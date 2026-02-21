โฮมโปร รุกหนักตลาดค้าปลีก ยกระดับ’โฮมโปรแอป’ สร้างยอดขายควบคู่กับสาขาทั่วปท. วางเป้าสมาชิกโตเท่าตัว รวม 5 ล้านราย

“โฮมโปร” ศูนย์รวมสินค้าเกี่ยวกับบ้าน อันดับ 1 ในประเทศไทย ในเครือ LH เดินหน้ายกระดับ “โฮมโปรแอป” แพลตฟอร์มดูแลเรื่องบ้าน พร้อมเสริมศักยภาพควบคู่ไปกับสาขที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ชู 4 แกนหลัก “สะดวก-ครบ-จบ-คุ้ม” ครบทั้งบ้านในแอปเดียว พร้อมเปิดโอกาสลูกค้าทั่วไปสร้างรายได้เสริมผ่านแนะนำสินค้าในโซเชียล รับค่าคอมฯ 10% ขนสินค้าเรื่องบ้านลดสูงสุด 50% ครอบคลุมกว่า 100,000 รายการ รับ Payday วันที่ 23-28 ก.พ. 69 วางเป้าได้ลูกค้าใหม่เพิ่มเป็น 5 ล้านราย เติบโตเท่าตัว
นางอภิรดี ทวีลาภ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงาน Business & Merchandise Center บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ “โฮมโปร” ในเครือ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ กล่าวว่า สำหรับโฮมโปร การเป็นแพลตฟอร์ม ‘ที่ 1 เรื่องบ้านไว้ใจได้ทุกขั้นตอน’ ไม่ได้วัดกันที่มีสินค้าครบเพียงอย่างเดียว แต่คือการทำให้ลูกค้ามั่นใจว่า ทุกกระบวนการเรื่องบ้านจะสามารถ ‘เชื่อมต่อกัน’ และ ‘ครบจบได้จริง’ ตั้งแต่เลือกซื้อ การจัดส่ง ไปจนถึงการติดตั้งและดูแลหลังการขาย
และท่ามกลางยุคดิจิทัล ที่อีคอมเมิร์ซเข้ามามีบทบาทต่อการขับเคลื่อนธุรกิจค้าปลีกไทย “โฮมโปร” ได้ต่อยอดจากประสบการณ์ด้านอีคอมเมิร์ซของโฮมโปรที่ยาวนานกว่า 15 ปี พร้อมปรับโฉมแพลตฟอร์มอย่างเต็มรูปแบบ กับการเปิดตัว “โฮมโปรแอป” ที่ถูกพัฒนาให้เป็น Hub กลางของประสบการณ์ Omni-Channel ที่เชื่อมสินค้า บริการ และมาตรฐานทั้งที่ Offline และ Online ไว้ในเส้นทางเดียว เพื่อให้เรื่องบ้าน…ไม่ควรยุ่งยากอีกต่อไป และรองรับพฤติกรรมลูกค้าที่ซับซ้อนและเปลี่ยนเร็วขึ้น
“ลูกค้าวันนี้ อาจเลือกสินค้าและค้นหาข้อมูล “บนออนไลน์” แต่ยังต้องการความมั่นใจด้านมาตรฐานบริการ “จากหน้าร้าน” และต้องการให้ทุกขั้นตอน “ครบจบ” ในระบบเดียวกัน ขณะเดียวโฮมโปรมี 120 สาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ ช่วยส่งเสริมการขายควบคู่กันไปทั้งสาขาและออนไลน์ ได้เพิ่มถึง 4 เท่าตัว มากกว่าจะมีช่องทางการชอปทางเดียว สร้างการเติบโตที่ยั่งยืน ปัจจุบัน โฮมโปรแอป มีฐานสมาชิกกว่า 2.5 ล้านราย สะท้อนความเชื่อมั่นของลูกค้าที่เลือกใช้แอปเป็น “ผู้ช่วย” ในการจัดการเรื่องบ้านตั้งแต่ต้นจนจบ โดยในปีนี้ วางเป้าเพิ่มฐานสมาชิกมาใช้บริการเป็น 5 ล้านราย หรือเติบโตถึงเท่าตัว”
สำหรับ โฮมโปรแอป ถูกออกแบบให้ตอบโจทย์ลูกค้าอย่างไร้รอยต่อ ผ่าน 4 แกนหลัก ที่ช่วยให้การจัดการเรื่องบ้านง่ายขึ้น ครบขึ้น และคุ้มค่าในทุกขั้นตอน
1.สะดวก: สามารถซื้อสินค้าได้ 24 ชั่วโมงผ่านช่องทาง App. และ Website พร้อมจัดส่งสินค้าให้ยืดหยุ่นตามไลฟ์สไตล์ลูกค้า รองรับทั้งสถานการณ์เร่งด่วนด้วยบริการจัดส่งทันใจ ส่งไวใน 1 ชม., จัดส่งพร้อมติดตั้งภายในวัน หรือสามารถนัดหมายวัน/เวลา จัดส่งและติดตั้งล่วงหน้าได้ตามที่ลูกค้าสะดวก เพื่อให้เรื่องบ้านไม่ต้องรอ “วันว่าง” อีกต่อไป
2.ครบ: รวมสินค้าและบริการเรื่องบ้านกว่า 100,000 รายการ ครอบคลุมทั้งสินค้าคุณภาพจากโฮมโปร และร้านค้าชั้นนำบน HomePro Mall ช่วยให้ลูกค้าเลือก เปรียบเทียบ และตัดสินใจได้ครบจบในที่เดียว
3.จบ: ตอกย้ำความมั่นใจด้วยมาตรฐานงานบริการโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ พร้อมเครือข่ายดูแลของโฮมโปรกว่า 100 สาขา ทั่วประเทศ ให้ลูกค้ามั่นใจได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่เลือกซื้อ ระหว่างใช้งาน ไปจนถึงบริการหลังการขาย
4.คุ้ม: รวมสิทธิพิเศษและความคุ้มค่า ที่หาที่ไหนไม่ได้จากแอปอื่นๆ มาไว้ในที่เดียว ทั้งจัดส่งด่วน หรือ จัดส่งพร้อมติดตั้งภายในวัน ฟรี! คูปอง โปรโมชัน ดีลพิเศษ ผ่อน 0% ตั้งแต่ 4 เดือน ไปจนถึง 10 เดือน แลกเก่าเพื่อโลกใหม่ และสิทธิประโยชน์เฉพาะบนโฮมโปรแอป
อีกหนึ่งหัวใจของการปรับโฉม “โฮมโปรแอป” ครั้งนี้ คือการนำเทคโนโลยีมาช่วยลดความยุ่งยากของผู้บริโภค ตั้งแต่การค้นหา ไปจนถึงการตัดสินใจ อาทิ ฟีเจอร์ค้นหาด้วยภาพ, ควบคู่กับการพัฒนาระบบข้อมูลลูกค้าอย่าง Customer Data Platform (CDP) เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมและนำเสนอสินค้า–บริการ–สิทธิประโยชน์แบบ Personalization ช่วยให้การช้อปเรื่องบ้าน “ตรงความต้องการ” และ “คุ้มค่า” ในเวลาที่สั้นลง
นอกจากนี้ โฮมโปรแอปยังเพิ่ม “ความคุ้มค่า ให้ทุกตะกร้าเรื่องบ้าน” ให้เป็นอีกเหตุผลสำคัญในการเลือกใช้งาน ผ่านโซนสิทธิประโยชน์และแคมเปญต่างๆ ทั้งคูปองและดีลที่ใช้ได้ทั้งออนไลน์และที่สาขา, โปรโมชั่นตามช่วงเวลา, ความร่วมมือกับพาร์ตเนอร์ / ธนาคาร เช่น Homepro Visa ลด 3%, ทางเลือกผ่อนชำระ รวมถึงสิทธิประโยชน์ด้านการจัดส่ง/ติดตั้ง หรือ โปรแลกเก่าเพื่อโลกใหม่ รับส่วนลดที่ร่วมรายการ ทำให้ทุกการใช้จ่ายเรื่องบ้าน “คุ้มขึ้น” ภายใต้มาตรฐานบริการระดับมืออาชีพแบบโฮมโปร
อีกหนึ่งไฮไลต์ที่ช่วยขยายประสบการณ์การช้อปให้ครบขึ้น คือ “HomePro Mall” โซนรวมร้านค้าชั้นนำที่ “มากกว่าเรื่องบ้าน” เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช้อปจากแบรนด์หลากหลายมิติในโฮมโปรแอป โดยมีตัวอย่างแบรนด์ที่เข้ามาร่วมบน HomePro Mall เช่น Chic Republic, Solomon Mattress, Fascino, Anker, Adidas, Deli, B-Quik และ Monowheel รวมถึงแบรนด์อื่นๆ อีกมากมาย ขณะเดียวกัน HomePro Mall ยังเป็นช่องทางโอกาส สำหรับเจ้าของแบรนด์และผู้ประกอบการในการขยายช่องทางจำหน่ายออนไลน์ และเติบโตไปพร้อมกับอีโคซิสเต็มของโฮมโปรอย่างยั่งยืน
และในยุคที่รายได้หลายทางกลายเป็นเรื่องจำเป็น คนมีอาชีพเดียวคงไม่พอ การเป็นนายหน้าก็ยังคงเป็นอีกอาชีพที่น่าสนใจ HomePro Affiliate จึงเปิดโอกาสให้ลูกค้าทั่วไปมาเป็นพ่อค้า แม่ค้า สร้างรายได้เสริมด้วยการขายสินค้าผ่านโซเชียลมีเดียของตัวเอง พร้อมให้ค่าตอบแทนเป็นคอมมิชชั่นสูงสุด 10% ชูกลยุทธ์สร้างความต่างเน้นกลุ่มสินค้า House Brand (แบรนด์ของโฮมโปร) ที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
จังหวะที่หลายคนกำลังจัดลำดับค่าใช้จ่ายหรือมองหาโอกาสที่ดีในการซื้อของเข้าบ้านที่จำเป็นและคุ้มค่า โฮมโปรเตรียมกิจกรรม “PAYDAY เปย์คุ้ม เปย์ทั้งบ้าน” บนโฮมโปรแอป มอบดีลพิเศษ สินค้าเรื่องบ้านลดสูงสุด 50% ครอบคลุมกว่า 100,000 รายการ พร้อมบริการส่งด่วน/ประกอบ/ติดตั้ง ภายใน 1 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 23-28 กุมภาพันธ์ 2569
“โฮมโปรแอป—ไม่ใช่แค่ช่องทางช้อปสินค้าเรื่องบ้าน แต่คือตัวเลือกเบอร์ 1 ที่ทำให้ทุกขั้นตอนเรื่องบ้าน เชื่อมถึงกันและไว้ใจได้ เพื่อให้ลูกค้าได้ประสบการณ์ที่ครบ จบ และมั่นใจ ตามความตั้งใจที่จะเป็น “พาร์ตเนอร์เรื่องบ้าน” We Make a Better Living สำหรับคนไทยอย่างแท้จริง”
นางอภิรดี กล่าวเสริมถึงภาพรวมธุรกิจในช่วงต้นปี 2569 ว่า ตลาดปีนี้อาจจะแตกต่างกับปี 2568 ที่มีโครงการของรัฐบาลในเรื่อง “ชอปดีมีคืน” ซึ่งมาตรการก่อนหน้านี้ ช่วยกระตุ้นยอดขายค่อนข้างมากและได้ดี.