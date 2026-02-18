UNIX จ่อขายไอพีโอ 180 ล้านหุ้น ระดมทุนเข้า SET ไตรมาส 2

ยูนิคพลาสติก อินดัสตรี เดินหน้าระดมทุนขายหุ้นไอพีโอ จำนวน 180 ล้านหุ้น คิดเป็น 27.27% เตรียมเข้า เทรดใน SET ภายในไตรมาส 2 ปี 2569 ฟากแม่ทัพใหญ่ "โสฬส ยอดมงคล” ระบุเดินหน้าระดมทุนครั้งนี้ เพื่อใช้รองรับการขยายธุรกิจ ลงทุนเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ รวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่มีศักยภาพ ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ชูจุดเด่นใช้เทคโนโลยีระดับสูง พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เน้นความยั่งยืน ผลักดันอนาคตเติบโตก้าวกระโดด
นายโสฬส ยอดมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูนิคพลาสติก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (UNIX) ผู้ผลิต และจำหน่ายฟิล์ม และบรรจุภัณฑ์พลาสติกครบวงจรของไทย เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความพร้อมที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 180 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็น 27.27 % ของจำนวนหุ้นภายหลัง IPO และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ภายในไตรมาส 2 ของปี 2569
ทั้งนี้ ด้วยศักยภาพที่โดดเด่นในการดำเนินธุรกิจ ทั้งด้านการนำเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยมาใช้ (State of the Art) การให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Research and Development) รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสามารถนำเสนอแนวทางการบริหารต้นทุนให้กับลูกค้า ควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อทดแทน (Value Engineering) โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจครบวงจรทั้งภาคผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าหลักแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มธุรกิจ คือ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ฟิล์มและบรรจุภัณฑ์พลาสติก สามารถแยกออกเป็น 3 กลุ่มสินค้า ประกอบด้วย (1) ฟิล์มสำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Film for Flexible Packaging) กลุ่มลูกค้าหลักเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายชั้นนำทั้งในประเทศและระดับสากล (2) ฟิล์มและบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุของหนัก (Film and Packaging for Heavy Duty Sack) กลุ่มลูกค้าหลักเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเม็ดพลาสติกชั้นนำของประเทศ และ (3) ฟิล์มและบรรจุภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป (Film and Packaging for Industrial) กลุ่มลูกค้าหลักเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมทั่วไป อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ในครัวเรือน
และบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Product) บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกรายใหญ่ในประเทศไทย โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักเป็นผู้ประกอบการค้าส่ง ค้าปลีก และร้านค้าทั่วประเทศ ผลิตภัณฑ์หลักเป็นถุงบรรจุภัณฑ์สำหรับครัวเรือน อาทิ ถุงร้อน ถุงเย็น ถุงหูหิ้ว ถุงตัดตรง และถุงขยะ เป็นต้น ซึ่งผลิตและจำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของบริษัท เช่น ตรากุญแจ และตรามิตรภาพ
"สำหรับวัตถุประสงค์ของการระดมทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำไปใช้เป็นเงินลงทุนในเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ รวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่มีศักยภาพ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และชำระคืนเงินกู้ยืมของบริษัทและบริษัทย่อย"
นางสาวออมสิน ศิริ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จํากัด (มหาชน) (BYD) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ บริษัท ยูนิคพลาสติก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (UNIX) กล่าวว่า UNIX เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการผลิตฟิล์มและบรรจุภัณฑ์พลาสติกมากกว่า 30 ปี และเป็นผู้ผลิตที่มีเทคโนโลยีระดับสูง อีกทั้งด้วยโมเดลธุรกิจที่แข็งแกร่งและภายใต้ทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์มายาวนาน รวมไปถึงแนวโน้มอุตสาหกรรมที่ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการระดมทุนในครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนให้มีศักยภาพในการลงทุนเพิ่มเติม เพื่อผลักดันการเติบโต และสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ถือหุ้นในอนาคต
สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลัง บริษัทฯ มีรายได้รวมในปี 2566 เท่ากับ 3,034.36 ล้านบาท และปี 2567 เท่ากับ 3,166.10 ล้านบาท ขณะที่งวด 9 เดือนแรกของปี 2568 มีรายได้รวม 2,339.22 ล้านบาท
ด้านกำไรสุทธิ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในปี 2566 จำนวน 153.94 ล้านบาท ปี 2567 จำนวน 119.51 ล้านบาท และงวด 9 เดือนแรกของปี 2568 จำนวน 120.79 ล้านบาท
ทั้งนี้ การดำเนินธุรกิจของ UNIX มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนากระบวนการผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการใช้พลาสติกรีไซเคิลอย่างยั่งยืน โดยในปี 2567 บริษัทฯ ได้ลงทุนติดตั้งเครื่องผลิตฟิล์มแบบ Vacuum Metallizing Plastic ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับการผลิตฟิล์ม Barrier ส่งผลให้สามารถนำเสนอฟิล์มสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบให้รองรับการรีไซเคิลได้ สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการของตลาดด้านสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ยกระดับการดำเนินงานเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับที่ 5 ซึ่งเป็นการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากภายในองค์กรสู่ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) โดยสนับสนุนให้คู่ค้าและพันธมิตรเข้าสู่กระบวนการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว สะท้อนถึงแนวทางการบริหารงานที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและการเติบโตเคียงข้างชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการเสริมกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และนำเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมาใช้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความแข็งแกร่งในการผลิตในระยะยาว