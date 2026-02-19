หุ้นปิดทะยาน 27.24 จุดรับการเมืองมีเสถียรภาพ ตัวเลข ศก.โตกว่าคาด-นักท่องเที่ยวจีนฟื้น

SET ปิดวันนี้ที่ 1,493.91 จุด เพิ่มขึ้น 27.24 จุด (+1.86%) มูลค่าซื้อขาย 94,763.72 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ปรับขึ้นอย่างมากตลอดวัน โดยทำจุดสูงสุด 1,496.61 จุด จุดต่ำสุด 1,471.12 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 397 หลักทรัพย์ ลดลง 115 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 168 หลักทรัพย์
นายวทัญ จิตต์สมนึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.พาย เปิดเผยว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ดัชนีปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรง โดยได้รับแรงหนุนหลักจากเสถียรภาพทางการเมืองที่ชัดเจน ซึ่งดัชนีปรับตัวขึ้นต่อเนื่องนับตั้งแต่หลังการเลือกตั้งเป็นต้นมา ล่าสุดวานนี้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ ทำให้ตลาดคาดหวังถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะตามมาในระยะถัดไป ประกอบกับจำนวนเสียงของพรรคภูมิใจไทยที่ค่อนข้างหนาแน่น ช่วยลดความกังวลเรื่องอุบัติเหตุทางการเมืองลงได้
ขณะเดียวกัน เศรษฐกิจไทยเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวดีขึ้น หลังการเปิดเผยตัวเลข GDP ไตรมาส 4/68 ที่ขยายตัวดีกว่าคาด อีกทั้งสภาพัฒน์ฯ ปรับประมาณการ GDP ปี 69 เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ภาคการท่องเที่ยวยังมีสัญญาณบวกต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่เดินทางเข้าไทยเฉลี่ยสูงถึง 3 หมื่นคนต่อวัน ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนสำคัญต่อหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวและค้าปลีก
สำหรับกระแสเงินทุนต่างชาติ (Fund Flow) ยังคงไหลเข้าอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน (YTD) มียอดสะสมใกล้แตะระดับ 5.2 หมื่นล้านบาท และมีแนวโน้มไหลเข้าต่อจากการทำ Sector Rotation โดยนักลงทุนลดน้ำหนักหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและเปลี่ยนมาเข้าหุ้นกลุ่ม Value Play ซึ่งตลาดหุ้นไทยตอบโจทย์การลงทุนในกลุ่มนี้
สำหรับแนวโน้มในวันพรุ่งนี้ คาดดัชนีมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อเพื่อทดสอบระดับ 1,500 จุด โดยมีปัจจัยหนุนหลักจากกระแสเงินทุนไหลเข้าที่ชัดเจน ทั้งนี้ ประเมินกรอบแนวรับที่ 1,480 จุด และแนวต้านที่ 1,510 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
PTT มูลค่าการซื้อขาย 10,144.85 ล้านบาท ปิดที่ 37.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.25 บาท
CPALL มูลค่าการซื้อขาย 6,585.81 ล้านบาท ปิดที่ 54.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.25 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 5,725.15 ล้านบาท ปิดที่ 236.00 บาท เพิ่มขึ้น 12.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 5,013.99 ล้านบาท ปิดที่ 205.00 บาท ลดลง 2.00 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 4,189.63 ล้านบาท ปิดที่ 148.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท