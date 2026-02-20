"พร้อมสปีด " ผนึก TQM และ Gettgo รุกบริการประกันภัย

"พร้อมสปีด"ดันแฟรนไชส์ 25,000 สาขา จับมือโบรกเกอร์ยักษ์ใหญ่ TQM และ Gettgo เปิดให้บริการประกันภัย เดินหน้าขยายศักยภาพเครือข่ายสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. 69 ยกระดับจากจุดรับ–ส่งพัสดุ สู่การเป็น Community Service Hub ครบวงจร สร้างรายได้เสริมให้เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ในเครือเพิ่มกว่า 30% ต่อเดือน
นาวสาวนพภรณ์ ตั้งจิตปิยะนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ B2C บริษัท พร้อม สปีด คอมเมิร์ซ จำกัด หรือ พร้อมสปีด บริษัทในเครือของ บริษัท ดับบลิว เอส โอ แอล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดให้บริการประกันภัยจากโบรกเกอร์รายใหญ่ในตลาด 2 ราย คือ TQM และ Gettgo เพื่อขยายศักยภาพแฟรนไชส์ของพร้อมสปีดกว่า 25,000 สาขาทั่วประเทศ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ยกระดับการให้บริการของพร้อมสปีดสู่การเป็น ‘Community Service Hub’ ครบวงจร สร้างรายได้เสริมให้แก่เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ในเครือเพิ่มกว่า 30% ต่อเดือน โดยมุ่งสร้าง Service Ecosystem ที่เชื่อมโยงพันธมิตรชั้นนำเข้ากับเครือข่ายสาขาที่แข็งแกร่ง เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการสาขาแฟรนไชส์
รวมถึงขยายการเข้าถึงบริการทางการเงินและความคุ้มครองให้ประชาชนในทุกพื้นที่ ภายใต้เป้าหมายการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านบริการที่ใกล้บ้านเข้าถึงง่าย มีมาตรฐาน และเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับชุมชน อาทิ บริการรับ–ส่งพัสดุที่มีความหลากหลายให้เลือก และเคาน์เตอร์เติมเงิน จ่ายบิล ฝาก-ถอนเงิน
ความร่วมมือกับ TQM และ Gettgo ทำให้ลูกค้าของพร้อมสปีด สามารถเลือกประกันภัยที่เหมาะสมกับความต้องการ ทั้งประกันรถยนต์ชั้น 1, 2, 2+, 3 และ 3+ ประกันรถยนต์ระยะสั้น ประเภท 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน พ.ร.บ. ประกันสุขภาพ ประกันเดินทาง ประกันอุบัติเหตุ ประกันบ้าน และประกันสัตว์เลี้ยง ผ่านพร้อมสปีดสาขาใกล้บ้าน ภายใต้แนวคิดสำคัญ คือ “ทำให้ประกันภัยเป็นเรื่องใกล้ตัว” ด้วยการให้คำแนะนำที่เข้าใจง่าย และเข้าถึงได้ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ
โดยจุดเด่นของโบรกเกอร์ TQM คือ สามารถเปรียบเทียบแผนได้หลากหลาย การบริการหลังการขายอย่างมืออาชีพ และผู้ใช้บริการสามารถเลือกผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ โดยมีพันธมิตรประกันภัยกว่า 40 แห่ง อาทิ เมืองไทยประกันภัย ประกันภัยไทยวิวัฒน์ วิริยะประกันภัย กรุงเทพประกันภัย และ ทิพยประกันภัย ด้านโบรกเกอร์ Gettgo มีจุดเด่น คือ เป็นประกันออนไลน์ที่อยู่ในเครือเมืองไทยประกันชีวิต สามารถปรับเปลี่ยนแผนความคุ้มครองตามไลฟ์สไตล์ผู้ใช้ในยุคดิจิทัล
“การเปิดบริการประกันภัยในครั้งนี้สะท้อนภาพลักษณ์ใหม่ของพร้อมสปีดในฐานะศูนย์รวมขนส่งครบวงจรที่เป็น “มากกว่าจุดรับส่งพัสดุ” แต่คือ ศูนย์รวมบริการที่พร้อมดูแลทุกความต้องการของคนในชุมชน ตั้งแต่ธุรกรรมประจำวัน ไปจนถึงการวางแผนความคุ้มครองในอนาคต โดยเริ่มให้บริการประกันภัยตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. นี้เป็นต้นไป ที่พร้อมสปีดทุกสาขาทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการ” นาวสาวนพภรณ์กล่าว
ทั้งนี้ ผู้สนใจรับคำแนะนำหรือซื้อประกันภัย พร้อมรับของสมนาคุณ ได้ที่สาขาแฟรนไชส์พร้อมสปีดทั้ง 7 แบรนด์ ได้แก่ Shipsmile Service, Payspost Service , Paypoint Service, Plus Express , Point Express, The Letter Post Service และ Speedy ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ Line @ Prompt Speed และสำหรับผู้ที่สนใจเป็นเจ้าของธุรกิจรับส่งพัสดุแฟรนไชส์จากพร้อมสปีด หรือมองหาโอกาสสร้างรายได้เสริมนอกเหนือจากค่าบริการรับ-ส่งพัสดุจากธุรกิจเดิมที่ทำอยู่