อเบอร์ดีน ฟันธงปี 69 ยุคทองตลาดเกิดใหม่ กำไรจ่อแซงหุ้นสหรัฐ ชูเอเชีย-กลุ่มเทคฯ ขุมทรัพย์ทำเงินระลอกใหม่

นางสาวพฤกษา เอี่ยมธงทอง , Head of Equities-Asia Pacific, Aberdeen Investment กล่าวว่า ในปี 69 ตลาดให้น้ำหนักกับปัจจัยพื้นฐานของตลาดเกิดใหม่ (EM) มากว่าความผันผวนระยะสั้น ทั้งกำไรที่เติบโตเหนือกว่า และมูลค่ายังถูกกว่าตลาดหุ้นสหรัฐอย่างชัดเจน และเงินลงทุนทั่วโลกกำลังไหลเข้าสู่ภูมิภาคนี้ ทั้งเซมิคอนดักเตอร์ เทรนด์การใช้พลังงานไฟฟ้า และอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์ สกุลเงินเสถียรขิ้นและแนวโน้มโอกาสการเติบโตของกำไรที่ชัดเจนขึ้นกว่าเดิม ตอกย้ำว่าเฟสถัดไปของการเติบโตเศรษฐกิจโลกกำลังก่อตัวขึ้นในตลาดเกิดใหม่
ในปี 68 ตลาดเกิดใหม่ทำผลงานได้เหรือความคาดหมาย ดัชนี MSCI EM ให้ผลตอบแทนสูงกว่าตลาดพัฒนาแล้ว (DM) แล้ว เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 63 โดยปรับขึ้น 34% ความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดว่า อัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้น (EPS Growth) ของ MSCI EM โตประมาณ 18% ในปี 69 สูงกว่าเมื่อเทียบกับ S&P500 ที่ 14.8% และ MSCI World ที่ 12% ตอกย้ำความเชื่อมั่นต่อทิศทางกำไรของตลาดเกิดใหม่ในปีนี้
ด้านมูลค่าหุ้น (Valuation) ก็ยังอยู่ในระดับน่าสนใจ โดย Forward P/E ของตลาดเกิดใหม่อยู่ที่ประมาณ 15 เท่า เมื่อเทียบกับ 20 เท่าของ S&P500 และ 24 เท่า ของ MSCI Word ความแตกต่างด้านมูลค่านี้สะท้อนโอกาสการเติบโตที่โดดเด่นกว่า ในช่วงที่ตลาดพัฒนาแล้วกำลังเผชิญระดับราคาหุ้นที่สูงและความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในหุ้นขนาดใหญ่เพียงไม่กี่บริษัท ทำให้ตลาดเกิดใหม่กลายเป็นตลาดที่มีโอกาสสร้างความคุ้มค่าของผลตอบแทนต่อความเสี่ยง (Risk-reward opportunity) ได้ดีกว่าในจังหวะเวลานี้
นางสาวพฤกษา กล่าวว่า เอเชียยังคงเป็นหัวใจสำคัญของการเติบโตในตลาดเกิดใหม่ จากความแข็งแกร่งของระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีและบทบาทที่ยาวนานในซัพพลายเชนโลก เกาหลีใต้และไต้หวันยังเป็นผู้นำ ได้แรงหนุนจากความต้องการที่ขยายตัวในสินคึ้าเทคโนโลยีหลายกลุ่มทั้งเมมโมรี อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีพลังงานสมัยใหม่ไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ส่งผลให้ทั้งสองตลาดมีฐานรายได้ที่หลากหลายและยืดหยุ่น รองรับการเติบโตของวัฎจักรเทคโนโลยีโลกได้อย่างแข็งแรง
ส่วนจีน แม้การบริโภคและภาคอสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศยังเผชิญแรงกดดัน แต่จีนยังคงโดดเด่นในอุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้า แบตเตอรี่ อุปกรณ์ไฟฟ้ากำลัง และระบบ AI ที่มีความสามารถแข่งขันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สำหรับตลาดอินเดีย ไม่ค่อยมี AI Story และ Underperform ในปี 68 ที่รับแรงกดดันจากมูลค่าหุ้นที่อยู่ในระดับสูง ผนวกกับความอ่อนแอของภาคไอที แต่อินเดียยังคงเป็นประเทศที่มีการเติบโตของกำไรต่อหุ้นที่ระดับ 10%สะท้อนความแข็งแรงของโครงสร้างเศรษฐกิจในระยะยาว ในปี 69 คาดอัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้น 16%
ขณะที่ละตินอเมริกายังคงมีโอกาสลงทุน แต่จะเน้นเลือกลงทุน เฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่ยังมีศักยภาพเติบโต สอดคล้องกับเทรนด์การใช้พลังงานไฟฟ้า และการย้ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมแม้ภูมิภาคจะยังเผชิญความผันผวนทางการเมืองในประเทศสำคัญอย่างบราซิล โคลอมเบีย เปรู คอสตาริกา และอาร์เจนตินา แต่ละตินอเมริกายังคงโดดเด่นเรื่องทรัพยกร อย่างทองแด และยูเรเนียม
"ปีนี้เราค่อนข้างBullish Asia EM ปีนี้น่าจะมี Return ที่ดี outperform กว่าตลาดสหรัฐ"
นางสาวพฤกษา กล่าวแนะนำ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์ (ABGEM) เป็นการลงทุนหุ้นกลุ่ม EM ที่กระจายความเสี่ยง โดยสัดส่วนลงทุนห้นจีน 24-25% ที่มองเป็นตลาดสำคัญและมี Valuationถูก ไต้หวัน 18% เกาหลี 18% อินเดีย 12%ซึ่งให้น้ำหนักกับกลุ่ม Tech 34% กลุ่มการเงิน 23% กลุ่ม Telco ค้าส่งค้าปลีก อุตสาหกรรม 11%
โดยใช้กระบวนการคัดเลือกหุ้นคุณภาพของอเบอร์ดีนที่เฟ้นหาบริษัทซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ มีโมเดลธุรกิจที่ได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน ทีมผู้บริหารมีประสบการณ์และผลงานพิสูจน์ได้ พร้อมด้วยฐานะการเงินแข็งแกร่งและการเติบโตของกำไรที่ดี รวมถึงให้ความสำคัญต่อโอกาสและบริหารความเสี่ยงด้าน ESG เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว
กลยุทธ์ของกองทุนหลักให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่อยู่ในเทรนด์การเติบโตเชิงโครงสร้างที่มีศักยภาพระยะยาว (structural winners) ไม่ว่าจะเป็น ฮาร์ดแวร์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เซมิคอนดักเตอร์ในเอเชียเหนือ หุ้นที่เกี่ยวข้องเทรนด์การเปลี่ยนมาใช้พลังงานไฟฟ้า (Electrification) และอุตสาหกรรมที่ได้ประโยชน์จากการการปรับโครงสร้างซัพพลายเชนทั่วโลก โดยผลการดำเนินงานในปี 2568 ของกองทุนหลักได้แรงหนุนหลักจากการคัดเลือกหุ้นรายตัว (stock selection) โดยเฉพาะในไต้หวันและเกาหลี
ผู้จัดการกองทุนมีการปรับพอร์ตอย่างรอบคอบ โดยลดน้ำหนักหุ้นที่ราคาปรับขึ้นไปไกลหรือมีความเสี่ยงด้านการลงทุนเพิ่มขึ้น และนำเงินไปเพิ่มน้ำหนักในบริษัทที่มีอำนาจในการกำหนดราคา (pricing power) มีงบดุลที่มั่นคง และมีโอกาสเติบโตตามวัฏจักรการลงทุนขนาดใหญ่ในระยะยาว ด้วยการจัดพอร์ตที่โฟกัสธีมสำคัญในระยะยาวหนุนให้กองทุนหลักของ ABGEM อยู่ในตำแหน่งที่ดีในการรับโอกาสเติบโตระลอกถัดไปของตลาดเกิดใหม่