SINGERรุกตลาดมือถือ-เครื่องใช้ไฟฟ้า ขยาย 146 สาขาทั่วประเทศ

ซิงเกอร์ประเทศไทย เดินหน้าขยายเครือข่ายสาขาครอบคลุมทั่วประเทศรวม 146 สาขาภายในปี 2569 รองรับความต้องการผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น และเสริมความแข็งแกร่งให้กับช่องทางค้าปลีกควบคู่กับแพลตฟอร์มดิจิทัล เน้นการผสานจุดแข็งด้านเครือข่ายหน้าร้านเข้ากับเทคโนโลยีทางการเงิน ผ่านโมเดลการขายที่เชื่อมต่อกับระบบสินเชื่อดิจิทัล เพื่อยกระดับประสบการณ์ลูกค้าให้สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงได้มากขึ้น
นายนราธิป วิรุฬห์ชาตะพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SINGER กล่าวว่า จากการปรับแผนธุรกิจในการผลักดันสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า และเพิ่มธุรกิจมือถือเข้ามา ส่งผลให้รายได้จากการขายปี 2568 เติบโตขึ้น 21% เมื่อเทียบกับปี 2567 และสร้างฐานรายได้ที่แข็งแกร่งรองรับการเติบโตในปี 2569
ทั้งนี้ บริษัทได้วางกลยุทธ์ขยายช่องทางการจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าขยายเครือข่ายให้ครบ 146 สาขาทั่วประเทศ ทั้งในรูปแบบภายนอกห้างสรรพสินค้า และ ภายในห้างสรรพสินค้า เพื่อเพิ่มการเข้าถึงในกลุ่มลูกค้าเดิม พร้อมเปิดโอกาสสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพเข้ามาใช้บริการ อีกทั้ง เป็นการสร้างการรับรู้ด้านแบรนด์ ในฐานะช่องทางจำหน่ายโทรศัพท์มือถือของซิงเกอร์ ให้ชัดเจนและแข็งแรงมากยิ่งขึ้นในสายตาผู้บริโภค
ล่าสุด บริษัทได้จัดงาน Grand Opening สาขาใหม่ ณ ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งทำเลศักยภาพที่มีฐานลูกค้าขนาดใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล สาขาใหม่นี้ถูกออกแบบภายใต้แนวคิดร้านค้าปลีกยุคใหม่ ที่เน้นการจัดแสดงสมาร์ทโฟนรุ่นยอดนิยมและเครื่องใช้ไฟฟ้าหลากหลายแบรนด์ พร้อมบริการให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อครบวงจร เพื่อสร้างประสบการณ์ One-Stop Service ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคดิจิทัล
การขยายสาขาอย่างต่อเนื่องครั้งนี้ สะท้อนกลยุทธ์การเติบโตเชิงรุกของ SINGER ในการผลักดันธุรกิจมือถือให้เป็นหนึ่งในเครื่องยนต์หลักของรายได้ และการขยายตลาดของกลุ่มลูกค้าที่ต้องการสินเชื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นโดยจะเน้นถึงประสบการณ์ที่สะดวก รวดเร็ว ผ่านการทำสินเชื่อกับ SG Finance+ Application พร้อมตั้งเป้ารายได้จากการขายปี 2569 แตะ 1,700 ล้านบาท