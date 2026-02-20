‘บิทาซซ่า’ ออกโรงโต้! ยืนกรานกระดานไทยถูกกฎหมาย-สินทรัพย์ปลอดภัย แจงลบภาพทับซ้อน ‘Global’ สิ้นเชิง

ท่ามกลางมรสุมข่าวการบังคับใช้กฎหมายขั้นเด็ดขาดของหน่วยงานกำกับดูแล “บริษัท บิทาซซ่า จำกัด” (Bitazza Thailand) ไม่รอช้า ออกแถลงการณ์ด่วนสยบแพนิกนักลงทุน ยืนยันสถานะธุรกิจในไทยยังคงแข็งแกร่งและเปิดให้บริการตามปกติ ภายใต้ใบอนุญาตที่ถูกต้องจากกระทรวงการคลัง ย้ำชัดเงินลงทุนและสินทรัพย์ของลูกค้าทุกบาทปลอดภัย 100% พร้อมกางหลักฐานแจงนิติบุคคล "Bitazza Global" ถูกแยกโครงสร้างการบริหารและระบบแพลตฟอร์มออกจากกันอย่างเด็ดขาดแล้ว เผยรับลูกแก้ไขข้อสังเกตของ ก.ล.ต. เรียบร้อย มั่นใจพายุข่าวฉาวไม่มีนัยสำคัญต่อเสถียรภาพและใบอนุญาตในไทย
ออกโรงสยบความตื่นตระหนก ย้ำจุดยืน ‘ความปลอดภัย’ ต้องมาก่อน
ภายหลังจากการนำเสนอข่าวกรณีสำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษคดีอาญาและสั่งปิดกั้นการเข้าถึงแพลตฟอร์ม Bitazza Global ซึ่งสร้างแรงกระเพื่อมอย่างหนักต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลไทย ล่าสุด บริษัท บิทาซซ่า จำกัด (Bitazza Thailand) ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการ เพื่อสร้างความกระจ่างและสกัดกั้นผลกระทบเชิงจิตวิทยาที่อาจลุกลาม
สาระสำคัญประการแรกที่ Bitazza Thailand มุ่งสื่อสารคือ “ความมั่นคงของระบบ” โดยบริษัทยืนยันอย่างหนักแน่นว่า แพลตฟอร์มในประเทศไทยยังคงเปิดให้บริการตามปกติทุกประการ ธุรกิจดำเนินไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและยึดมั่นในหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลมาโดยตลอด ที่สำคัญที่สุดคือ “สินทรัพย์ของลูกค้าทุกท่านยังคงถูกเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยสูงสุด” ซึ่งถือเป็นการดับไฟความกังวลเรื่องการแห่ถอนเงิน (Bank Run) ที่มักเกิดขึ้นในภาวะวิกฤตความเชื่อมั่น
สร้างกำแพงนิติบุคคล "ชูใบอนุญาต ก.ค. ตัดขาดความเสี่ยงข้ามพรมแดน"
ประเด็นสำคัญที่นำมาสู่ข้อพิพาททางกฎหมายคือความเชื่อมโยงระหว่างแพลตฟอร์ม ทาง Bitazza Thailand ได้ชี้แจงประเด็นนี้โดยการสร้าง "Firewall ทางกฎหมาย" ที่ชัดเจน โดยระบุว่า Bitazza Global เป็นอีกนิติบุคคลหนึ่งที่ดำเนินงานแยกส่วนกันอย่างเด็ดขาด แม้จะอยู่ภายใต้ร่มเงาของกลุ่มบริษัท (Group of Companies) เดียวกันก็ตาม
บริษัทเน้นย้ำสถานะทางกฎหมายว่า Bitazza Thailand คือนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยอย่างถูกต้อง และถือครอง "ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล" (Digital Asset Broker) ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเข้มงวดของสำนักงาน ก.ล.ต. ไทย การดำเนินกิจการของบริษัทจึงมีสถานะทางกฎหมายที่ได้รับการรับรองและคุ้มครองตามกระบวนการของรัฐทุกประการ
ผ่าตัดโครงสร้างองค์กร อุดช่องโหว่ระบบ-ลบภาพทับซ้อน
จากข้อกล่าวหาของ ก.ล.ต. ที่ระบุถึงการแชร์ระบบงานและช่องทางการเข้าถึงที่ทับซ้อนกันนั้น Bitazza Thailand ไม่ได้เพิกเฉยต่อประเด็นดังกล่าว โดยยอมรับว่าทางบริษัทได้รับทราบ "ข้อสังเกต" จากหน่วยงานกำกับดูแล และได้แสดงความโปร่งใสด้วยการ "ดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงตามข้อสังเกตเรียบร้อยแล้ว"
ปัจจุบัน โครงสร้างการดำเนินงานระหว่าง Bitazza Thailand และ Bitazza Global ได้ถูก "ผ่าตัดแยกออกจากกันอย่างชัดเจน" (Decoupling) ไม่ว่าจะเป็นในมิติของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หลังบ้าน (Backend Systems), ขอบเขตการให้บริการลูกค้า (Service Scope), ไปจนถึงช่องทางการสื่อสารและการทำตลาด (Communication Channels) เพื่อป้องกันความสับสนและให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัด
ธุรกิจเดินหน้า ไร้แรงกระเพื่อมต่อใบอนุญาตไทย
ท้ายที่สุด แถลงการณ์ฉบับนี้คือการส่งสัญญาณความมั่นใจไปยังผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ทุกฝ่ายว่า ข่าวการกล่าวโทษและการสั่งปิดแพลตฟอร์มต่างชาติที่ปรากฏตามสื่อนั้น "ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน สถานะใบอนุญาต หรือการให้บริการที่กำลังดำเนินการอยู่อย่างมั่นคงของ Bitazza Thailand แต่อย่างใด"
ปรากฏการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายของธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลยุคใหม่ ที่การขยายเครือข่ายระดับโลก (Global Reach) ต้องดำเนินไปควบคู่กับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ท้องถิ่น (Local Compliance) อย่างระมัดระวังขั้นสูงสุด การขยับตัวชี้แจงอย่างรวดเร็วและตรงประเด็นของ Bitazza Thailand ในครั้งนี้ จึงถือเป็นกรณีศึกษาของการบริหารจัดการภาวะวิกฤต (Crisis Management) เพื่อรักษาฐานที่มั่นในสมรภูมิการเงินดิจิทัลไทยต่อไป