับฐานรุนแรงสู่ระดับ 60,000 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
ข้อมูลจาก CoinGlass เผยให้เห็นตัวเลขความเสียหายที่สะเทือนทั้งกระดาน โดยในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีนักเทรดถูกบังคับชำระบัญชี (Liquidated) ไปแล้วกว่า 136,000 ราย คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 458 ล้านดอลลาร์ และประเด็นที่น่ากังวลคือ 92% ของความเสียหายทั้งหมดมาจากสถานะ "ฝั่งซื้อที่ใช้เลเวอเรจ" (Leveraged Long Positions) ซึ่งบ่งชี้ถึงการเก็งกำไรที่ผิดพลาดและใช้ความเสี่ยงสูงเกินไป ปัจจุบันราคาบิทคอยน์เคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดตลอดกาล (All-time High) ของเดือนตุลาคมปี พ.ศ. 2568 ที่ระดับ 126,000 ดอลลาร์ถึง 48% และต่ำกว่าจุดสูงสุดของตลาดกระทิงปี พ.ศ. 2564 (69,000 ดอลลาร์) อยู่ราว 5.5%
ดัชนีความกลัวดิ่งลึก สัญญาณ Extreme Fear ที่หาดูได้ยาก
บรรยากาศการลงทุนขณะนี้ถูกปกคลุมด้วยความหวาดกลัวขั้นสุด ดัชนี Crypto Fear & Greed Index จาก Alternative.me ร่วงลงมาแตะระดับ 5 จาก 100 ซึ่งอยู่ในโซน "Extreme Fear" (ความกลัวสุดขีด) สถิตินี้ไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง เพราะนับตั้งแต่ดัชนีนี้ถูกจัดทำขึ้นในปี พ.ศ. 2561 มีเพียง 3 ครั้งเท่านั้นที่ตัวเลขดิ่งลงลึกถึงระดับนี้ ได้แก่ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562, มิถุนายน พ.ศ. 2565 และเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา
ข้อมูลเชิงลึก (On-chain) จาก Glassnode ออกมายืนยันภาพการ "ยอมจำนน" (Capitulation) ของตลาด โดยระบุว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 7 วันของการขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงสุทธิ (Net Realized Losses) สำหรับกลุ่มนักลงทุนหน้าใหม่ ยังคงอยู่ในระดับสูงเกือบ 500 ล้านดอลลาร์ต่อวัน แม้ความรุนแรงจะเริ่มชะลอลงบ้าง แต่โครงสร้างภาพรวมยังคงสะท้อนถึงตลาดที่ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันมหาศาล และนักลงทุนที่อยู่ในช่วงฐานการก่อตัวของราคายังคงเทขายตัดขาดทุนอย่างต่อเนื่อง
Sharpe Ratio แตะระดับต่ำสุด วิกฤตหรือโอกาสสะสมครั้งใหญ่?
อย่างไรก็ตาม ในมุมมองของนักวิเคราะห์เชิงปริมาณ ภาวะเลือดสาดเช่นนี้อาจเป็นหน้าต่างแห่งโอกาส มิเชล ฟาน เดอ ปอป นักวิเคราะห์คริปโตเคอร์เรนซีชื่อดัง ได้เผยแพร่ข้อมูลเชิงลึกที่เขาเรียกว่า "ชาร์ตปรากฏการณ์" (Phenomenal Chart) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าดัชนี Sharpe Ratio ของบิทคอยน์ได้ร่วงลงสู่ระดับ -38.4
ขณะที่ดัชนี Sharpe Ratio คือเครื่องมือชี้วัดผลตอบแทนเทียบกับความเสี่ยง (Risk-adjusted return) เมื่อดัชนีนี้ติดลบอย่างหนักในทางประวัติศาสตร์ มักจะเป็นการส่งสัญญาณถึง "โซนการสะสมที่มีความเสี่ยงต่ำ" (Low-risk Accumulation Zones) นั่นหมายความว่า สำหรับเม็ดเงินลงทุนระยะยาว ช่วงเวลาที่ตลาดขับไล่นักเก็งกำไรระยะสั้นออกไปจนหมดด้วยความตื่นตระหนก มักจะเป็นจังหวะที่ดีที่สุดในการเข้าทยอยซื้อสินทรัพย์
อย่างไรก็ตามสิ่งที่ตลาดกำลังเผชิญไม่ใช่แค่ความผันผวนของราคารายวัน แต่เป็นการทดสอบโครงสร้างความเชื่อมั่นครั้งใหญ่ หากพายุการล้างพอร์ตระลอกนี้ผ่านพ้นไปและการยอมจำนนของนักลงทุนรายย่อยถึงจุดอิ่มตัว สัญญาณจากดัชนีทางสถิติอาจกำลังบอกเราว่า ก้นเหวแห่งความกลัวนี้ อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการสะสมพลังเพื่อเข้าสู่วัฏจักรใหม่