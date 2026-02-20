LH Bank จัดกิจกรรม “LH Bank X PROXIE Fan meet” ตอกย้ำแนวคิดไลฟ์สไตล์แบงก์กิ้งผ่านแคมเปญ “แบงก์ที่ใช่กับคนที่ชอบ สเปเชียล”

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH Bank จัดกิจกรรม “LH Bank X PROXIE Fan meet” ภายใต้แคมเปญ “แบงก์ที่ใช่กับคนที่ชอบ สเปเชียล” เพื่อมอบประสบการณ์พิเศษแก่ลูกค้าที่ใช้บริการแอปพลิเคชัน LHB You แพลตฟอร์มไลฟ์สไตล์แบงก์กิ้งของธนาคารที่ออกแบบให้ตอบโจทย์ ทุกความต้องการทางการเงิน โดยมีศิลปิน วง PROXIE นำโดย กัน, คิม, โชกุน, กร, อองรี และวิคเตอร์ ที่มาแสดงมินิคอนเสิร์ตให้กับลูกค้าที่ร่วมงานกว่า 550 คน จัดขึ้น ณ Earthlab Cinema ชั้น 9 โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า เมื่อเร็วๆนี้
นายพีรพัฒน์ เกษบุญชู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลูกค้ารายย่อย LH Bank กล่าวว่า ธนาคารมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าในทุกช่วงชีวิต ตั้งแต่การออม การใช้จ่าย การลงทุน การวางแผนความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว ไปจนถึงการมอบสิทธิพิเศษ แก่ผู้ใช้บริการโดยผสานบริการต่างๆไว้บนแอปพลิเคชัน LHB You เพื่อดูแลลูกค้าคนพิเศษในทุกมิติ ของไลฟ์สไตล์แบงก์กิ้งอย่างแท้จริง