SINO ปันผล 0.057692 บาทต่อหุ้น ปีนี้ขอรายได้โต 23%

“ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น” หรือ SINO เผยผลการดำเนินงานปี 2568 มีปริมาณขนส่งสินค้าทางทะเลรวม 47,000 ตู้ ใกล้เคียงเป้าหมายที่ตั้งไว้ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกผันผวน โดยได้รับผลกระทบจากค่าระวางเรือที่ลดลง ส่งผลให้มีรายได้รวม 2,842 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 64 ล้านบาท ชะลอตัวจากปีก่อน ด้านบอร์ดประกาศจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลังของปี 2568 อัตรา 0.028846 บาทต่อหุ้น ขณะที่ปี 69 ตั้งเป้าหมายเพิ่มปริมาณขนส่งสินค้าทางทะเลเป็น 53,000 ตู้ และรายได้รวมเพิ่มขึ้นกว่า 23% เป็น 3,500 ล้านบาท
นายนันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SINO เปิดเผยผลการดำเนินงานปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้รวม 2,842 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 64 ล้านบาท โดยกลุ่มธุรกิจบริการสนับสนุนงานบริการโลจิสติกส์มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขยายพื้นที่ให้บริการคลังสินค้า และการเพิ่มจำนวน ISO Tank หรือตู้คอนเทนเนอร์บรรจุของเหลวเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการแก่ลูกค้า ขณะที่กลุ่มธุรกิจบริการขนส่งสินค้าทางทะเล (Sea Freight) มีปริมาณรวมทั้งปี 47,000 ตู้ ใกล้เคียงเป้าหมายที่ 49,000 ตู้ แม้ภาพรวมเศรษฐกิจโลกและการนำเข้า-ส่งออกสินค้ามีความผันผวนจากผลกระทบของนโยบายปรับขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐอเมริกาและความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกลุ่มธุรกิจบริการขนส่งสินค้าทางทะเลซึ่งเป็นสัดส่วนรายได้หลัก ได้รับผลกระทบจากค่าระวางขนส่งสินค้าทางทะเลเส้นทางไทย-สหรัฐอเมริกาเฉลี่ยทั้งปีที่ปรับลดลงประมาณ 30-35% เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่งผลให้รายได้รวมและกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2568 ชะลอตัวเมื่อเทียบกับปี 2567 ที่มีรายได้รวม 3,700 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 88 ล้านบาท
จากผลการดำเนินงานดังกล่าว คณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 จึงมีมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากงวดผลการดำเนินงานปี 2568 ในอัตรารวม 0.057692 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 60 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล งวดครึ่งปีแรก 2568 ไปแล้วในอัตรา 0.028846 บาทต่อหุ้น คงเหลือที่จะจ่ายเป็นเงินปันผลงวดครึ่งปีหลังของปี 2568 ในอัตรา 0.028846 บาทต่อหุ้น โดยมีกำหนดปิดสมุดพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้ ซึ่งจะต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SINO กล่าวอีกว่า ปี 2569 บริษัทฯ วางเป้าหมายปริมาณขนส่งสินค้าทางทะเลรวม 53,000 ตู้ และมีรายได้รวม 3,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 23% จากปีก่อน โดยประเมินว่ารายได้จากกลุ่มธุรกิจบริการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Freight) และกลุ่มธุรกิจบริการสนับสนุนงานบริการโลจิสติกส์ จะมีสัดส่วนรวมกันเพิ่มขึ้นกว่า 10% หลังจากในปีที่ผ่านมาได้ขยายการลงทุนในกลุ่มธุรกิจบริการขนส่งสินค้าทางอากาศผ่านบริษัทย่อย โดยเข้าถือหุ้น 100% ในบริษัท เอ.เอส. โลจิสติกส์ จำกัด (ASL) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ และขยายพื้นที่คลังสินค้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจบริการสนับสนุนงานบริการโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศครบวงจรและลดการพึ่งพารายได้จากบริการขนส่งสินค้าทางทะเล
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้น 80% ในบริษัท WLT logistics Inc. dba World Link transport group (World Link) ผ่านบริษัทย่อย เพื่อขยายธุรกิจตัวแทนรับจัดการขนส่งสินค้าในสหรัฐฯ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการต้นทุนการขนส่งสินค้าในฝั่งสหรัฐฯ ซึ่งเป็นตลาดหลักของบริษัทฯ ได้ดียิ่งขึ้น