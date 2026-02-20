PTG คว้าการรับรอง S&P Global Sustainability Yearbook 2026

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิก Sustainability Yearbook 2026 ในกลุ่มอุตสาหกรรม Retailing จากผลการประเมิน Corporate Sustainability Assessment (CSA) โดย S&P Global นับเป็นปีแรกที่บริษัทฯ ได้รับการยอมรับในรายงานระดับโลกดังกล่าว ซึ่งเป็นหนึ่งในกรอบอ้างอิงสำคัญด้านความยั่งยืนที่นักลงทุนสถาบันทั่วโลกใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน
ทั้งนี้ จากบริษัทกว่า 9,200 แห่งทั่วโลก มีเพียง 848 บริษัทที่ได้รับการจัดอันดับใน Yearbook สะท้อนถึงความสามารถในการบริหารจัดการประเด็น ESG ในระดับเทียบเคียงอุตสาหกรรม และการการได้รับการยอมรับในระดับสากลครั้งนี้ ช่วยเสริมความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ให้ความสำคัญกับ ESG และสะท้อนศักยภาพการแข่งขันระยะยาวของบริษัทฯ ภายใต้กรอบการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน