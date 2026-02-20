หุ้นปิดร่วง 14.20 จุดขายลดเสี่ยง จับตาปมบัตรเลือกตั้ง-งบ บจ.โค้งสุดท้าย-คาด MSCI ลดน้ำหนัก

SET ปิดวันนี้ที่ 1,479.71 จุด ลดลง 14.20 จุด (-0.95%) มูลค่าซื้อขาย 90,486.03 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ปรับลดลง โดยทำจุดต่ำสุด 1,474.07 จุด จุดสูงสุด 1,495.44 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 132 หลักทรัพย์ ลดลง 376 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 154 หลักทรัพย์
นายณัฐพล คำถาเครือ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ดัชนีปรับตัวลง เนื่องจากมีแรงขายลดความเสี่ยงออกมากระจายในหลายกลุ่ม โดยเฉพาะหุ้นที่ปรับตัวขึ้นมาแรงก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตามหุ้นกลุ่มธนาคาร ยังเป็นกลุ่มที่ประคองตัวเคลื่อนไหวในแดนบวกได้ จากประเด็นการจ่ายเงินปันผล
ทั้งนี้นักลงทุนรอติดตามช่วงโค้งสุดท้ายของการเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งประเด็นการเมืองในประเทศ โดยเฉพาะประเด็นบัตรเลือกตั้ง อีกทั้งการปรับพอร์ต MSCI ในวันศุกร์หน้าซึ่งรอบนี้ตลาดหุ้นไทยยังคงถูกลดน้ำหนักการลงทุน อาจมีแรงกดดันระยะสั้น
แนวโน้มสัปดาห์หน้าคาดดัชนีเคลื่อนไหวทรงตัวหรือซึมตัว ซึ่งระหว่างสัปดาห์หากประเด็นการเมืองมีความชัดเจนระยะสั้นดัชนีอาจรีบาวด์ได้ ขณะที่ประเด็นต่างประเทศติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯและอิหร่าน โดยให้กรอบแนวรับ 1,470 - 1,475 จุด และแนวต้าน 1,490 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 10,234.38 ล้านบาท ปิดที่ 13.70 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
BBL มูลค่าการซื้อขาย 6,904.06 ล้านบาท ปิดที่ 177.00 บาท เพิ่มขึ้น 7.00 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 6,760.96 ล้านบาท ปิดที่ 37.00 บาท ลดลง 0.50 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 5,893.74 ล้านบาท ปิดที่ 205.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
KTB มูลค่าการซื้อขาย 3,442.82 ล้านบาท ปิดที่ 33.75 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท