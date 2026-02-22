KBANK คาดกรอบบาทสัปดาห์นี้ 30.90-31.60 จับตาตัวเลขส่งออก-ผลประชุม กนง.-การเมืองในประเทศ

ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) มองกรอบการเคลื่อนไหวสัปดาห์นี้ (23-27 ก.พ.) ที่ระดับ 30.90-31.60 บาท/ดอลลาร์ จากปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 20 ก.พ.ที่ 31.19 บาท/ดอลลาร์
ทั้งนี้ ในช่วงต้นสัปดาห์เงินบาทขยับอ่อนค่าลงตามการปรับตัวลงของราคาทองคำในตลาดโลก แม้จะมีปัจจัยบวกจากตัวเลขจีดีพีไตรมาส 4/2568 ของไทยที่เติบโตดีกว่าที่คาด นอกจากนี้ ดอลลาร์ยังทยอยฟื้นตัวขึ้น โดยมีแรงหนุนจากการคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะยังไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในอนาคตอันใกล้นี้ หลังจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาทิ ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน การเริ่มสร้างบ้าน การผลิตภาคอุตสาหกรรม และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ออกมาดีกว่าที่คาด และบันทึกการประชุมเฟดที่สะท้อนมุมมองของเจ้าหน้าที่เฟดหลายท่านที่ระบุว่า เฟดอาจต้องกลับมาปรับดอกเบี้ยขึ้นหากเงินเฟ้อสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในระดับสูง
อย่างไรก็ดี กรอบการอ่อนค่าของเงินบาทชะลอลงบางส่วนในช่วงปลายสัปดาห์ตามอานิสงส์จากราคาทองคำในตลาดโลกซึ่งได้รับแรงหนุนจากสัญญาณตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน
ส่วนในสัปดาห์หน้าปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ตัวเลขการส่งออกเดือนม.ค. ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในวันที่ 25 ก.พ. รายงานเศรษฐกิจและการเงินเดือนม.ค. ของไทย ปัจจัยการเมืองในประเทศ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ การเคลื่อนไหวของสกุลเงินเอเชียและราคาทองคำในตลาดโลก
สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนธ.ค. ดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนม.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนก.พ. รวมถึงตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนและจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์
นอกจากนี้ตลาดยังรอติดตามถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟด การประกาศอัตราดอกเบี้ย LPR ของจีน และอัตราเงินเฟ้อเดือนม.ค. ของยูโรโซนด้วยเช่นกัน