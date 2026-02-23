xs
ฝากสั้น ดอกเบี้ยดี ไม่มีความเสี่ยง กับเงินฝาก 5/7 เดือน จากออมสิน ฝากวันนี้ – 31 มี.ค. 69

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



เงินฝากเลือกได้ ! ออมสินคัดมาให้แล้วกับ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ดอกเบี้ยดี รับเต็มไม่หักภาษี

- เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5 เดือน ดอกเบี้ย 0.85% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.00% ต่อปี)

- เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 7 เดือน ดอกเบี้ย 0.90% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.05% ต่อปี)

รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://to.gsb.or.th/ffRtWr

ฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – 31 มีนาคม 2569 หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดไว้ภายหลัง



เงื่อนไข

- เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท

- ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท

- รับฝากบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุด

- บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี ณ ที่จ่าย

- ถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนด ได้รับดอกเบี้ยเผื่อเรียก

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด