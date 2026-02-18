หุ้นปิดบวก 6.99 จุดรับเงินไหลเข้า แรงซื้อกลุ่มแบงก์-ท่องเที่ยวหนุน เกาะติดการเมือง

SET ปิดวันนี้ที่ 1,466.67 จุด เพิ่มขึ้น 6.99 จุด (+0.48%) มูลค่าซื้อขาย 67,651.20 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้เคลื่อนไหวแดนบวกเป็นส่วนใหญ่ โดยทำจุดสูงสุด 1,470.83 จุด และจุดสูงสุด 1,456.90 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 369 หลักทรัพย์ ลดลง 131หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 177 หลักทรัพย์
นายสรพล วีระเมธีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าทีมกลยุทธ์การลงทุน บล.กสิกรไทย กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้แกว่งตัวขึ้นแต่ค่อนข้างผันผวน โดยหุ้นกลุ่มแบงก์ยังมีแรงซื้อเข้ามาหนุน และคาดว่ายังมีเม็ดเงินที่ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ หุ้นกลุ่มอิงการท่องเที่ยวที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นช่วยหนุนภาพรวมตลาด ทำให้ดัชนียังแกว่งขึ้นมาได้ต่อ แม้ว่าตลาดยังรอความชัดเจนจากปัจจัยการเมืองในประเทศ รวมถึงการทยอยรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนและการประกาศจ่ายเงินปันผล
แนวโน้มพรุ่งนี้คาดตลาดแกว่งตัวไซด์เวย์ในกรอบ โดยให้แนวต้าน 1,470 จุด แนวรับ 1,450 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
GULF มูลค่าการซื้อขาย 6,039.86 ล้านบาท ปิดที่ 59.75 บาท ลดลง 1.50 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 5,301.60 ล้านบาท ปิดที่ 13.70 บาท ลดลง 0.30 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 5,220.78 ล้านบาท ปิดที่ 207.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท
CPALL มูลค่าการซื้อขาย 2,870.30 ล้านบาท ปิดที่ 52.25 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 2,808.37 ล้านบาท ปิดที่ 224.00 บาท ลดลง 1.00 บาท