ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 31.26- ติดตามฟันด์โฟลว์-ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(19 ก.พ.69)ปิดตลาดที่ระดับ 31.26 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 31.30 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยแม้สกุลเงินเอเชียส่วนใหญ่จะอ่อนค่าลง แต่เงินบาทแข็งค่าตามการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำในตลาดโลก และสถานะซื้อสุทธิหุ้นไทยของนักลงทุนต่างชาติ (โดยในในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทย 4,872 ล้านบาท แต่มีสถานะอยู่ในฝั่ง Net Outflows ออกจากตลาดพันธบัตรไทย 5,323 ล้านบาท)
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 31.00-31.35 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ การเคลื่อนไหวของสกุลเงินเอเชียและราคาทองคำในตลาดโลก ดัชนี PMI (เบื้องต้น) สำหรับเดือนเดือนก.พ. ของญี่ปุ่น ยุโรป อังกฤษและสหรัฐฯ รวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆ ของสหรัฐฯ อาทิ อัตราเงินเฟ้อที่วัดจาก PCE/Core PCE แลพยอดขายบ้านใหม่เดือนธ.ค. ตัวเลขจีดีพีไตรมาส 4/2568 และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนก.พ.