Bitget ชี้เทรนด์นำหุ้นแปลงเป็นโทเคนเติบโตสูง-คาดสินทรัพย์ดิจิทัลจะครองมาร์เก็ตแชร์ 40%ในปี73

นางสาวเกรซี่ เฉิน กรรมการผู้จัดการของ บิตเก็ต (Bitget) แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีและบริษัท Web3 ชั้นนำกล่าวว่า ตลาดคริปโทกำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญจากสินค้าเก็งกำไรไปสู่โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินระดับโลกที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันตลาดคริปโทมีมูลค่ารวมอยู่ที่ 2.4 ล้านล้านดอลลาร์ ถือว่ายังมีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับตลาดสินทรัพย์ดั้งเดิมมูลค่า 900 ล้านล้านดอลลาร์ ขณะที่ปริมาณการซื้อขายหุ้นแบบดั้งเดิมต่อปีถูกประเมินไว้ที่ 100 –130 ล้านล้านดอลลาร์ และภายในปี 2573 คาดว่าปริมาณการซื้อขายในตลาดหุ้นจะเพิ่มขึ้นเป็น 160 – 200 ล้านล้านดอลลาร์ โดยการซื้อขายบางส่วนจะถูกย้ายขึ้นมาอยู่บล็อกเชนผ่านเทคโนโลยีแปลงสินทรัพย์ให้เป็นโทเคนดิจิทัลหรือ Tokenization
"หุ้น กองทุน และสินค้าโภคภัณฑ์จำนวนหนึ่งอาจย้ายขึ้นสู่บล็อกเชน ควบคู่ไปกับการที่บิตคอยน์ เติบโตเต็มที่ในฐานะเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาค เมื่อหุ้นที่ถูกแปลงเป็นโทเคนดิจิทัลถูกนำมาซื้อขายมากขึ้น คาดว่าแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจะเข้ามามีส่วนแบ่งตลาดตั้งแต่ 20-40% ของปริมาณซื้อขาย 160 - 200 ล้านดอลลาร์ ภายในปี 2573"
นอกจากนี้เมื่อกฎระเบียบพัฒนาเต็มที่และสถาบันการเงินต่าง ๆ นำผลิตภัณฑ์อย่างพันธบัตรรัฐบาลขึ้นสู่บล็อกเชน ทิศทางก็ชัดเจนว่าคริปโทกำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของการชำระบัญชีสำหรับการเงินในชีวิตประจำวันเร็วกว่าที่คนส่วนใหญ่คิด ผลิตภัณฑ์อย่างเหรียญคริปโทฯ ที่มีมูลค่าคงที่ ( Stablecoin )และ การแปลงสินทรัพย์เป็นโทเคน(Tokenize Asset) จะไม่รู้สึกว่าเป็นคริปโทอีกต่อไป แต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานเบื้องหลังที่ทำงานรองรับการโอนย้ายมูลค่าทั่วโลก
ขณะที่แนวโน้มตลาดคริปโทกำลังอยู่ในช่วงจุดเปลี่ยน Bitget ตั้งเป้าหมายจะเป็นศูนย์กลางสภาพคล่องและการกระจายสินทรัพย์หลักรองรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ภายใต้กลยุทธ์ Universal Exchange (UEX) ด้วยการขยายจากการซื้อขายคริปโทเพียงอย่างเดียวไปสู่ การนำหุ้นบริษัทจริงมาแปลงเป็นโทเค็น (Tokenize Stock )รวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์อย่างเช่นทองคำเพื่อรองรับการซื้อขายมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยปริมาณการซื้อขายครึ่งหนึ่งจะอยู่ที่ทองคำดิจิทัลอย่างบิตคอยน์และอีกครึ่งคือสินทรัพย์ดั้งเดิม (Real World Asset) ในรูปแบบ Tokenize
“Bitget ให้ความสำคัญกับการสร้างประสบการณ์การใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่นักเทรดสามารถเข้าถึงการเงินแบบดั้งเดิม (TradFi) ได้ภายในคลิ๊กเดียว และกระบวนการ UI/UX ลดจำนวนขั้นตอนทั้งหมดลงประมาณ 30% เมื่อเทียบกับการใช้งานทั่วไปในอุตสาหกรรม ตั้งเป้าที่จะให้บริการซื้อขาย Tokenize Stock ผ่านบล็อกเชนด้วยส่วนแบ่งตลาด 40% ซึ่งจะทำให้ปริมาณการซื้อขายเฉพาะสินทรัพย์ประเภทนี้อาจแตะ 15 – 30 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2573”