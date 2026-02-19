ด้านมืดคริปโต เงินสกปรกค้ามนุษย์พุ่ง 85% "อาเซียน" เป็นศูนย์กลางโลก

เปิดโปงด้านมืดของโลกสินทรัพย์ดิจิทัล เมื่อรายงานฉบับล่าสุดปี พ.ศ. 2568 จาก เชนอะนาไลซิส บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนระดับโลก ชี้ชัดว่าเม็ดเงินคริปโทเคอร์เรนซีที่ไหลเข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์พุ่งทะยานถึง 85% กวาดเม็ดเงินสะพัดหลายร้อยล้านดอลลาร์ เจาะลึกความเชื่อมโยงระดับภูมิภาคพบ “อาเซียน” กลายเป็นศูนย์กลางดงสแกมเมอร์และบ่อนออนไลน์ระดับโลก ผนึกกำลังกับเครือข่ายฟอกเงินชาวจีน (CMLN) บนแอปพลิเคชัน Telegram ขณะที่ธุรกิจค้าประเวณีข้ามชาติหันซบ Stablecoin ส่วนตลาดมืดล่วงละเมิดเด็ก (CSAM) เริ่มทิ้งบิทคอยน์ ซบเหรียญทางเลือก หวังพรางตัวจากเรดาร์รัฐ ตอกย้ำภาพภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ที่หน่วยงานกำกับดูแลต้องเร่งรับมือ
รายงานของเชนอะนาไลซิส ตอกย้ำให้เห็นถึงการเติบโตที่น่าตกใจของอาชญากรรมข้ามชาติ โดยพบว่ากระแสเงินทุนที่ไหลไปยังกลุ่มต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์เพิ่มขึ้นถึง 85% ภายในระยะเวลาเพียงหนึ่งปี คิดเป็นมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ แม้ตัวเลขทางการเงินจะดูมหาศาล แต่รายงานได้ระบุประโยคที่สะท้อนความจริงอันโหดร้ายว่า “มูลค่าเงินดอลลาร์เหล่านี้ประเมินความสูญเสียของมนุษย์จากอาชญากรรมต่ำเกินไป เพราะต้นทุนที่แท้จริงต้องวัดจากชีวิตที่ถูกทำลาย ไม่ใช่เพียงจำนวนเงินที่ถูกโอนย้าย”
‘อาเซียน’ ฐานที่มั่นศูนย์กลางอาชญากรรมไซเบอร์
ปัจจัยสำคัญที่เร่งให้การค้ามนุษย์ผ่านคริปโตเติบโตอย่างก้าวกระโดด คือการขยายตัวของ “ศูนย์รวมสแกมเมอร์” เว็บพนันออนไลน์ และกาสิโนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งอาศัยแรงงานที่ถูกหลอกลวงและบังคับขู่เข็ญ นอกจากนี้ เครือข่ายเหล่านี้ยังทำงานอย่างเป็นระบบร่วมกับเครือข่ายฟอกเงินภาษาจีน (Chinese-language Money Laundering Networks: CMLN) และกลุ่มรับประกันธุรกรรมใต้ดินที่ปฏิบัติการอย่างเงียบเชียบผ่านแพลตฟอร์ม Telegram ทำให้เม็ดเงินสีเทาสามารถหมุนเวียนและฟอกให้กลายเป็นเงินสะอาดได้อย่างรวดเร็ว
พฤติกรรมการเงินที่เปลี่ยนไปตามรูปแบบอาชญากรรม โดยรูปแบบการชำระเงินของกลุ่มอาชญากรมีความซับซ้อนและปรับตัวตามลักษณะธุรกิจ โดยสามารถจำแนกความแตกต่างได้อย่างชัดเจน
ความโปร่งใสของบล็อกเชน ดาบสองคมที่จับอาชญากรได้
แม้เครือข่ายเหล่านี้จะทวีความซับซ้อน แต่เชนอะนาไลซิส มองว่าวิวัฒนาการนี้กลับนำมาซึ่งโอกาส เพราะความโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยธรรมชาติของเทคโนโลยีบล็อกเชน ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตาม ตรวจจับ และทลายเครือข่ายได้อย่างที่ไม่เคยทำได้มาก่อนในระบบการเงินแบบดั้งเดิม อย่างไรก็ตาม การจะเอาชนะสงครามนี้ได้อย่างเด็ดขาด จำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการเครื่องมือวิเคราะห์บล็อกเชนขั้นสูง เข้ากับการบังคับใช้กฎหมายปราบปรามการค้ามนุษย์แบบดั้งเดิม พร้อมทั้งยกระดับการให้ความรู้แก่สาธารณชนเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อตั้งแต่ต้นน้ำ