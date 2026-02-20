รัสเซียจ่อบล็อก "Binance - OKX" ดีเดย์ 1 ก.ย. นี้ เล็งบังคับใช้กฎหมายคริปโตใหม่

รายงานด่วนจากสำนักข่าว RBC เผยทำเนียบเครมลินเตรียมงัดมาตรการขั้นเด็ดขาด จ่อบล็อกการเข้าถึงกระดานเทรดคริปโทเคอร์เรนซีต่างชาติระดับโลกอย่าง Binance และ OKX ในวันที่ 1 กันยายนนี้ หากไม่ยอมปฏิบัติตามกฎหมายกำกับดูแลฉบับใหม่ที่เข้มงวดสุดขีด ความเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อบีบให้นักลงทุนต้องหันไปใช้แพลตฟอร์มที่ได้รับใบอนุญาตและอยู่ภายใต้เรดาร์ของรัฐ หวังยึดกุมอำนาจเบ็ดเสร็จในการควบคุมเส้นทางเงินทุนข้ามพรมแดนแบบ On-chain พร้อมลบล้างภาพจำของคริปโตฯ จากสินทรัพย์เก็งกำไรของรายย่อย สู่ "อาวุธทางเศรษฐกิจ" ชิ้นใหม่ในการเจาะทะลวงกำแพงคว่ำบาตรของชาติตะวันตกอย่างเบ็ดเสร็จ!
เดิมพันอำนาจและกลเกมเจาะกำแพง SWIFT
หากถามว่าเหตุใดมอสโกจึงต้องเร่งจำกัดการเข้าถึงกระดานเทรดนอกประเทศ คำตอบนั้นสั้นและทรงพลังคือ "การควบคุมเบ็ดเสร็จ" นับตั้งแต่ประธานาธิบดี วลาดิเมียร์ ปูติน ลงนามในกฎหมายฉบับใหม่เมื่อเดือนสิงหาคม 2567 สถานะของคริปโทเคอร์เรนซีในรัสเซียได้ถูกยกระดับจากการเป็นเพียง 'สินทรัพย์เก็งกำไร' สู่การเป็น 'เครื่องมือยุทธศาสตร์ที่สำคัญ' ในการหลบหลีกการแบนระบบชำระเงิน SWIFT อย่างเป็นทางการ ทว่า ทำเนียบเครมลินไม่ได้ต้องการเสรีภาพทางการเงินแบบไร้ขอบเขต พวกเขาต้องการ "เสรีภาพที่สั่งการได้"
ข้อมูลจากบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนระดับโลกอย่าง Chainalysis ชี้ให้เห็นว่า รัสเซียกำลังหันเหเข้าสู่ยุคของ "การหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรเชิงนิตินัย" (Legislated Sanctions Evasion) การต้อนกิจกรรมการซื้อขายทั้งหมดให้กลับเข้ามาอยู่บนแพลตฟอร์มในประเทศ จะเปิดทางให้เจ้าหน้าที่รัฐสามารถตรวจสอบเส้นทางการเงินที่เคยเป็น "แดนสนธยา" ได้อย่างทะลุปรุโปร่ง ซึ่งในมุมหนึ่ง ความเคลื่อนไหวนี้สะท้อนภาพความกังวลที่คล้ายคลึงกับ คริสติน ลาการ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่เคยเตือนถึงช่องโหว่ทางกฎหมายในการเงินดิจิทัล เพียงแต่เป้าหมายของมอสโกคือการอุดช่องโหว่นั้นเพื่อประโยชน์ของตนเอง
รัฐบาลรัสเซียกำลังสร้าง "ทวิลักษณ์ของตลาด" (Market Bifurcation) อย่างชัดเจน ทางด่วนสายวีไอพีถูกสงวนไว้สำหรับหน่วยงานที่รัฐรับรองและกลุ่มผู้ส่งออกที่ใช้คริปโตฯ เพื่อการชำระบัญชีระหว่างประเทศ ในขณะที่เลนของ "นักลงทุนรายย่อย" กลับถูกโรยด้วยตะปูและสร้างแรงเสียดทานขั้นสุด เพื่อสกัดกั้นไม่ให้เกิดภาวะเงินทุนไหลออก (Capital Flight) นอกประเทศ
ผ่ากลไกกฎเหล็ก ยอมจำนนต่อ EPR หรือถูกลบออกจากกระดาน
มาตรการแบนดังกล่าวพุ่งเป้าไปที่แพลตฟอร์มต่างชาติที่ให้บริการโดยปราศจากการควบคุม แม้แต่ยักษ์ใหญ่อย่าง Coinbase ที่เพิ่งได้รับความเชื่อมั่นเพิ่มเติมจาก แคธี วูด แห่ง ARK Invest ก็ยังต้องอาศัยฐานลูกค้าทั่วโลก ทว่าสัดส่วนผู้ใช้งานในรัสเซียนั้นมีมูลค่ามหาศาลเกินกว่าที่จะมองข้ามได้
ภายใต้ระบอบใหม่นี้ กระดานเทรดที่จะมีลมหายใจต่อไปได้ต้องดำเนินการภายใต้ "ระบอบกฎหมายทดลอง" (Experimental Legal Regimes - EPR) เท่านั้น ซึ่งรายงานระบุว่า แผนการผลักดันกระดานเทรดแห่งชาติ (State-backed exchanges) ในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและกรุงมอสโกกำลังถูกเร่งเครื่องอย่างเต็มกำลัง ศูนย์ซื้อขายเหล่านี้จะถูกใช้เป็นท่อลำเลียงเม็ดเงินการค้าระหว่างประเทศสำหรับผู้ส่งออกที่ผ่านการอนุมัติ ในขณะที่เทรดเดอร์รายย่อยจะถูกบีบให้กระเด็นออกจากแพลตฟอร์มต่างชาติ โดยมีเรื่อง "การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์" (Compliance) เป็นคอขวดสำคัญ
ตามรายงานโรดแมปด้านกฎระเบียบของ Crystal Intelligence มาตรการยืนยันตัวตน (KYC) และข้อกำหนดด้านความเพียงพอของเงินทุนที่เข้มงวด ได้ถูกวางเป็นไพ่บนโต๊ะของหน่วยงานกำกับดูแลรัสเซียมาตั้งแต่ปี 2565 แต่ในวันนี้ สิ่งเหล่านี้ได้กลายสภาพเป็น "กำแพงกั้นการเข้าถึง" อย่างเป็นทางการ แม้แต่ แอนตัน ซิลัวนอฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัสเซีย ยังเคยยอมรับว่าการหาจุดลงตัวทางกฎหมายนั้นซับซ้อน แต่มีความจำเป็นระดับชาติ
ความเร่งด่วนในการบรรเทาผลกระทบจากการถูกคว่ำบาตร จึงมีน้ำหนักเหนือกว่าความลังเลทางเทคนิคใดๆ หากแพลตฟอร์มต่างชาติปฏิเสธที่จะมาจดทะเบียนในท้องถิ่น ซึ่งแน่นอนว่าหลายแห่งจะไม่ยอมทำตามเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลากเข้าไปพัวพันกับมาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตก พวกเขาก็จะเผชิญกับ "การบล็อกอย่างเด็ดขาด" (Hard Block)
เมื่อสภาพคล่องแตกหัก สู่ตลาดมืด P2P นักลงทุนเคว้ง
หากการกวาดล้างนี้มีผลบังคับใช้จริงในเดือนกันยายน สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือ "ภาวะสภาพคล่องแตกหัก" (Liquidity Fracture) ปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนรายย่อยชาวรัสเซียที่ประเมินกันว่าสูงกว่าระดับ "แสนล้านดอลลาร์" ต่อปี จะไม่ระเหยหายไปไหน แต่มันจะทะลักลงใต้ดินเข้าสู่เครือข่าย P2P (Peer-to-Peer) ที่หลบซ่อนตัวอยู่ หรือไหลไปกระจุกตัวอยู่ที่แพลตฟอร์มในประเทศที่รัฐให้การรับรองเพียงไม่กี่แห่ง เช่น Garantex
ในขณะที่กลุ่มล็อบบี้ยิสต์อุตสาหกรรมคริปโทเคอร์เรนซีทั่วโลกกำลังวิ่งเต้นเพื่อสร้างกรอบกติกาที่ชัดเจนและเป็นสากล แต่การเดินหมากแบบ "โดดเดี่ยวตัวเอง" ของรัสเซียกลับสร้างขั้วตรงข้ามที่ท้าทายอุดมการณ์ดั้งเดิม นั่นคือการเชิดชู "การรวมศูนย์อำนาจระดับชาติ" (Nationalization) เหนือ "การกระจายอำนาจ" (Decentralization) และในบริบทนี้เอง ส่วนต่างราคาของคู่เทรดสกุลเงินรูเบิล (Ruble Pairing Spreads) บนกระดานเทรดต่างๆ อาจเป็นหน้าปัดวัดความดันแรก ที่จะเผยให้เห็นแรงสั่นสะเทือนของการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างการเงินครั้งประวัติศาสตร์ของรัสเซีย!