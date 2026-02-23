GPI รายได้ปี 68 โต 11% เคาะปันผลอีก 0.07 บาท

“ กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล”ทำรายได้จากการขายและบริการปี 68 ทั้งสิ้น 829.34 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อน จากการขยายธุรกิจใหม่สู่การจัดอีเวนต์และเอ็กซิบิชั่นด้านสปอร์ต ไลฟ์สไตล์ และเอ็นเตอร์เทนเมนต์ บอร์ดพิจารณาจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลังอัตรา 0.07 บาทต่อหุ้น เตรียมขึ้น XD วันที่ 9 เมษายนนี้ ส่วนปี 2569 วางแผนขยายธุรกิจใหม่ต่อเนื่อง สะท้อนการเป็นผู้เชี่ยวชาญการสร้างระบบนิเวศแห่งประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่เพื่อตอบสนองเทรนด์ผู้บริโภค
นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ GPI เปิดเผยภาพรวมผลการดำเนินงานงานตามงบการเงินรวมปี 2568 มีรายได้จากการขายและบริการ 829.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.64% จากปีก่อนที่มีรายได้จากการขายและบริการ 749.55 ล้านบาท ส่วนกำไรสุทธิทำได้ 81.83 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 105.60 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดจากการขยายธุรกิจใหม่ในปีที่ผ่านมาเพื่อเพิ่มรายได้และสร้างโอกาสการเติบโตอย่างมั่นคงในอนาคตจากธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ โดยการต่อยอดประสบการณ์รุกเข้าสู่การจัดอีเวนต์และเอ็กซิบิชันด้านกีฬา ไลฟ์สไตล์ และเอ็นเตอร์เทนเมนต์ เช่นการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์จัดการแข่งขัน Balance Bike, การจัดงานแฟนมีตติ้ง เป็นต้น รวมถึงบริษัทฯ ได้ตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญซึ่งเป็นรายการพิเศษทางบัญชีที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในไตรามาส 4/2568
จากผลการดำเนินงานปี 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัทฯ ได้พิจารณาเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม จากงวดผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2567 อัตรา 0.07 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 42 ล้านบาท โดยจะเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติในวันที่ 1 เมษายน 2569 กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 9 เมษายน 2569 และจ่ายเงินปันผลวันที่ 27 เมษายน 2569 โดยเมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากงวดผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2568 อัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 อัตรารวม 0.17 บาทต่อหุ้น
ขณะที่แผนการดำเนินงานปี 2569 บริษัทฯ รุกขยายธุรกิจใหม่ด้านการจัดอีเวนต์และเอ็กซิบิชันด้านสปอร์ต ไลฟ์สไตล์ และเอ็นเตอร์เทนเมนต์ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา เพื่อสะท้อนการเป็นผู้เชี่ยวชาญการสร้างระบบนิเวศ แห่งประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่เพื่อตอบสนองเทรนด์ผู้บริโภค โดยจะโฟกัสการจัดอีเวนต์และเอ็กซิบิชันที่มีศักยภาพเติบโต สามารถสร้างรายได้และกำไรที่ดีในอนาคต พร้อมทั้งมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมค่าใช้จ่าย
ล่าสุด บริษัทฯ วางแผนเตรียมจัดงาน Grandprix Runbike Championship Partnership with R.C.S.” หรือการแข่งขันจักรยานทรงตัวสำหรับเด็กต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งเป็นความร่วมมือของบริษัทฯ กับ Runbike Championship Series, Japan พาร์ทเนอร์จากญี่ปุ่น เพื่อรุกเข้าสู่ธุรกิจจัดอีเวนต์ด้านกีฬา พร้อมทั้งขยายฐานลูกค้ากลุ่มเด็กและผู้ปกครองที่ชื่นชอบและส่งเสริมการเล่นกีฬาดังกล่าวให้กับบุตรหลาน โดยเตรียมจัดการแข่งขันอีเวนต์แรก สนาม 1-2 วันที่ 4-5 เมษายน 2569 ภายในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์