SAFEปันผล 0.41 บ. หลังผลงานโต

เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป เปิดผลการดำเนินงานปี 68 มีรายได้ 702 ล้านบาท และกำไรส่วนของบริษัทใหญ่ 131 ล้านบาท บอร์ดใจดี อนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.41 บาท/หุ้น คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 98.16% และ Dividend Yield ที่ 6.16% ฟากบิ๊กบอสมั่นใจผลงานปี 69 กลับสู่โหมดของการเติบโตอีกครั้ง จากปัจจัยภายในประเทศและต่างประเทศมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น พร้อมอัดแคมเปญพิเศษออกโปรโมชันใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง ช่วยผลักดันรายได้จากการขายและการให้บริการเติบโตต่อเนื่อง
นพ.วิวัฒน์ กว้างคณานุรักษ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (SAFE) เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568) มีรายได้จากการขายและให้บริการ 702 ล้านบาท และกำไรส่วนของบริษัทใหญ่ 131 ล้านบาท โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากการให้บริการรักษาผู้มีบุตรยาก
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 เป็นเงินสดในอัตรา 0.41 บาท/หุ้น คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 98.16 และ Dividend Yield ที่ 6.16% (ณ ราคาปิด 19 ก.พ. 69) โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 7 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569
สำหรับในปี 2569 SAFE มั่นใจจะกลับมาเติบโตอีกครั้ง โดยมีสัญญาณที่ดีขึ้น จากภาครัฐที่มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นที่จะขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ และร่างกฎหมายสำคัญที่กำลังรออนุมัติ โดยเฉพาะเรื่องกฎหมายอุ้มบุญ ที่เปิดโอกาสการสร้างครอบครัวอย่างเท่าเทียมในกลุ่ม LGBTQ+ ที่จะเป็นปัจจัยสำคัญช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ ผลักดันให้รายได้การให้บริการการรักษาผู้มีบุตรยากให้ให้เติบโตได้แบบก้าวกระโดด
ขณะที่แผนการตลาดบริษัทฯ ลุยออกแคมเปญจัดโปรโมชันต่อเนื่อง เพื่อดึงดูดสร้างแรงจูงใจการใช้บริการให้มากขึ้น ซึ่งมีกระแสตอบรับที่ดีเยี่ยม ล่าสุดจัดแคมเปญเดือนแห่งความรักกับ Gift Voucher แพ็คเกจตรวจสุขภาพคู่รัก "Premarital Health Screening for couple" ของขวัญวาเลนไทน์สุด Exclusive ที่จะเปลี่ยน ความรัก ให้กลายเป็น ความมั่นคง เพื่อคนรัก หรือส่งต่อความปรารถนาดีเป็นของขวัญแต่งงาน รายการตรวจรวม 20+ รายการต่อคู่ สามารถใช้บริการได้ที่ SAFE Fertility Clinic ทุกสาขา โปรโมชันเฉพาะเดือนแห่งความรัก 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2569 นี้ สอบถามรายการตรวจเพิ่มเติมได้ที่ Line @safefertilitygroup หรือ โทร +66 811021000
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SAFE กล่าวอีกว่า ในปีนี้เตรียมเปิดห้องปฏิบัติการตรวจพันธุกรรมที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ต่อเนื่องจากความสำเร็จในการเปิดห้องปฏิบัติการตรวจพันธุกรรมที่โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร พร้อมมองหาพันธมิตรโรงพยาบาลอื่นๆ เพื่อขยายการเปิดห้องปฏิบัติการให้ครอบคลุมอย่างต่อเนื่อง ทำให้ภาพรวมธุรกิจในปี 2569 บริษัทฯจะสามารถเติบโตกว่าปีก่อนจากปัจจัยบวกภายในประเทศ และแผนธุรกิจที่มีแนวเติบโตเพิ่มขึ้นได้อย่างแน่นอน