สเตเบิลคอยน์ถูกใจสายเทา!! ธุรกรรมผิดกม.พุ่งสูงสุดรอบ5ปี

รายงานล่าสุดจาก TRM Labs พบปีที่ผ่านมา กลุ่มบุคคลและองค์กรผิดกฎหมายได้รับเงินผ่านสเตเบิลคอยน์มูลค่าถึงราว 141,000 ล้านดอลลาร์ สูงสุดในรอบ 5 ปีล่าสุด
TRM Labs ระบุในรายงานที่เผยแพร่เมื่อวันอังคาร (17 ก.พ.) ว่า ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวไม่ได้สะท้อนภาพรวมของการเติบโตของอาชญากรรมที่ใช้คริปโต แต่แสดงให้เห็นถึงการพึ่งพิงสเตเบิลคอยน์เชิงลึกมากขึ้นภายในกิจกรรมบางประเภทที่เงินดิจิทัลสกุลนี้นำเสนอข้อได้เปรียบในการดำเนินการอย่างชัดเจน
สเตเบิลคอยน์มักถูกนำไปใช้ในเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับการแซงก์ชันและบริการโยกย้ายเงินก้อนใหญ่ รายงานระบุว่า กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแซงก์ชันคิดเป็นองค์ประกอบถึง 86% ของการไหลเวียนของคริปโตผิดกฎหมายทั้งหมดในปี 2025
จากมูลค่าสเตเบิลคอยน์ที่ไหลเวียนทั้งหมด 141,000 ล้านดอลลาร์ ราวครึ่งหนึ่งหรือ 72,000 ล้านดอลลาร์เชื่อมโยงกับโทเคน A7A5 ที่ผูกกับเงินรูเบิลของรัสเซีย ซึ่งกิจกรรมของโทเคนนี้ส่วนใหญ่กระจุกอยู่ภายในระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกับการแซงก์ชัน
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับรัสเซีย เช่น เครือข่าย A7 มีความเชื่อมโยงกับระบบนิเวศที่สัมพันธ์กับรัฐอื่นๆ ซึ่งรวมถึงกลุ่มบุคคลและองค์กรที่โยงใยกับจีน อิหร่าน เกาหลีเหนือ และเวเนซุเอลา ซึ่งตอกย้ำว่า สเตเบิลคอยน์กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเชื่อมต่อให้กับผู้ที่ถูกแซงก์ชันที่ต้องการเคลื่อนย้ายมูลค่านอกระบบการควบคุมการเงินแบบดั้งเดิม
การล่อลวง มัลแวร์เรียกค่าไถ่ และกิจกรรมการเจาะระบบ มักใช้สเตเบิลคอยน์อย่างจำกัดและเลือกสรรมากกว่า โดยเริ่มแรกจะใช้บิตคอยน์หรือสินทรัพย์คริปโตสกุลอื่นๆ ก่อน แล้วจึงใช้สเตเบิลคอยน์ในขั้นตอนต่อมาคือการฟอกเงิน
รายงานยังตั้งข้อสังเกตว่า หมวดหมู่ต่างๆ เช่น สินค้าและบริการผิดกฎหมาย และการลักลอบค้ามนุษย์ แสดงให้เห็นถึงการใช้สเตเบิลคอยน์เกือบทั้งหมด บ่งชี้ว่า ตลาดเหล่านี้ให้ความสำคัญกับความแน่นอนในการชำระเงินและสภาพคล่องมากกว่าการเพิ่มขึ้นของราคาคริปโต
ปริมาณธุรกรรมในตลาดที่มีการรับประกัน เช่น ฮุยวัน พุ่งขึ้นเป็นกว่า 17,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปลายปีที่แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการใช้สเตเบิลคอยน์
TRM Labs ชี้ว่า จากข้อมูลที่ว่า ปริมาณธุรกรรมราว 99% เป็นสเตเบิลคอยน์ เท่ากับเป็นการตอกย้ำบทบาทของบริการเหล่านี้ในฐานะโครงสร้างการฟอกเงิน ไม่ใช่ช่องทางการเก็งกำไร
คอยน์เทเลกราฟระบุว่า ก่อนหน้านี้ Chainalysis ซึ่งเป็นบริษัทบล็อกเชนระดับโลก รายงานว่า ปีที่แล้ว คริปโตไหลเข้าสู่เครือข่ายค้ามนุษย์เพิ่มขึ้นถึง 85% เมื่อเทียบกับปี 2024 และเครือข่ายค้าประเวณีข้ามชาติดำเนินการเกือบทั้งหมดโดยใช้สเตเบิลคอยน์
TRM Labs ยังรายงานว่า ธุรกรรมสเตเบิลคอยน์ทั้งหมดมีมูลค่าทะลุ 1 ล้านล้านดอลลาร์หลายครั้งในปี 2025 ซึ่งหากประมาณการตลอดทั้งปี ตัวเลขจะอยู่ที่ราว 12 ล้านล้านดอลลาร์ เท่ากับว่า มีการใช้สเตเบิลคอยน์ผิดกฎหมายประมาณ 1% ของมูลค่าทั้งหมด
เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขประมาณการของสหประชาชาติ มูลค่าเงินผิดกฎหมายที่ถูกฟอกทั่วโลกใน 1 ปีอยู่ที่ 2-5% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของโลก หรือราว 800,000 ล้านดอลลาร์ถึง 2 ล้านล้านดอลลาร์