BKD โชว์งบปี 2568 กำไรกว่า 138 ล้านบาท บอร์ดเคาะปันผลหุ้นละ 0.10 บ.จ่อ XD วันที่ 5 มี.ค.นี้

BKD โชว์งบปี 2568 กำไร 138.45 ล้านบาท บอร์ดใจป้ำ เคาะแจกปันผลให้ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จ่อ XD วันที่ 5 มี.ค.นี้ ประเมินผลงานปีนี้เติบโตต่อเนื่อง เตรียมนำเทคโนโลยี ติดตามความคืบหน้าของโครงการมาใช้ภายในไตรมาสแรกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าและ ลดต้นทุนการบริหารจัดการ
นางนุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) หรือ BKD หนึ่งในผู้นำธุรกิจรับเหมาตกแต่งภายในแบบครบวงจร เปิดเผยว่าคณะกรรมการบริษัทยังมีมติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล ในวันที่ 5 มีนาคม 2569 และจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2569
ส่วนผลการดำเนินงานปี 2568 บริษัท มีกำไรสุทธิ 138.45 ล้านบาท ลดลง 16.4% เทียบกับงวดเดียวกันปีก่อน ที่มีกำไร 165.68 ล้านบาท ซึ่งกำไรที่ลดลง มาจากรายได้รวมในปี 2568 ที่หดตัวเหลือ 833.91 ล้านบาท จากระดับ 1,105.91 ล้านบาทในปีก่อนหน้า เนื่องจากในปี 2567 บริษัทมีการรับงานโครงการภาครัฐที่มีมูลค่าโครงการสูง ขณะที่ปี 2568 โครงการลูกค้าชะลอจากการเปลี่ยนแปลงแบบ และการส่งมอบพื้นที่ล่าช้า
สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2569 บริษัทยังคงเดินหน้ารับงานโครงการทั้งจากภาครัฐและเอกชน เพราะแนวโน้มธุรกิจรับเหมาตกแต่งภายในจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยจะกระจายฐานลูกค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งกลุ่มธุรกิจกลุ่มโรงแรม โรงพยาบาล รวมทั้งกลุ่มโรงเรียน และมหาวิทยาลัย ซึ่งถือเป็น กลุ่มลูกค้าที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับของลูกค้า ทั้งเรื่องของคุณภาพงาน และการส่งมอบงานได้ทันตามกำหนดเวลา ช่วยผลักดันผลประกอบการของบริษัทให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและแข็งแกร่ง
อย่างไรก็ตามในปีนี้ บริษัทจะมีการนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาสนับสนุนการ ดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าและลดต้นทุน ซึ่งเทคโนโลยีติดตามความคืบหน้าของงาน จะเป็นโปรแกรมรวบรวมความก้าวหน้าของทุกแผนก ทุกงานและทุกโครงการมาให้เห็นทั้งองค์กรและโปรแกรมดังกล่าวจะประมวลผลออกมาเป็นกราฟ หรือ Dashboard ซึ่งจะช่วยจัดเก็บข้อมูลให้ทุกคนได้เข้าถึงง่ายขึ้นและช่วยลดความผิดพลาด จะทำให้เรารู้ว่างานผิดพลาดหรือล่าช้าตรงจุดไหน ต้องปรับแก้ไขอย่างไร เพื่อที่เราจะสามารถโฟกัสงานในแต่ละโครงการได้ถูกต้อง อย่างไรก็ตามคาดว่าภายในไตรมาสแรกของปีนี้ บริษัทจะเริ่มนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้
“เป้าหมายของ BKD จะเน้นการเติบโตของกำไรมากกว่ารายได้รวม เราจะให้ความสำคัญเรื่องลดต้นทุนและการคัดเลือกงานที่มีโอกาสสร้างกำไรมากขึ้น”นางนุชนารถ กล่าว