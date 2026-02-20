ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 31.19-แกว่งตัวกรอบแคบ-ติดตามฟันด์โฟลว์-การเมืองไทย

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(20 ก.พ.69)ปรับตัวในกรอบแคบ 31.14–31.24 ก่อนจะปิดตลาดที่ระดับ 31.19 บาทต่อดอลลาร์ฯ เท่ากับวันทำการก่อนหน้า โดยแม้เงินบาทจะมีแรงหนุนจากราคาทองคำในตลาดโลก แต่กรอบการแข็งค่าของเงินบาทก็เป็นไปอย่างจำกัดเนื่องจากตลาดยังอยู่ระหว่างรอติดตามตัวเลข PCE/Core PCE และดัชนี PMI ของสหรัฐฯ ที่จะรายงานออกมาในคืนนี้อย่างใกล้ชิด สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทย 644.68 ล้านบาท และ 443 ล้านบาทตามลำดับ
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในสัปดาห์หน้า ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 30.90-31.60 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ตัวเลขการส่งออกเดือนม.ค. ผลการประชุม กนง. (25 ก.พ.) รายงานเศรษฐกิจและการเงินเดือนม.ค. ของไทย ปัจจัยการเมืองในประเทศ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ การเคลื่อนไหวของสกุลเงินเอเชียและราคาทองคำในตลาดโลก ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนธ.ค. ดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนม.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนก.พ. รวมถึงตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนและจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ นอกจากนี้ตลาดยังรอติดตามถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟด การประกาศอัตราดอกเบี้ย LPR ของจีน และอัตราเงินเฟ้อเดือนม.ค. ของยูโรโซนด้วยเช่นกัน