บิทคอยน์วิกฤต "ควอนตัมคอมพิวเตอร์" สั่นคลอนแนวโน้มขาขึ้น 12 ปี

ตลาดคริปโตเกิดแรงสั่นสะเทือนครั้งประวัติศาสตร์! บิทคอยน์ (BTC) สร้างความตื่นตระหนกให้นักลงทุนทั่วโลก หลังกราฟราคาหลุดแนวโน้มขาขึ้นยาวนาน 12 ปีเมื่อเทียบกับราคาทองคำ นักวิเคราะห์ระดับพระกาฬชี้ชัด นี่ไม่ใช่สัญญาณลวง แต่คือปฏิกิริยาตอบรับต่อภัยคุกคามจากเทคโนโลยี “ควอนตัมคอมพิวติ้ง” ที่อาจเจาะรหัสความปลอดภัยของเครือข่ายได้ในอนาคต กดดันราคาติดหล่มแถว 68,000 ดอลลาร์ เปิดช่องให้ม้ามืดอย่าง “บิทคอยน์ ไฮเปอร์” สบโอกาสโกยเม็ดเงินระดมทุนทะลุ 31 ล้านดอลลาร์
อาถรรพ์ 12 ปีถูกทำลาย เมื่อ ‘ดิจิทัลโกลด์’ พ่ายแพ้
สิ่งที่เกิดขึ้นกับราคาบิทคอยน์ในขณะนี้ไม่ใช่เรื่องปกติ กราฟราคาเมื่อเทียบกับทองคำ (BTC/Gold Ratio) ได้หลุดกรอบแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งมาตลอด 12 ปี เส้นเทรนด์ไลน์นี้เคยยืนหยัดผ่านวิกฤตมานับครั้งไม่ถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการแบนจากรัฐบาลจีน, วิกฤตตลาดหมี หรือแม้แต่ความผันผวนจากการเปิดตัว ETF แต่ครั้งนี้มันกลับพังทลายลง ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าเป็นสัญญาณเตือนภัยระดับโครงสร้างพื้นฐาน
ผ่าปม ‘Quantum Risk’ ระเบิดเวลาของระบบเข้ารหัส
วิลลี วู นักวิเคราะห์ข้อมูลออนเชนชื่อดัง ชี้เป้าไปที่จำเลยสำคัญคือ “ความเสี่ยงจากคอมพิวเตอร์ควอนตัม” ความกังวลนี้เรียบง่ายแต่น่าสะพรึงกลัว นั่นคือบิทคอยน์ใช้ระบบเข้ารหัสแบบ ECDSA ซึ่งในทางทฤษฎี หากคอมพิวเตอร์ควอนตัมมีประสิทธิภาพสูงพอและรันอัลกอริทึมของชอร์ ก็จะสามารถถอดรหัส Private Key จาก Public Key ได้
แม้เทคโนโลยีนี้จะยังไม่เกิดขึ้นในวันนี้ แต่กรอบเวลาคาดการณ์อยู่ที่ 5 ถึง 15 ปีข้างหน้า ทางด้าน จัสติน บอนส์ ผู้จัดการกองทุนสินทรัพย์ดิจิทัล เสริมว่าตลาดกำลัง “Price-in” หรือรับรู้ความเสี่ยงนี้ล่วงหน้าอย่างสมเหตุสมผล โดยประเมินว่ามีบิทคอยน์รุ่นเก่าหรือที่สูญหายไปราว 4 ล้าน BTC ที่อาจตกอยู่ในความเสี่ยง หากเหรียญเหล่านี้ถูกแฮกและเทขายออกมา จะเกิด Supply Shock ขั้นรุนแรงที่โมเดลราคาปัจจุบันไม่เคยคำนวณไว้
สมรภูมิราคากลายเป็นแนวรับสุดท้ายก่อนราคาดิ่งแรง
ความกังวลเรื่องควอนตัมกลายเป็น “เพดานที่มองไม่เห็น” กดดันราคาบิทคอยน์ให้เคลื่อนไหวบริเวณ 68,000 ดอลลาร์ แม้จะมีการสร้างฐานราคา (Higher Low) ยกตัวขึ้นจากโซน 60,000-64,000 ดอลลาร์ แต่ก็ยังไม่สามารถผ่านด่านหินที่โซน 70,000-71,000 ดอลลาร์ไปได้
ในทางเทคนิค หากบิทคอยน์ไม่สามารถยืนเหนือแนวรับสำคัญที่ 66,500 ดอลลาร์ได้ และมีโอกาสไหลไปที่เป้าหมายถัดไปที่โซน 60,000 ดอลลาร์ และหากหลุดจากนี้ นักวิเคราะห์บางส่วนมองลึกถึงระดับ 55,000 ดอลลาร์เลยทีเดียว แม้นักพัฒนาจะเริ่มหารือเรื่องการอัปเกรดระบบให้ต้านทานควอนตัม แต่ตราบใดที่ยังไม่มีโรดแมปที่ชัดเจน ความไม่แน่นอนนี้จะยังคงกัดกินความเชื่อมั่นต่อไป
ทางเลือกใหม่ในวิกฤตดัน ‘บิทคอยน์ ไฮเปอร์’ สบช่องโตสวนกระแส
ในขณะที่เหรียญพี่ใหญ่ผันผวนและรอความชัดเจน โปรเจกต์ใหม่อย่าง บิทคอยน์ ไฮเปอร์ ($HYPER) กลับเลือกที่จะไม่รอสัญญาณมหภาค โดยวางตำแหน่งตัวเองเป็น บิทคอยน์ เลเยอร์-2 บนเทคโนโลยี โซลานา ที่เน้นความเร็วและค่าธรรมเนียมต่ำ พร้อมชูจุดขายด้านความปลอดภัยที่ยังคงยึดโยงกับแกนหลักของบิทคอยน์
ความเชื่อมั่นที่เปราะบางของเหรียญหลัก กลายเป็นแรงส่งให้ $HYPER ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม โดยล่าสุดยอดระดมทุนรอบ Presale พุ่งทะลุ 31 ล้านดอลลาร์ไปแล้ว ด้วยราคาขายที่ 0.0136751 ดอลลาร์ พร้อมผลตอบแทนจากการ Staking สูงถึง 37% สะท้อนให้เห็นว่าในยามวิกฤต เงินทุนมักจะไหลไปหาโอกาสใหม่ที่กล้าการันตีผลตอบแทนและความเร็วที่เหนือกว่าเสมอ