SAMลุยแก้หนี้ต่ำแสน เปิดระบบออนไลน์เช็กสิทธิ์-ลงทะเบียน “ปิดหนี้ไว ไปต่อได้”

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เปิดเผยว่า โครงการ “ปิดหนี้ไว ไปต่อได้” มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือและคืนโอกาสให้ลูกหนี้รายย่อยบุคคลธรรมดา ที่มีสถานะเป็นหนี้เสีย (NPL) ประเภทบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล และติ่งหนี้ของหนี้ที่เคยมีหลักประกัน เกินกว่า 90 วัน (NPLs) ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 มีภาระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท ให้สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ สามารถปิดจบภาระหนี้ได้จริงและกลับเข้าสู่ระบบมีอิสรภาพทางการเงินภายในกรอบระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี ล่าสุดได้เปิดระบบรองรับการตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “ปิดหนี้ไว ไปต่อได้” ด้วยตนเองแบบ “คลิกเดียวรู้ผลทันที” ผ่านเว็บไซต์ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด www.sam.or.th และ เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย www.bot.or.th/cleardebt
ทั้งนี้ ระบบบริหารจัดการหนี้ หรือ “Debt Collection System” (DCS) ในมิติใหม่ มีความสะดวก-รวดเร็ว-โปร่งใสสามารถให้บริการและรองรับความต้องการของลูกหนี้ได้อย่างเหมาะสม มีเสถียรภาพในระดับที่น่าพอใจ อย่างไรก็ตาม ในระยะถัดไป ระบบได้รับการออกแบบและเตรียมโครงสร้างพื้นฐานไว้ให้ลูกหนี้สามารถทำธุรกรรมต่างๆ ได้ด้วยตนเองแบบครบทุกขั้นตอน ตั้งแต่การตรวจสอบสิทธิ์ ลงทะเบียน การตรวจสอบภาระหนี้ การเลือกแนวทางปรับโครงสร้างหนี้ที่สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ที่แท้จริงของลูกหนี้แต่ละราย ทั้งแบบ “จ่ายปิดจบ“ ในคราวเดียวหรือ “ผ่อนชำระหนี้เป็นงวด” เพื่อส่งมอบบริการที่และสร้างประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ผู้ใช้งาน และยังคงมีการขยายขีดความสามารถหรือต่อยอดฟังก์ชันการใช้งานอย่างต่อเนื่อง นับเป็นการยกระดับและสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงมาตรการแก้ไขหนี้รายย่อยของภาครัฐได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่วนผู้ที่ไม่สะดวกใช้งานผ่านระบบออนไลน์ สามารถตรวจสอบสิทธิ์ผ่าน SAM Contact Center 1443 กด 6 ได้อีกช่องทางหนึ่ง เพื่อเข้าสู่การลงทะเบียนและกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ในขั้นตอนต่อไปได้เช่นเดียวกัน
นางสาวนารถนารี กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ “ปิดหนี้ไว ไปต่อได้” ได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2569 ขณะนี้มีประชาชนเข้ามาตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง และสถาบันการเงินเจ้าหนี้เดิมได้ทยอยติดต่อลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้แล้ว ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าหนี้รายย่อยมีอยู่จริงและจำนวนมากในระบบเศรษฐกิจ แม้ว่าหนี้รายย่อยจะมีวงเงินต่อรายไม่สูง แต่ปริมาณรายลูกหนี้สะสมจำนวนมาก สะท้อนถึงความเปราะบางของเศรษฐกิจฐานรากที่หากไม่ได้บริหารจัดการอย่างรวดเร็ว เหมาะสม อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในที่สุด
โดยโครงการ “ปิดหนี้ไว ไปต่อได้” มีมาตรการช่วยเหลือที่ผ่อนปรน 2 ทางเลือก ได้แก่ 1. มาตรการ “จ่าย ปิด จบ” ลดเงินต้นสูงสุด 50% และปิดบัญชีในทันที และ 2. มาตรการ “ผ่อนชำระหนี้เป็นงวด” ลดเงินต้น 30% ไม่มีดอกเบี้ย ผ่อนได้นานสูงสุด 3 ปี เงื่อนไขเป็นไปตามที่โครงการกำหนด ทั้งนี้ หากลูกค้าเลือกมาตรการ “ผ่อนชำระหนี้เป็นงวด” การเข้าร่วมโครงการช้าอาจส่งผลให้ระยะเวลาผ่อนลดลงตามระยะเวลาที่เหลือของโครงการ เนื่องจากระยะเวลาการผ่อนชำระของลูกหนี้แต่ละรายจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ลูกหนี้เริ่มเข้าโครงการ จึงขอเชิญชวนลูกหนี้รีบเข้ามาตรวจสอบสิทธิ์หรือลงทะเบียนทันทีเพื่อจะไม่พลาดโอกาสสำคัญ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SAM Contact Center 1443 กด 6 และ BOT Contact Center 1213 หรือ เจ้าหนี้สถาบันการเงินเดิมของลูกหนี้ รวมทั้งติดตามข่าวสารได้ทาง FB บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท