"เอกนิติ" เชื่อส่งออกไทยปีนี้รับผลดีระยะสั้น หลังศาลสหรัฐสั่งคว่ำภาษีทรัมป์ มั่นใจ GDP โตเกิน 2%

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง แสดงความมั่นใจว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2569 นี้ จะสามารถขยายตัวได้มากกว่า 2% อย่างแน่นอน โดยมีปัจจัยบวกที่สำคัญจากเรื่องภาษีของสหรัฐฯ รอบล่าสุด ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศจะปรับขึ้นอัตราภาษีนำเข้าจากทุกประเทศทั่วโลก (Worldwide Tariff) เป็น 15% โดยให้มีผลทันที ซึ่งมาตรการนี้เป็นมาตรการชั่วคราว 150 วัน หลังจากที่ศาลสูงสุดสหรัฐฯ มีคำตัดสินให้สหรัฐฯ ยกเลิกการเก็บภาษีศุลกากรตอบโต้ (Reciprocal Tariff) เพราะถือเป็นการใช้อำนาจประธานาธิบดีเกินขอบเขตกฎหมาย International Emergency Economic Powers Act (IEEPA)
นายเอกนิติ เชื่อว่า จากการที่สหรัฐฯ จะเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากประเทศคู่ค้าในอัตรา 15% และเป็นการชั่วคราว 150 วันนี้ จะทำให้ผู้ส่งออกไทยเร่งการส่งออกไปยังสหรัฐฯ ในช่วงเวลาดังกล่าวเต็มที่ เพราะถือว่าเป็นอัตราภาษีที่ลดลงจากเดิมที่สหรัฐฯ ประกาศจะเรียกเก็บจากสินค้าไทยในอัตราที่ 19% ก่อนหน้านี้
ส่วนเศรษฐกิจไทยปีนี้ จะสามารถเติบโตได้ถึง 3% เลยหรือไม่นั้น รองนายกฯ และรมว.คลัง กล่าวว่า ยังต้องรอประเมินจากปัจจัยอื่นประกอบกันด้วย เช่น ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ และสถานการณ์การค้าโลก