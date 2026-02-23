หุ้นปิดเช้าพุ่ง 17.46 จุดทดสอบ 1,500 ตอบรับภาษีสหรัฐผ่อนคลาย-ส่งออกไทยสูงเกินคาด

SET ปิดเช้าวันนี้ที่ 1,497.17 จุด เพิ่มขึ้น 17.46 จุด (+1.18%) มูลค่าซื้อขายราว 40,534 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯ เผยตลาดหุ้นเช้านี้ปรับขึ้นไปมากหลังจากคลายกังวลภาษีสหรัฐ ทำให้หุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์-กลุ่มส่งออกดีดตัวขึ้น โดยเฉพาะ DELTA บวกแรง ขณะเดียวกันตัวเลขส่งออกไทยเดือน ม.ค.พุ่ง 24.4% ดีกว่าคาดมาก ช่วยกันผลักดันดัชนีช่วงเช้าขึ้นไปทดสอบ 1,500 จุด แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดแกว่งทรงตัว โดยให้แนวรับ 1,490 จุด แนวต้าน 1,505 จุด
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดเช้าวันนี้ที่ 1,497.17 จุด เพิ่มขึ้น 17.46 จุด (+1.18%) มูลค่าซื้อขายราว 40,534 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้าเปิดตลาดดัชนีพุ่งขึ้นมาแกว่งในแดนบวก โดยทำจุดสูงสุด 1,506.08 จุด จุดต่ำสุด 1,486.78 จุด
นายณัฐพล คำถาเครือ ผู้ช่วยกรรมการผู่จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้ทะยานแรงตอบรับมาตรการภาษีสหรัฐผ่อนคลาย หลังศาลฏีกาสหรัฐฯมีคำสั่งยกเลิกการเก็บภาษีศุลกากรตอบโต้ (reciprocal tariffs) ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ทำให้มีแรงเก็งกำไรเข้ามามากในหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และกลุ่มส่งออก นำโดยDELTA หนุน SET กว่า 10 จุด และยังได้รับผลบวกจากตัวเลขส่งออกไทยเดือน ม.ค.พุ่ง 24.4% ดีกว่าตลาดคาดค่อนข้างมาก
อย่างไรก็ตาม นายทรัมป์ ประกาศจะขยับอัตราภาษีนำเข้าจากทุกประเทศทั่วโลกจาก 10% เป็น 15% แต่ยังไม่รู้จะเริ่มมีผลเมื่อใด และอัตรา 15% จะใช้กับสินค้าใดบ้างหรือทั้งหมด
สำหรับภาวะในช่วงบ่ายคาดว่าตลาดหุ้นไทยจะแกว่งทรงตัวจากช่วงเช้า โดยให้แนวรับ 1,490 จุด แนวต้าน 1,505 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 4,504.32 ล้านบาท ปิดที่ 251.00 บาท เพิ่มขึ้น 17.00 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 3,035.63 ล้านบาท ปิดที่ 37.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 2,628.06 ล้านบาท ปิดที่ 14.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.30 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 2,203.55 ล้านบาท ปิดที่ 61.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 1,754.26 ล้านบาท ปิดที่ 148.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง