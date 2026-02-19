โบรกมองกลุ่มอสังหาฯจ่อฟื้นตัวปี 69 หลังเร่งระบายสต็อก ปี 68 กำไรปกติกลับมาโต 15%

ฝ่ายวิเคราะห์ บล.จีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หรือ CGSI ระบุในบทวิเคราะห์ว่าโมเมนตัมผลประกอบการของกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (AP, LH, LPN, PSH, QH, SPALI, SIRI, ORI และSC) ในไตรมาส 4/68 น่าจะเห็นการฟื้นตัว โดยกำไรจากการดำเนินงานปกติคาดว่าจะแตะระดับ 5.62 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.8% qoq และ 3% yoy ซึ่งนับเป็นสถิติสูงสุดของปี 68 ขณะที่รายได้จากธุรกิจอสังหาฯก็มีแนวโน้มเติบโต 24.5% qoq และ 0.9% yoy แตะระดับ 4.55 หมื่นล้านบาท จากแรงหนุนยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่เร่งตัวขึ้นและการระบายสต็อกโครงการ แม้อัตรากำไรขั้นต้นจะปรับลงเล็กน้อยจาก 29.9% เหลือ 29.3% จากการทำโปรโมชั่นกระตุ้นยอดโอนก่อนสิ้นปี68 ก็ตาม
ทั้งนี้ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ฯ ประมาณการว่ากลุ่มอสังหาฯ จะมีกำไรปกติในปี 68 จะลดลง 22.4% yoy เหลือ 1.902 หมื่นล้านบาท เนื่องจากยอดโอน, GPM และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมทุน (JV) และบริษัทร่วมลดลง แต่คาดว่ากำไรปกติจะกลับมาเติบโต 14.9% yoy ในปี 69 จากฐานที่ต่ำจากปี 68 โดยมีแรงหนุนจากยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่สูงขึ้นและ GPM จากการขายอสังหาฯ ที่ทรงตัว โดยมองว่าผู้พัฒนาอสังหาฯ รายใหญ่ เช่น AP, SIRI และ SPALI จะเพิ่มส่วนแบ่งตลาดได้ต่อเนื่องในปี 69 จากการเปิดตัวโครงการใหม่อย่างสม่ำเสมอ ประกอบกับสินเชื่อที่อยู่อาศัยมีอัตราดอกเบี้ยน่าสนใจและการอนุมัติจากธนาคารทำได้ง่ายขึ้น พร้อมประเมินว่าการแข่งขันด้านราคาจะลดลงในช่วงครึ่งหลังปี 69 ตามภาวะอุปทานใหม่และสต็อกโครงการที่เบาบางลง
ขณะที่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพฯ มีแนวโน้มฟื้นตัวเล็กน้อยในปี 69 หลังจากปี 68 เผชิญภาวะชะลอตัวต่อเนื่องเป็นปีที่สาม โดยข้อมูลของ AREA ระบุว่าตลอดปี 68 ผู้ประกอบการเปิดตัวโครงการใหม่รวม 259 โครงการ จำนวน 41,490 ยูนิต มูลค่า 2.906 แสนล้านบาท ลดลง 29.8% yoy ส่วนจำนวนยูนิตขายได้ลดลงเหลือ 50,472 ยูนิต มูลค่า 2.859 แสนล้านบาท ลดลง 12% yoyจากภาวะกำลังซื้ออ่อนแรง เกณฑ์สินเชื่อเข้มงวด เศรษฐกิจชะลอ และผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวเดือนมีนาคม 68 ส่งผลให้ปลายปีมีมูลค่าโครงการพร้อมขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.7% yoy แตะ 1.286 แสนล้านบาท จากสต็อกบ้านเดี่ยวเพิ่มขึ้นถึง 9.8% yoy โดย AREA คาดการณ์ว่ายูนิตเปิดใหม่และ presales ใน กทม. จะเพิ่มขึ้น 5% เป็น 43,565 ยูนิตและ 52,996 ยูนิต ตามลำดับในปี 69 ทั้งจากฐานที่ต่ำ, การลดดอกเบี้ย และอุปสงค์จากลูกค้าชาวต่างชาติในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
ทั้งนี้ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ฯ ยังคงคำแนะนำ Neutral ต่อกลุ่มอสังหาฯ จากเศรษฐกิจมหภาคที่ยังเป็นแรงกดดัน แต่ชี้ว่ามูลค่าหุ้นกลุ่มนี้ซื้อขายที่ P/E ปี 69 ที่ 8.1 เท่า อยู่ในระดับที่น่าสนใจ พร้อมแนะนำ AP, SPALI และ SIRI เป็นหุ้น Top pick เพราะคาดว่ากำไรปี 69 จะกลับมาเติบโตแข็งแกร่งและมีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลในช่วง 6.26.4% ในปี 6869 อย่างไรก็ตามยังเตือนว่ากลุ่มอสังหาฯ อาจเผชิญ downside จากความไม่แน่นอนด้านเศรษฐกิจมหภาค การชะลอตัวของ GDP และมาตรการภาษีของสหรัฐ รวมทั้งยอดโอนต่ำกว่าคาด แต่ยังมี upside หากเกิดการปรับลดดอกเบี้ยในครึ่งแรกปี 69 และนโยบายขยายสิทธิการเช่าที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติเป็น 99 ปีซึ่งอาจหนุนดีมานด์จากต่างชาติในตลาดไฮเอนด์ให้ฟื้นตัวมากขึ้น