นักวิเคราะห์มอง TRUE เข้าสู่เฟส “Cash Machine” หลังกำไรต่อเนื่อง 4 ไตรมาส Q4 โชว์กำไร 4 พันลบ. ปันผลสูง 116%

ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) รายงานผลประกอบการไตรมาส 4/2568 พลิกภาพผู้ให้บริการโทรคมนาคมที่เคยเผชิญแรงกดดันจากการแข่งขันและต้นทุนคลื่น กลับมาสร้างกำไรสุทธิได้ต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 4 ติดต่อกัน โดยมีกำไรสุทธิ 4,000 ล้านบาท และหากตัดรายการพิเศษ กำไรปกติ (Normalized Profit) อยู่ที่ 6,100 ล้านบาท ขณะที่ EBITDA ไตรมาสนี้แตะ 27,800 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.3% จากปีก่อน และ 3.2% จากไตรมาสก่อนหน้า
ทั้งปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิ 9,200 ล้านบาท และกำไรหลังปรับรายการพิเศษ 19,200 ล้านบาท สะท้อนการฟื้นตัวเชิงโครงสร้างหลังการควบรวมกิจการและการปรับพอร์ตต้นทุนอย่างมีนัยสำคัญ
คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอจ่ายเงินปันผลไตรมาส 4 อีก 4,100 ล้านบาท หรือ 0.12 บาทต่อหุ้น ส่งผลให้เงินปันผลรวมทั้งปีอยู่ที่ 10,700 ล้านบาท หรือ 0.31 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราจ่าย 116% ของกำไรสุทธิ ตามรายงาน
แหล่งข่าวจากวงการนักวิเคราะห์เปิดเผยว่า ในวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 นี้ ทรูฯจะเปิดเวทีพบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ หลังจากที่ได้รายงานผลประกอบการไตรมาส 4/2568 ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ จากผลประกอบการล่าสุดของทรู นักวิเคราะห์สะท้อนมุมมองเชิงบวกโดยเห็นว่า TRUE กำลังเปลี่ยนเฟสสู่ “Cash Machine”
ปัจจัยแรก ที่ทำให้นักวิเคราะห์มั่นใจคือ การที่ทรูกำไรต่อเนื่อง 4 ไตรมาส = เสถียรภาพเริ่มชัด พิสูจน์ความสามารถทำกำไรได้ต่อเนื่อง มากกว่ากำไรแบบ one-off ไตรมาสเดียว TRUE เริ่มเข้าสู่โหมดเสถียรภาพเชิงโครงสร้าง
ปัจจัยต่อมา Margin Expansion คือประเด็นหลัก มากกว่าการเติบโตของรายได้ เพราะแม้รายได้ยังทรงตัวถึงลดเล็กน้อย แต่ EBITDA โตสองหลัก แสดงถึง Operating Leverage ที่แข็งแรง ซึ่งสำคัญกว่าการไล่แข่งรายได้ในอุตสาหกรรมที่อิ่มตัว
ปัจจัยที่ 3 Dividend Payout สูง สะท้อนความมั่นใจกระแสเงินสด พบว่าการจ่ายปันผลรวมทั้งปี 1.07 หมื่นล้านบาท ในระดับกว่า 100% ของกำไรสุทธิ บ่งชี้ว่าบริษัทมั่นใจใน Free Cash Flow ระยะถัดไป ไม่ใช่เพียงการ “สร้างภาพเชิงบวก”
ปัจจัยที่ 4 AI First Strategy เป็น Upside Option ผู้บริหารระบุชัดว่าจะใช้ AI ขับเคลื่อนประสิทธิภาพและนวัตกรรม ในบริบทที่อุตสาหกรรมโทรคมนาคมกำลังเปลี่ยนผ่านสู่ Tech-Driven Telco การมีโครงข่ายรวมศูนย์ (One Network) และต้นทุนคลื่นที่ลดลง จะเป็นฐานสำคัญในการ monetize data และ ecosystem ระยะถัดไป
บทสรุปเชิงกลยุทธ์ TRUE กำลังแสดงภาพบริษัทโทรคมนาคมที่ผ่านช่วง “Integration Pain” แล้ว และเริ่มเข้าสู่เฟสสร้างกำไรที่มีคุณภาพมากขึ้น
ในมุมมองนักลงทุนระยะกลาง–ยาว ประเด็นบวกหลักคือ การขยายมาร์จิ้น + เสถียรภาพกำไร + วินัยทางการเงิน ซึ่งเป็นสามปัจจัยที่ตลาดให้มูลค่าสูงกว่าการเติบโตเชิงปริมาณเพียงอย่างเดียวในอุตสาหกรรมที่แข่งขันสูงเช่นโทรคมนาคม