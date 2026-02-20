บอร์ด SCBX อนุมัติจ่ายปันผลปี68 หุ้นละ 11.28 บาท-กำหนด 7 พ.ค.นี้

บอร์ดเอสซีบี เอกซ์ (SCB)เสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี68 ในอัตรา 11.28 บาท รวมเป็นเงิน 37,981 ล้านบาท หลังจ่ายระหว่างกาลไปแล้ว 19 ก.ย.68 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท พร้อมจ่ายที่เหลือหุ้นละ 9.28 บาท รวมเป็นเงิน 31,247 ล้านบาท กำหนดจ่าย 7 พ.ค.นี้
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCB) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า คณะกรรมการบริษัทฯมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 9.28 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 31,247 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 80% ของกำไรสุทธิ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยก่อนหน้านี้ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 6,734 ล้านบาท ส่งผลให้เงินปันผลทั้งปีอยู่ที่หุ้นละ 11.28 บาท หรือคิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 37,981 ล้านบาท โดยกำหนดวันขึ้นเครื่องหมาย วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) ในวันที่ 20 เมษายน 2569 โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล วันที่ 21 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569
นอกจากนี้ ได้กำหนดวัยประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิผู้เข้าร่วมประชุมในวันที่ 5 มีนาคม 2569 พร้อมกับกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิ์เข้าประชุม วันที่ 4 มีนาคม 2569 สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569
นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังจะพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน รวมถึงการจัดสรรกำไรสุทธิ และการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ พร้อมกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ซึ่งคณะกรรมการเห็นควรให้ใช้อัตราเดียวกับปีก่อน และพิจารณาอนุมัติเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ในอัตราไม่เกิน 0.08% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม รวมถึงพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีจำนวน 5.21 ล้านบาท และค่าบริการอื่นอีก 0.84 ล้านบาท ขณะเดียวกัน บริษัทได้รายงานการเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้บริหารบางตำแหน่ง ซึ่งเป็นไปตามวาระและโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ โดยภายหลังการเลือกตั้งกรรมการใหม่ จะส่งผลให้บริษัทมีจำนวนคณะกรรมการทั้งสิ้น 17 คน