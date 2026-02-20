KH Academy จับมือ บล.– บลจ.เปิดหลักสูตร Prep for Fund Manager รุ่น 5

สถาบันการเรียนรู้ KH Academy ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำของประเทศ เดินหน้าพัฒนาเยาวชนคุณภาพสู่ตลาดทุนไทย เปิดหลักสูตร Prep for Fund Manager เตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพผู้จัดการกองทุน รุ่นที่ 5 ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญในสายวิชาชีพผู้จัดการกองทุนแก่นิสิตนักศึกษา เพื่อก้าวสู่สายงานบริหารและจัดการกองทุนในอนาคต โดยได้มีการจัดงานเปิดตัวหลักสูตรฯ เมื่อที่ 14 กุมภาพันธ์ 69 ที่ผ่านมา ณ KH Academy Ratchathewi Campus
นายบูรพา สงวนวงศ์ ผู้ก่อตั้งสถาบันการเรียนรู้ KH Academy นำทีมผู้บริหารให้การต้อนรับนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 51 ชีวิตจาก 10 สถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โอกาสนี้ ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนแก่นิสิตนักศึกษาเป็นการอุ่นเครื่อง โดยระบุว่า “อาชีพผู้จัดการกองทุน คือผู้ที่ได้รับความไว้วางใจให้บริหารเงินของนักลงทุน เพื่อนำไปสร้างผลตอบแทนอย่างเหมาะสมและยั่งยืน จึงเป็นอาชีพที่ต้องมีความรับผิดชอบสูง มีความซื่อสัตย์ โปร่งใสในทุกการตัดสินใจ หลักสูตรนี้เรามุ่งเน้นถ่ายทอดทั้งองค์ความรู้เชิงทฤษฎี และประสบการณ์จริงจากผู้เชี่ยวชาญในองค์กรชั้นนำ เพื่อให้นิสิตนักศึกษาเข้าใจบทบาทหน้าที่ของสายวิชาชีพในตลาดทุนและการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบด้าน ถึงแม้ว่าในอนาคตทุกคนอาจจะไม่ได้ก้าวสู่สายอาชีพผู้จัดการกองทุน แต่ทักษะองค์ความรู้ทางการเงินที่ได้รับจากหลักสูตรนี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายอาชีพ และเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางการเงินของตัวเอง ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสในการสร้างสัมพันธ์กับเพื่อนต่างมหาวิทยาลัยอีกด้วยครับ”
จากนั้นจึงเข้าสู่กิจกรรมปฐมนิเทศ โดยภาคเช้าเป็นการปูพื้นฐานความรู้ด้านการเงิน (Basic Finance) ให้แก่ผู้เข้าอบรม
ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ขนิษ พุกกะเวส อาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร
ส่วนภาคบ่าย เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนด้วยการคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG (Environment, Social, Governance) โดย ดร.วรพงษ์ จันยั่งยืน ที่ปรึกษาคณบดีด้านวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา ประจำโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำหรับหลักสูตร Prep for Fund Manager รุ่นที่ 5 นี้ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน หรือ Thailand Capital Market Development Fund (CMDF) โดยเปิดพื้นที่ให้นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมตลอดหลักสูตรฯ จำนวน 12 คลาส ได้เก็บเกี่ยวองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ฝึกฝนทักษะจากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านวิชาชีพผู้จัดการกองทุนจากองค์กรชั้นนำของประเทศ อาทิ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (TISCO) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (KAsset) รวมถึง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ MUIC พร้อมโอกาสชิงทุนการศึกษาประเภททีมจากกิจกรรมเวิร์กชอป 1 รางวัล จำนวน 50,000 บาท
ทั้งนี้ สถาบัน KH Academy ก่อตั้งขึ้นเพื่อสานต่อพันธกิจของ “ข่าวหุ้นธุรกิจ” ในการบ่มเพาะนิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่
สู่เส้นทางวิชาชีพด้านการเงินการลงทุนโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยทำงานร่วมกับองค์กรพันธมิตรภาคเอกชน ประกอบด้วย บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM) , บริษัท ไพร์มสตรีท แอดไวเซอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (BCPG) , บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด , บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTS) , ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) , บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) (MGC) , บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (PCE) , บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์ เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (CGSI) , บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (SNNP) , บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) (SKY) , บริษัท ฟู้ดโมเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (FM) , บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด (TQM) , บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TOA) , บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (TKC) , บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT) และบริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) (GABLE) รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษา ในการดำเนินการจัดโครงการ KH Preparatory Programs เปิดหลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพในอุตสาหกรรมการเงิน - การลงทุนสำหรับนิสิตนักศึกษา 3 หลักสูตรหลัก ได้แก่
1) Prep for Financial Advisor เตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน 2) Prep for Investment Analyst เตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และ 3) Prep for Fund Manager เตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพผู้จัดการกองทุน เพื่อบ่มเพาะนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 4 จากทุกรั้วมหาวิทยาลัยได้เรียนรู้ฝึกฝนทักษะและสัมผัสขั้นตอนการปฏิบัติงานในสายวิชาชีพการเงินการลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากการทำกิจกรรมเวิร์กชอป พร้อมโอกาสชิงทุนการศึกษาประเภททีม 1 รางวัล จำนวน 50,000 บาท ซึ่งจะช่วยให้นิสิตนักศึกษาสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอดในการเรียนและการประกอบวิชาชีพต่อไปในอนาคต