บอร์ด I2 ไฟเขียวจ่ายปันผล -ปี 69 เติบโต 20%

ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ ประกาศผลการดำเนินงานปี 68 กวาดรายได้รวม 860.93 ล้านบาท กำไรสุทธิ 10.21 ล้านบาท บอร์ดอนุมัติจ่ายปันผลในอัตรา 0.022 บาท/หุ้น กำหนดจ่าย วันที่ 22 พ.ค.69 ฟากซีอีโอ “อธิพร ลิ่มเจริญ”ระบุตั้งเป้ารายได้ปี 69 เติบโต 20% ลุยเข้าประมูลงานใหม่ทั้งภาครัฐและรัฐวิสาหกิจอย่างต่อเนื่อง พร้อมมุ่งธุรกิจด้านพลังงานและ AI เพื่อขยายฐานรายได้ หนุนผลงานเติบโตยั่งยืน
นายอธิพร ลิ่มเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) (I2) เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2568 (สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568) บริษัทฯ มีรายได้รวม 860.93 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 10.21 ล้านบาท โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการทยอยส่งมอบงานโครงการ ในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น โครงการซื้อพร้อมติดตั้งระบบอุปกรณ์การซิงโครไนซ์เครือข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA), โครงการระบบ CCTV และงานโครงการอื่นๆ รวมถึงกลุ่มธุรกิจพลังงาน จากการให้บริการบำรุงรักษาในโครงการระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System : BESS) และจากกลุ่มงานก่อสร้าง
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากงวดผลการดำเนินงานปี 2568 ในอัตราหุ้น 0.022 บาท/หุ้น กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 2 มีนาคม 2569 และจ่ายเงินปันผล วันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งมีกำหนดจัดประชุมในวันที่ วันที่ 27 เมษายน 2569
สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2569 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าประมูลงานใหม่ทั้งในส่วนของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่ม Infrastructure, Cloud & Cybersecurity, Data Center และด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ความต้องของกลุ่มลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมุ่งเน้นขยายธุรกิจเกี่ยวข้องกับด้าน ESG และด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านรายได้และสร้างการเติบโตที่แข็งแกร่งอย่างยั่งยืนในอนาคต
"ในปี 2569 บริษัทฯตั้งเป้าหมายรายได้เติบโต 20% จากปีก่อน โดยการเติบโตมาจากแผนการเข้าร่วมประมูลงานใหม่ในปีนี้ มูลค่าประมาณ 5,700 ล้านบาท หนุนงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) เพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันบริษัทฯมีงานในมือรอรับรู้รายได้ จำนวน 504 ล้านบาท ทยอยรับรู้ถึงปี 71 " นายอธิพร กล่าว