TIDLOR กำไรนิวไฮเฉียด 5 พันล้านบาท

“ติดล้อ โฮลดิ้งส์ ” อวดผลงานปี 68 กำไรนิวไฮ 4,963 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.4% ผลจากการโตคุณภาพทั้งประกัน-สินเชื่อ พร้อมคุม NPL ต่ำ 1.5%
นางสาวชลธิชา ทองไทย ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO ) บริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ Tidlor Holdings หรือ กลุ่มบริษัท (TIDLOR) เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทสามารถทำกำไรสุทธิสถิติสูงสุดใหม่ที่ 4,963 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน (YoY) ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้กลยุทธ์การเติบโตอย่างมีคุณภาพทั้งธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถและธุรกิจนายหน้าประกันภัย ควบคู่กับการบริหารคุณภาพสินเชื่อและต้นทุนอย่างรอบคอบ
โดยในปี 2568 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม 23,533.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.2% (YoY) โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากรายได้ดอกเบี้ยรับตามการขยายตัวของพอร์ตสินเชื่อ และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจากธุรกิจนายหน้าประกันภัย ซึ่งยังคงเป็นหนึ่งในแหล่งรายได้สำคัญ นอกจากนี้ยังสามารถขยายฐานลูกค้าของทั้งสองธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องจากช่องทางการจำหน่ายหลากหลาย (Omni-Channel) และในปี
2568 มีสาขารวมทั้งสิ้น 1,873 แห่ง ทั่วประเทศ
ในด้านธุรกิจสินเชื่อ ปี 2568 กลุ่มบริษัทมีพอร์ตสินเชื่อคงค้างรวม 109,585.6 ล้านบาทเติบโต 5.4% (YoY) และ 2.1% (QoQ) โดยปัจจัยหนุนสำคัญมาจากการขยายฐานลูกค้าสินเชื่อทะเบียนรถผ่านสาขาเงินติดล้อทั่วประเทศ และยังมีแรงสนับสนุนสำคัญจากการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับบริการทางการเงินทั้ง“บัตรติดล้อ” และบริการ “โอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน” ที่ปัจจุบันมียอดการใช้งานเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงเงินทุนได้สะดวก และในระยะยาวยังส่งผลดีต่อต้นทุนการดำเนินธุรกิจให้กับกลุ่มบริษัทได้เป็นอย่างดี
ภายใต้การเติบโตที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง กลุ่มบริษัทยังคงสามารถบริหารจัดการคุณภาพหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้อัตราสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL Ratio) ในปี 2568 ลดลงมาเหลือเพียง 1.5% จากปีก่อนหน้าอยู่ที่ระดับ 1.8%ขณะที่อัตราผลขาดทุนด้านเครดิตต่อเงินให้สินเชื่อ (Credit Cost) ในปี 2568 อยู่ที่ 2.8% ปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้า เป็นผลจากระดับการตัดจำหน่ายหนี้สูญสุทธิที่ลดลง สอดคล้องกับการอนุมัติสินเชื่ออย่างรอบคอบ การติดตามหนี้ที่มีประสิทธิภาพ และคุณภาพพอร์ตสินเชื่อโดยรวมที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงปีที่ผ่านมา
สำหรับธุรกิจนายหน้าประกันภัย ในปี 2568 กลุ่มบริษัท มียอดเบี้ยประกันวินาศภัยรวม11,247.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.5% (YoY) ซึ่งเป็นผลมาจากการมีบริการที่ครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่มผ่าน 3 ช่องทางหลักทั้งแบรนด์ ประกันติดโล่ (Shield Insurance Broker) แบรนด์อันดับ 1 ด้าน Face-to-Face มีพนักงานมืออาชีพมากกว่า 5,000 คน พร้อมให้บริการอย่างใกล้ชิด ผ่านสาขาเงินติดล้อทั่วประเทศ และยังมาจากการใช้จุดแข็งด้าน InsurTech Platform ให้บริการผ่านแบรนด์ อารีเกเตอร์ (Areegator) แพลตฟอร์มสำหรับนายหน้าประกันอิสระ และแบรนด์ เฮ้ กู๊ดดี้ (heygoody.com) แพลตฟอร์มนายหน้าประกันออนไลน์ 24 ชม.
สำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2568 แม้ภาพรวมเศรษฐกิจและสังคมต้องเผชิญกับทั้งภาวะน้ำท่วมภาคใต้และความขัดแย้งระหว่างประเทศ แต่กลุ่มบริษัทยังคงมีกำไรสุทธิ1,038.5 ล้านบาท และยังคงให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ รัดกุม และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น บริษัทจึงตั้งสำรองเพิ่มเติม รองรับความไม่แน่นอน เพื่อให้บริษัทดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงภายใต้สถานการณ์ที่ยังไม่แน่นอน
นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า “ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความมั่นใจ Tidlor Holdings ปีที่แล้ว 2568 ถือเป็นอีกปีที่ดี เราสามารถทำกำไรเติบโตสูงถึง 17.4%สร้างการเติบโตทั้งธุรกิจนายหน้าประกันภัยซึ่งสูงกว่าภาพรวมตลาดประกันวินาศภัยหลายเท่าและด้านสินเชื่อยังคงเติบโตต่อเนื่องในขณะที่ผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการส่วนใหญ่หดตัว ด้าน NPL และ Credit Cost ลดลง และต้นทุนยังมีแนวโน้มลดลง สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงผลสำเร็จของสิ่งที่บริษัทได้ลงทุนสร้างพื้นฐานธุรกิจในหลากหลายมิติ ทั้งด้านคน วัฒนธรรมองค์กร และเทคโนโลยีต่างๆ
นอกจากนี้ การสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินปีที่แล้ว TidlorHoldings ยังได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรระดับ A+ จาก TRIS และยังได้รับการจัดอันดับเครดิต A- จาก JCR สถาบันชั้นนำของญี่ปุ่น ถือเป็น Non-Bank รายแรกของไทยที่ได้รับการจัดอันดับ ซึ่งอยู่ในระดับ Investment Grade ส่งผลดีในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น สุดท้ายนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนมั่นใจในTidlor Holdings ทั้งการดำเนินงานในปัจจุบันและการก้าวเดินต่อไปในอนาคต”
Tidlor Holdings มุ่งสู่การเป็น The Leading Financial Inclusion Service Provider หรือ ผู้นำด้านการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางการเงิน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน