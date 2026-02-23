โบรกชี้ภาษี"ทรัมป์"เข้าสู่เกมเฟสใหม่ อัพเป้าส่งออกปี 69 โต 3% จับตาหุ้นอาหาร-อิเล็กฯรับอานิสงส์

นายภูวดล ภูสอดเงิน ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน สายงานวิจัย บล.บัวหลวง กล่าวถึงกรณีที่ศาลสูงสหรัฐฯ สั่งยกเลิก Reciprocal tariff เดิมของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ตอบโต้ทันทีด้วย Global tariff 15% ภายใต้ Section 122 ใช้ได้ 150 วัน
สำหรับไทย ภาษีลดจาก 19% เหลือ 15% ในมุมเศรษฐกิจ นี่ถือเป็นบวกเชิง sentiment และช่วยให้เราปรับมุมมองส่งออกปี 69 ดีขึ้น จากเดิมคาดโตประมาณ 1% กว่าๆ เป็นใกล้ 3% ได้ แต่ต้องระวังว่า GDP อาจไม่ได้เร่งแรงตาม เพราะการนำเข้ายังสูงจากการลงทุนในประเทศ และ value-added ในประเทศยังไม่ได้เพิ่มมาก อีกทั้งสหรัฐฯ ยังมีเครื่องมือกฎหมายมาตรา 232 และ 301 ที่สามารถกลับมาเก็บภาษีรายอุตสาหกรรมได้อีก ทำให้ความเสี่ยงเชิงนโยบายยังอยู่
เจาะกลยุทธ์รายกลุ่ม
1. กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ - DELTA, KCE, HANA การลดภาษีรอบนี้เป็น "sentiment play" มากกว่าการฟื้นตัวของกำไรจริง เพราะบริษัทส่วนใหญ่ผลักภาระภาษีไปยังลูกค้าได้อยู่แล้ว รอบนี้แรงเด้งอาจจำกัดกว่ารอบก่อน เพราะดีมานด์โลกยังไม่แข็งแรง
- KCE ได้ประโยชน์เชิงโครงสร้างจาก relocation ระยะยาว
- HANA ระยะสั้นยังต้องระวังงบ
- DELTA ยังแข็งแรงจากธีม AI แต่ valuation ค่อนข้างตึง
2. กลุ่มอาหารส่งออก - ITC และ TU สองบริษัทนี้เคยรับแรงกดดันจากภาษี 19% โดยตรง ซึ่งการลดเหลือ 15% ช่วยคลายแรงกดดัน margin โดยเฉพาะ ITC ที่มี flexibility สูงกว่า อย่างไรก็ดี ช่วงแรกอาจเกิดภาวะ wait & see จากลูกค้า เพราะทุกฝ่ายยังไม่แน่ใจว่าภาษีจะถูกเปลี่ยนอีกหรือไม่
ทั้งนี้ มองว่าคำตัดสินของศาลฯ ดังกล่าวไม่ใช่จุดจบของ trade war แต่เป็นเฟสใหม่ของเกมภาษี
สำหรับภาพตลาดหุ้นไทยที่บวกแรงทะลุ 1,500 จุดขึ้นมาจาก DELTA ดัน 22 จุด (จาก SET บวก 24 จุด) ได้แรงหนุนจาก Sentiment ต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม หากไม่ได้รวม DELTA หุ้นหลายกลุ่มเริ่มตึงตัว มองกรอบการขึ้นจำกัด 1,500/1,510 จุด แต่ถ้า DELTA มีแรงขายทำกำไรออกมา แนวรับดัชนีบริเวณ 1,480/1,490 จุด
กลยุทธ์การลงทุนแนะนำให้อาศัยจังหวะและกำไรช่วงนี้ คือ กลุ่มธนาคาร และไอซีที และหมุนมาเข้ากลุ่มที่เป็นหุ้นต้นรอบรีบาวด์ กลุ่มใหญ่ ได้แก่ อิเล็กทรอนิค KCE HANA (แนะระยะสั้น ระวังงบ) ITC TU
จุดสำคัญน่าจะอยู่ที่กลุ่มหุ้นขนาดกลางลองลงมา เช่น M MAGURO ที่น่าจะเห็นภาพการเล่นรีบาวด์ได้ดี โดยลุ้นการ Re-rate valution นอกจาก 2 กลุ่มที่เรา cover ยังมีกลุ่มยาง STA STGT ที่ได้ sentiment บวกด้วย