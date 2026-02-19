AMARCกำไรทะยาน 300% ปั้น New S-Curveงสู่การเติบโตระดับสากล

"ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย " ศักยภาพเติบโตแข็งแกร่ง ผลประกอบการปี 2568 กำไรสุทธิอยู่ที่ 158.56 ลบ. เพิ่มขึ้นถึง 297.4% รายได้จากการบริการรวม 491.01 ล้านบาท โต 42.4% จากปีก่อน สาเหตุหลักจากการเติบโตของรายได้ทุกธุรกิจ ด้านบอร์ดไฟเขียวจ่ายปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น พร้อมกางโรดแมป 3 ปี ชู 5 กลยุทธ์ ปั้น New S-Curve ยกระดับ Smart Lab มุ่งสู่การเติบโตยั่งยืนระดับสากล
ดร.ชินดนัย ไชยยอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน) หรือ AMARC เปิดเผยว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2568 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 158.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 118.66 ล้านบาท หรือ 297.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน ที่มีกำไร 39.90 ล้านบาท มีรายได้จากการบริการรวม 491.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 146.16 ล้านบาท หรือ 42.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน ที่มีรายได้จากการบริการรวม 344.85 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากบริการตรวจวิเคราะห์จำนวน 461.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 149.26 ล้านบาท คิดเป็น 47.8% เทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งยังคงเป็นรายได้หลักของบริษัท
โดยรวมแล้วการเติบโตของรายได้จากบริการตรวจวิเคราะห์มาจากทั้งการเพิ่มขึ้นของปริมาณงานจากลูกค้าเดิม และการขยายไปยังกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มีศักยภาพ ส่งผลให้บริการตรวจวิเคราะห์ยังคงเป็นรายได้หลักและเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของการเติบโตของบริษัทฯ
ขณะที่มีรายได้จากบริการสอบเทียบจำนวน 14.35 ล้านบาท เติบโต 2.79% จากปีที่ผ่านมา โดยภาพรวมยังคงเติบโตจากการขยายตัวของธุรกิจตามปกติ (Organic Growth) ปัจจัยสำคัญมาจากการขยายขอบเขตการให้บริการ รายได้ที่เพิ่มขึ้น ยังเป็นผลจากการขยายฐานลูกค้าใหม่ ควบคู่การพัฒนาศักยภาพของทีมงานสอบเทียบ ทั้งด้านจำนวนบุคลากรและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ส่งผลให้บริษัทฯสามารถรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น และให้บริการได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งโดยรวมแล้วบริการสอบเทียบยังคงเติบโตต่อเนื่อง และเป็นอีกหนึ่งบริการที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯในปีที่ผ่านมา
ส่วนรายได้จากบริการตรวจสอบและรับรองระบบ มีจำนวน 15.41 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้า 18.47% สาเหตุหลักจากการรับรู้รายได้โครงการภาครัฐลดลง เนื่องจากมีบางโครงการมีการแข่งขันด้านราคาสูง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯยังคงมีรายได้จากลูกค้าเอกชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะงานตรวจรับรองมาตรฐาน GMP และ GAP รวมถึงการขยายงานในกลุ่มลูกค้าอื่นเพิ่มเติม เพื่อช่วยรองรับและรักษาระดับรายได้ของธุรกิจในภาพรวม
นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีรายได้อื่นจำนวน 3.65 ล้านบาท โดยรายได้หลักมาจากดอกเบี้ยจากเงินฝากและเงินลงทุนระยะสั้นของบริษัท ซึ่งเป็นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินให้เกิดประโยชน์ และรายได้จากการจัดฝึกอบรมและสัมมนาให้กับลูกค้าและหน่วยงานต่างๆ
“การเพิ่มขึ้นของรายได้และกำไร สาเหตุหลักจากการเติบโตของรายได้ในธุรกิจบริการตรวจวิเคราะห์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก โดยเฉพาะกลุ่มผักและผลไม้ส่งออก รวมถึงการขยายขอบข่ายการให้บริการในกลุ่มยา สมุนไพร อาหารเสริม เครื่องสำอาง ปุ๋ย ธัญพืช และอาหารทะเล ส่งผลให้ปริมาณงานและรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะเดียวกัน แม้ว่าบริษัทฯจะมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ แต่การเพิ่มขึ้นดังกล่าวอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับรายได้ที่ขยายตัว ประกอบกับโครงสร้างรายได้ที่มีสัดส่วนของงานตรวจวิเคราะห์เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นบริการที่มีอัตรากำไรสูง ส่งผลให้ภาพรวมความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯปรับตัวดีขึ้น และสนับสนุนให้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า” ดร.ชินดนัย กล่าว
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการในงวดปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 27 เมษายน 2569 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 28 เมษายน 2569 และจ่ายเงินปันผลวันที่ 8 พฤษภาคม 2569
ดร.ชินดนัย กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับทิศทางธุรกิจในปี 2569 เชื่อว่ายังมีแรงส่งเติบโตได้ต่อเนื่องจากปี 2568 ที่ผ่านมา โดย AMARC ได้ประกาศโรดแมป 3 ปี (2569-2571) ขับเคลื่อนองค์กรผ่าน 5 กลยุทธ์หลัก มุ่งสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในระดับสากล พร้อมตั้งเป้าเป็นประตูหน้าด่านด้านมาตรฐานสินค้าไทยผ่านเครือข่ายห้องปฏิบัติการที่ครอบคลุมทั่วประเทศ
สำหรับการดำเนินงานในระยะแรก AMARC มุ่งเน้นการ รุกจุดยุทธศาสตร์ (Strategic Expansion) โดยมีแผนเปิดห้องปฏิบัติการในเขตเศรษฐกิจพิเศษและจุดขนส่งสำคัญ เพื่อลดต้นทุนแฝงและเพิ่มความรวดเร็วในการบริการให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าโดยตรง ควบคู่ไปกับการ ขยายฐาน High Margin ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีอัตราการเติบโตสูงและมีความต้องการการตรวจสอบอย่างเข้มงวดตามมาตรฐานสากล อาทิ กลุ่มยา เครื่องสำอาง อาหารเสริม และสมุนไพร เพื่อยกระดับอัตราการทำกำไรให้แข็งแกร่งและสร้างกระแสเงินสดที่มั่นคง
ทั้งนี้ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการวิเคราะห์ผลให้ก้าวล้ำไปอีกขั้น AMARC เตรียมรุกแผน ผนึกพันธมิตร (Partnership) ผ่านรูปแบบการร่วมทุน (Joint Venture) ในธุรกิจห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อขยายขอบข่ายการบริการให้ครบวงจร พร้อมผลักดันวิสัยทัศน์ Smart Lab (Tech Hub) ด้วยการลงทุนในเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูงและแพลตฟอร์มดิจิทัล ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลและลดระยะเวลาการรายงานผล มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาค
นอกจากนี้ บริษัทฯ พร้อมรับเทรนด์โลกด้วยการแตกไลน์สู่ธุรกิจตรวจและรับรองเฉพาะทางด้านสิ่งแวดล้อม (New S-Curve) เพื่อรองรับเกณฑ์ ESG (Environmental, Social, and Governance) และกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดขึ้นทั่วโลก ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการสร้างรายได้รูปแบบใหม่ (Recurring Income) และเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจในระยะยาว
“แผนโรดแมป 3 ปีนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการขยายอาณาจักรการตรวจสอบมาตรฐาน แต่ยังเป็นการสร้างความแข็งแกร่งในโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพสินค้าของไทย เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth) และตอกย้ำความเชื่อมั่นต่อคู่ค้าและนักลงทุนในระดับสากล โดย AMARC มั่นใจว่ายุทธศาสตร์นี้จะส่งผลให้บริษัทก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการทดสอบและวิจัยที่ครบวงจรที่สุดในระดับภูมิภาค พร้อมสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว” ดร.ชินดนัย กล่าว