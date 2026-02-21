KUN เร่งขยายโมเดลธุรกิจสร้างรายได้ประจำ เพิ่มความมั่นคง เผยปี 69 ไม่เปิดโครงการใหม่

“วิลล่า คุณาลัย” ปรับแผนธุรกิจรับตลาดอสังหาฯผันผวน เดินหน้าลงทุนสร้างโมเดลธุรกิจเสริมสร้างรายได้ประจำให้องค์กรมั่นคงและยั่งยืน วางเป้าภายในสิ้นปี 2575 สัดส่วนกว่า 40% นำร่องปี 69 รุกธุรกิจ เฮลท์แคร์ ภายใต้ชื่อ “Charasaran” By Kunalai บนถนนบางขุนเทียน–ชายทะเล พร้อมบริหารโครงการเพื่อขาย 8 โครงการ มูลค่า 11,000 ล้านบาท ให้กลับมาเป็นรายได้
นางประวีรัตน์ เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) หรือ KUN กล่าวถึงความท้าทายของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2569 ว่า มี 3 เรื่องหลัก ได้แก่ การบริหารสภาพคล่อง , การมีวินัยทางการเงิน และ การมีโมเดลธุรกิจที่สามารถตอบโจทย์การตลาดที่เปลี่ยนไป ซึ่งแผนธุรกิจที่วางไว้จะเพิ่มพอร์ตรายได้ระยะยาวมากขึ้น โดยได้กำหนดให้ระหว่างปี 2571-2575 บริษัทฯจะมีธุรกิจใหม่ประมาณ 5-7 ธุรกิจ ที่จะสนับสนุนให้ภายในปี 2575 ธุรกิจ Recurring Income จะมีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ 40%
และมีเป้าหมายที่จะลดตัวเลขยอดการถูกปฏิเสธสินเชื่อ (Reject)จากสถาบันการเงิน ให้น้อยลงกว่าปี 2568 แม้ลูกค้าในกลุ่มบ้านระดับราคา 3-5 ล้านบาท จะมีความต้องการซื้อมาก แต่ก็มียอด Reject ที่สูงถึง 48 % มากอย่างที่ไม่เคยพบมากก่อน ซึ่งโครงการของบริษัทฯในทำเลบางบัวทอง แม้เป็นทำเลที่ขายได้ดี แต่มียอด Reject ที่สูง ส่วนทำเลโซนรังสิต Reject น้อยที่สุด และทำเลโซนพระราม 2 จะโอนฯได้มากที่สุด
ในเรื่องของรัฐบาลใหม่ นั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า อยากให้รัฐบาลชุดใหม่ช่วยผลักดัน ขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า ขณะเดียวกันผู้ประกอบการเอง ก็ต้องการความมั่นใจและกำลังใจจากภาครัฐ ด้วยการออกมาตรการต่างๆออกมาช่วยเหลือ ส่วนลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติ อยากให้ขยายระยะเวลาในการครอบครองสิทธิ์ในที่ดินของชาวต่างชาติให้ประมาณ 60 ปี ขยายมาตรการการลดค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์และจดจำนองเหลือ 0.01% สำหรับบ้านและคอนโดมิเนียมราคาไม่เกิน 7 ล้านบาท ที่จะหมดระยะเวลาในวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ออกไปอีก
นางประวีรัตน์ กล่าวในเป้าหมาแผน 5 ปี ที่เริ่มตั้งแต่ ปี 2569 ว่า ไม่เปิดตัวโครงการใหม่แต่อย่างใด เพราะต้องการลดความเสี่ยง ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ยังผันผวน อีกทั้งยังมีสต๊อกเดิมเหลืออยู่ ซึ่งปัจจุบันมีโครงการที่อยู่ระหว่างการเปิดขายจำนวน 8 โครงการ รวมมูลค่า 14,000 ล้านบาท แต่มีมูลค่าเหลือขายประมาณ 11,000 ล้านบาท ดังนั้นในช่วงระยะเวลา 5 ปีนี้ บริษัทฯจึงเน้นเพียงการเปิดเฟสต่อเนื่องภายใต้แบรนด์ “นาวาร่า” (NAVARA)ใน 2 โซนหลัก คือ
1.โซนเหนือของกทม. คือรังสิต ที่จะมีการพัฒนาบ้านสั่งสร้าง เป็นครั้งแรก ระดับราคาตั้งแต่ 9 ล้านบาทขึ้นไป มูลค่าประมาณ 400-500 ล้านบาท จากเดิมในโซนดังกล่าว ที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับราคา 4.7-20 ล้านบาท
2.โซนใต้ของกทม. คือ ทำเลบางขุนเทียน-ชายทะเล พัฒนาบ้านสำหรับปล่อยเช่าเป็นครั้งแรก โดยระยะแรกจะพัฒนาบ้านเดี่ยวพร้อมเฟอร์นิเจอร์ เบื้องต้นประมาณ 20 หลัง มูลค่าโครงการประมาณ 180 ล้านบาท ระดับราคา 9 ล้านบาทขึ้นไป โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ คาดจะก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ประมาณปี 2571 และกลุ่มเป้าหมายที่เป็นอาจารย์ชาวต่างชาติ ที่สอนมหาวิทยาลัยในพื้นที่ใกล้เคียงกับโครงการ โดยสามารถปล่อยเช่าได้ในราคา 30,000 - 40,000 บาทต่อเดือน ผลตอบแทนจากการลงทุนประมาณ 6% ต่อปี
และล่าสุดได้เปิดตัว สโมสร “คี-อา-นู” (Keanu) ในโครงการ “นาวาร่า พระราม2” อย่างเป็นทางการ เพื่อสะท้อนแนวคิดการใช้ชีวิตอย่างสมดุล บนทำเลศักยภาพถนนบางขุนเทียน–ชายทะเล และด้วยมีอัตราเติบโตที่มากขึ้น เริ่มมีโรงพยาบาลผู้สูงวัย เข้ามาเปิดให้บริการ ประกอบกับแนวโน้มการเกิดของประชากรไทยลดลง กลุ่มผู้สูงวัยมีตัวเลขที่สูงขึ้นทุกปี วิลล่า คุณาลัย มีแผนที่จะขยายไลน์สู่ธุรกิจเฮลท์แคร์ ด้วยการนำที่ดินสะสมของครอบครัว พื้นที่ 70 ไร่ มาพัฒนาโครงการภายใต้แบรนด์ “Charasaran” By Kunalai ซึ่งจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 โซนหลัก คือ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้องนอน สำหรับผู้สูงวัย เบื้องต้นจะเริ่มที่ 50 ยูนิตก่อน ขณะนี้อยู่ในระหว่างเจรจากับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ คาดว่าจะเปิดตัวได้ในไตรมาส 3/2569 และจะเริ่มดำเนินก่อสร้างในปี 2570
อย่างไรก็ตามในปี 2569 นี้ คาดว่าจะสามารถทำยอดขายได้ 1,200 ล้านบาท และมียอดโอนที่ 600 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2568 ที่ผ่านมา.