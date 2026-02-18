ไบแนนซ์รีเสิร์ช ชี้ปี 69 ตลาดคริปโตล้างไพ่ เงินรัฐบาลหนุนบิทคอยน์สู่ Supercycle

ไบแนนซ์ รีเสิร์ช เปิดพิมพ์เขียวตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2569 ชี้เป็นจุดเปลี่ยนประวัติศาสตร์จากยุค "Data Fog" ที่ฝุ่นตลบ สู่การ "Risk Reboot" ล้างกระดานความเสี่ยงครั้งใหญ่เพื่อเปิดทางให้เม็ดเงินระดับ "Sovereign-scale" จากรัฐบาลและสถาบันการเงินเข้าครอบครองตลาด แทนที่การเก็งกำไรรายย่อย เตรียมรับแรงกระแทกจาก 3 ปัจจัยมหภาคที่จะปลุกชีพสินทรัพย์เสี่ยงให้เข้าสู่ Supercycle อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมดันบิทคอยน์ทะยานสู่เป้าหมายราคาใหม่ด้วยแรงหนุนจากสภาพคล่องระดับโลก
ปี พ.ศ. 2568 อาจถูกจารึกว่าเป็นปีแห่งความสับสน หรือภาวะ “Data Fog” ที่ข้อมูลข่าวสารทางเศรษฐกิจและทิศทางตลาดมีความขุ่นมัว ซับซ้อน และรวดเร็วเกินกว่าที่นักลงทุนรายย่อยจะจับทิศทางได้ แต่สำหรับปี พ.ศ. 2569 ภาพกำลังจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ไบแนนซ์ รีเสิร์ช ได้นิยามปีนี้ว่าเป็นปีแห่งการ “Risk Reboot” หรือการเริ่มต้นวงรอบความเสี่ยงใหม่อย่างมีคุณภาพ ซึ่งไม่ได้หมายถึงการกลับมาเก็งกำไรอย่างไร้ทิศทาง แต่คือการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินครั้งสำคัญ โดยมีประเด็นเจาะลึกที่น่าจับตามอง ดังนี้
1. ปรากฏการณ์ ‘Policy Triumvirate’ 3 ประสานมหภาค จุดชนวนกระทิงรอบใหญ่
ทิศทางตลาดในปี พ.ศ. 2569 ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยความเชื่อ แต่ถูกขับเคลื่อนด้วย "สภาพคล่องที่จับต้องได้" จาก 3 เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจที่ทำงานสอดประสานกัน
- นโยบายการเงิน: เมื่อธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยสู่ระดับ Neutral Rate ที่ 3% และกลับมาขยายงบดุลอีกครั้ง คาดว่าจะมีการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าระบบราว 5-6 แสนล้านดอลลาร์ ผนึกกำลังกับการผ่อนคลายจากจีน (พีบีโอซี) และยุโรป (อีซีบี)
- มาตรการการคลัง: กฎหมาย OBBBA ในสหรัฐฯ จะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาผ่านการคืนภาษีสู่ภาคครัวเรือนกว่า 1.5 แสนล้านดอลลาร์
- การปลดล็อกกฎระเบียบ: รัฐบาลสหรัฐฯ ชุดใหม่ที่มีท่าทีผ่อนปรนกฎเกณฑ์ในวอลล์สตรีท จะช่วยปลุก “Animal Spirits” หรือสัญชาตญาณนักล่าในตลาดทุนให้ฟื้นคืนชีพ
2. บิทคอยน์ จาก ‘ทางเลือก’ สู่ ‘ทางรอด’ ระดับชาติ
ปี พ.ศ. 2569 จะเป็นปีที่บิทคอยน์สลัดภาพสินทรัพย์เก็งกำไรทิ้งไป และสวมบทบาท “สินทรัพย์สำรองเชิงกลยุทธ์” อย่างเต็มภาคภูมิ
- วาระแห่งชาติ: รัฐบาลทั่วโลก (เช่น สหรัฐฯ, บราซิล, รัสเซีย) เริ่มพิจารณาการเข้าซื้อบิทคอยน์ด้วยงบประมาณแผ่นดินโดยตรง
- สมการราคาใหม่: หากบิทคอยน์สามารถขยับสัดส่วนมูลค่าตลาดจาก 2% ไปแตะ 3% ของ M2 ได้ภายในปี พ.ศ. 2571 ราคาพื้นฐานมีโอกาสพุ่งแตะระดับ 160,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ได้อย่างมีเหตุผลรองรับ
3. ยุคสมัยของ AI Economy : เมื่อ ‘บอท’ กลายเป็นผู้จ่ายเงิน
โลกการเงินกำลังก้าวข้ามจาก "มนุษย์เทรด" สู่ยุค “Agentic Commerce” ที่ AI Agent ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินธุรกรรมทางเศรษฐกิจ
- Agentic Payments: ธุรกรรมกว่า 90% ในระบบการชำระเงินยุคใหม่กำลังถูกขับเคลื่อนโดย AI ผ่านมาตรฐาน x402
- จุดเปลี่ยน DEX: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานเทรดแบบกระจายศูนย์ที่มาจาก AI จะแซงหน้ามนุษย์
4. สเตเบิลคอยน์และโทเคไนเซชัน : หุ้นบลูชิพแห่งโลกใหม่
- แซงหน้า Visa : มูลค่าตลาดคาดว่าจะพุ่งแตะ 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ในปี พ.ศ. 2573 และปริมาณธุรกรรมแซงหน้า Visa ไปแล้ว
- Utility ที่แท้จริง : การทำโทเคไนเซชันจะถูกนำไปใช้ในกระบวนการทำงานจริง เช่น การใช้พันธบัตรโทเคนเป็นหลักประกันข้ามพรมแดน
ตลาดคริปโตกำลังล้างไพ่สู่ความยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2569 คือปีแห่งการ “Purification” หรือการคัดกรองเนื้อแท้ของอุตสาหกรรม ยุคของการปั่นเหรียญขยะกำลังจะจบลง และถูกแทนที่ด้วยโปรโตคอลที่มีโมเดลธุรกิจแข็งแกร่ง สามารถสร้างรายได้เทียบชั้นสถาบันการเงินระดับโลก ความท้าทายที่แท้จริงนับจากนี้ ไม่ใช่แค่การกระจายอำนาจ แต่คือการสร้าง “ความไว้วางใจที่ตรวจสอบได้” เพื่อรองรับเม็ดเงินมหาศาลจากสถาบันและรัฐบาลที่จะไหลบ่าเข้ามา นี่คือรุ่งอรุณใหม่ของโลกการเงินดิจิทัลที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้น