อยากรวยตาม “สารัชถ์”...เล่นหุ้นกลุ่ม GULF / สุนันท์ ศรีจันทรา

บริษัท กัลฟ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF รายงานสัดส่วนการถือหุ้นธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK ล่าสุด สิ้นสุดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา จำนวนทั้งสิ้น 10.0298% ของทุนจดทะเบียน และก้าวขึ้นเป็นผู้ถือใหญ่อันดับสอง รองจากบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด และมีผลทางจิตวิทยา กระตุ้นให้ราคาหุ้น KBANK พุ่งขึ้นสร้างจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 1 ปี
GULF ทยอยซื้อหุ้น KBANK อย่างต่อเนื่อง เรียกความเชื่อมั่นนักลงทุนในหุ้นธนาคารแห่งนี้ ผลักดันให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่น และเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ขึ้นมาปิดที่ 199 บาท
ปัจจุบัน หุ้นกลุ่ม GULF ซึ่งรวมถึงหุ้นบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC ถือเป็นหุ้นขนาดใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อความเคลื่อนไหวของดัชนีฯ ขณะที่ราคาหุ้นมีความแข็งแกร่ง โดยปรับตัวขึ้นมาตลอดจนสร้างจุดสูงสุดใหม่กันเป็นว่าเล่น
ราคาหุ้นที่พุ่งทะยานขึ้น ส่งผลให้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือมาร์เก็ตแคป GULF และ ADVANC ติดอันดับ 2 ใน 5 หุ้นที่มีมาร์เก็ตแคปสูงสุด
แม้ว่า หุ้นบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA จะเป็นหุ้นที่มีมาร์เก็ตแคปสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง โดยมีมาร์เก็ตแคปจำนวน 2.69 ล้านล้านบาท แต่รวมมาร์เก็ตแคป GULF กับ ADVANC ก็มีจำนวนใกล้เคียงกับมาร์เก็ตแคป DELTA
GULF มีมาร์เก็ตแคป 8.92 แสนล้านบาท ADVANC มีมาร์เก็ตแคป 1.15 ล้านล้านบาท รวมมาร์เก็ตแคปหุ้นทั้งสองตัวมีจำนวน 2.07 ล้านล้านบาท และกำลังหายใจลดต้นคอหุ้น DELTA
การจัดอันดับมหาเศรษฐีหุ้นประจำปี พ.ศ. 2569 ซึ่งจะประกาศผลในเดือนธันวาคมนี้ คงไม่มีใครสามารถแย่งตำแหน่งเศรษฐีหุ้นเบอร์ 1 จากนายสารัชถ์ รัตนาวะดี ผู้ถือหุ้นใหญ่ GULF ได้ และคงครองตำแหน่งมหาเศรษฐีหุ้นมั่งคั่งที่สุดติดต่อเป็นสมัยที่ 8 โดยมีแนวโน้มที่จะครองตำแหน่งแชมป์ต่อไปอีกยาวนานนับสิบปี
ถ้าอาณาจักรของนายสารัชถ์ไม่เกิดการล่มสลายเหมือนอาณาจักรโรมันเสียก่อน
ผู้ถือหุ้นรายย่อย GULF มีจำนวนทั้งสิ้น 72,505 ราย ส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย ADVANC มีจำนวนทั้งสิ้น 33,661 ราย รวมหุ้นสองบริษัทมีผู้ถือหุ้นจำนวน 106,166 ราย ซึ่งทั้งหมดกอบโกยกำไรจากการลงทุน
เพราะราคาหุ้นทั้ง GULF และ ADVANC ไต่ระดับขึ้นมาตลอด สร้างจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 12 เดือนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ ADVANC สร้างราคาสูงสุดเป็นประวัติการณ์
แม้ราคาจะวิ่งมาไกล แต่หุ้นในเครือข่ายของนายสารัชถ์ยังมีเสียงเชียร์จากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ แนะให้นักลงทุนซื้อเก็บ เพราะประเมินแนวโน้มการเติบโตสดใส มีการแตกขยายธุรกิจและเครือข่ายอย่างไม่หยุดยั้ง
ที่ผ่านมานักลงทุนที่ถือหุ้นกลุ่ม GULF มีผลกำไรถ้วนหน้า โดยเฉพาะนักลงทุนที่ถือหุ้นยาว ซึ่งนอกจากได้รับเงินปันผลตอบแทนในอัตราที่ดีแล้ว ยังกำไรส่วนต่างราคาหุ้นงามๆ อีกด้วย
แม้จะไม่มีโอกาสรวยเท่ากับนายสารัชถ์ แต่ถ้าอยากรวยตามนายสารัชถ์ ต้องซื้อหุ้นของนายสารัชถ์ หรือหุ้นในกลุ่ม GULF
อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้น GULF ADVANC และ KBANK วิ่งมาไกลสุดกู่แล้วเหมือนกัน แรงเหวี่ยงขาขึ้นมีโอกาสแผ่วลง โดยเฉพาะหากนักลงทุนต่างชาติไม่กลับเข้ามาลงไล่ซื้อหุ้นต่อเนื่อง
ในอดีต ใครเล่นหุ้นกลุ่มนายสารัชถ์ ถ้าไม่ตัดขายขาดทุนในช่วงตลาดหุ้นซบเซาไปเสียก่อน รวยกันทุกคน
อนาคตไม่มีใครรับประกันได้ว่า เล่นหุ้นกลุ่ม GULF จะรวยเหมือนอดีตหรือไม่ เชื่อกันแต่ว่าหุ้นกลุ่มนายสารัชถ์มีความแข็งแกร่งที่สุดในยุคนี้