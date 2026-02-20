TASCO เผยยอดขายยางมะตอยปี68 เฉียด 1.2 ล้านตัน

ทิปโก้แอสฟัลท์ แจ้งผลงานสิ้นปี 68 ทำรายได้ 7,047 ล้านบาทและกำไรสุทธิ 112 ล้านบาท ลดลงจากงวดนี้ปี่ก่อน เนื่องจากราคาตลาดของยางมะตอยในตลาดประเทศไทยและในภูมิภาคต่ำลง ด้านบอร์ดอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเพิ่มอีกคิดเป็นจ่ายป้นผลทั้งปีอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TASCO ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย เพื่อใช้ในงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงถนน แจ้งผลประกอบการผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯว่า สำหรับไตรมาส 4/2568 บริษัทฯ มีรายได้รวม 7,047 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 112 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ไตรมาสเดียวกันปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้รวม 7,824 ล้านบาท และกำไรสุทธิที่ 576 ล้านบาท โดยการลดลงของรายได้และกำไรสุทธิเกิดจากราคาตลาดของยางมะตอยในตลาดประเทศไทยและในภูมิภาคลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผลต่อการลดลงของอัตรากำไรขั้นต้น
สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 บริษัทฯ มียอดขายยางมะตอยเฉียด 1.2 ล้านตัน มีรายได้รวม 27,240 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 1,137 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้รวม 28,220 ล้านบาท และกำไรสุทธิที่จำนวน 1,417 ล้านบาท กำไรที่ลดลงส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของอัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจยางมะตอยในประเทศไทย ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณยางมะตอยมากกว่าความต้องการในตลาดส่งผลให้มีการแข่งขันด้านราคาสูง นอกจากนั้นราคาตลาดโลกของน้ำมันดิบและราคายางมะตอยในตลาดภูมิภาคปรับตัวลดลงส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีการตั้งสำรองค่าเผื่อการลดลงในมูลค่าของสินค้าคงเหลือ โดยเมื่อรวมกับกำไรจากการป้องกันความเสี่ยงจากราคาสินค้า มีผลขาดทุนสุทธิ 150 ล้านบาท
รายได้จากธุรกิจก่อสร้าง มีจำนวน 1,876 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13.41 เมื่อเทียบปีที่แล้ว โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้จากโครงการก่อสร้างทางวิ่งที่ 3 และโครงการงานปรับปรุงคุณภาพดินบริเวณลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่2 (SAT-2) ของสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ซึ่งทั้ง 2 โครงการนี้ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว
ทั้งนี้ กำไรสุทธิ มีจำนวน 1,137 ล้านบาท สำหรับปี 2568 คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.72 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เปรียบเทียบกับกำไรต่อหุ้น 0.90 บาท ในปี 2567 การลดลงของกำไรสุทธิ ส่วนใหญ่เกิดจากราคาขายและกำไรขั้นต้นที่ปรับตัวลดลงตามที่ได้อธิบายในข้างต้น
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 1,578 ล้านบาท จากกำไรสะสม หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล เท่ากับร้อยละ 139 จากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมประจำปี 2568 ซึ่งได้รวมถึงการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.80 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2568 คิดเป็นจำนวนเงิน 1,263 ล้านบาทจากกำไรสะสมแล้ว
ขณะเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทฯ โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2569 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผล จะนำเข้าในวาระเพื่อขออนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569