ฝากสั้น ดอกเบี้ยดี ไม่มีความเสี่ยง กับเงินฝาก 5/7 เดือน จากออมสิน ฝากวันนี้ – 31 มี.ค. 69

เงินฝากเลือกได้ ! ออมสินคัดมาให้แล้วกับ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ดอกเบี้ยดี รับเต็มไม่หักภาษี
- เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5 เดือน ดอกเบี้ย 0.85% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.00% ต่อปี)
- เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 7 เดือน ดอกเบี้ย 0.90% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.05% ต่อปี)
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://to.gsb.or.th/ffRtWr
ฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – 31 มีนาคม 2569 หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดไว้ภายหลัง
เงื่อนไข
- เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
- ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
- รับฝากบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุด
- บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี ณ ที่จ่าย
- ถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนด ได้รับดอกเบี้ยเผื่อเรียก
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด