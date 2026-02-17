หุ้นปิดพุ่ง 21.59 จุด ทะยานผ่านด่าน 1,450 เก็งกลุ่มแบงก์ลุ้นปันผล GDP ทรงดี-การเมืองปึ้กดึงเงินไหลเข้า

SET ปิดวันนี้ที่ 1,459.68 จุด เพิ่มขึ้น 21.59 จุด (+1.50%) มูลค่าซื้อขาย 65,248.95 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้เคลื่อนไหวแดนบวกเป็นส่วนใหญ่ โดยทำจุดสูงสุด 1,460.57 จุด และจุดสูงสุด 1,433.91 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 416 หลักทรัพย์ ลดลง 87 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 172 หลักทรัพย์
นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ บล.บัวหลวง กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวขึ้นรงผ่านแนวต้านแรกที่ 1,450 จุดไปได้ โดยมีแรงหนุนจากเม็ดเงินไหลเข้าเก็งหุ้นใหญ่ช่วงที่หลายบริษัทเตรียมรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 4/68 และคาดว่าจะประกาศจ่ายเงินปันผล ซึ่งที่ผ่านมหลายบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีและจ่ายปันผลมากกว่าเดิม โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มแบงก์ที่นำตลาดวันนี้จากคาดว่ามีโอกาสจ่ายเงินปันผลสูงขึ้น
ประกอบกับยังมี Sentiment บวกต่อเนื่องจากทิศทางเศรษฐกิจไทยที่ดูดีขึ้น หลังตัวเลข GDP ไตรมาส 4/68 และปี 68 ที่สภาพัฒน์ฯรายงานออกมาดีกว่าคาด รวมทั้งปัจจัยของความมั่นใจในเสถียรภาพรัฐบาลที่มีมากขึ้น ส่งผลบวกให้เม็ดเงินต่างชาติยังไหลเข้ามามาอย่างต่อเนื่อง
แนวโน้มพรุ่งนี้คาดตลาดมีโอกาสแกว่งขึ้นได้ต่อ เกาะติดการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่าน โดยให้แนวต้าน 1,470 จุด แนวรับ 1,430 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 5,038.46 ล้านบาท ปิดที่ 206.00 บาท เพิ่มขึ้น 7.00 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 3,756.06 ล้านบาท ปิดที่ 146.00 บาท เพิ่มขึ้น 4.00 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 3,490.21 ล้านบาท ปิดที่ 61.25 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 3,344.05 ล้านบาท ปิดที่ 14.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.40 บาท
KTB มูลค่าการซื้อขาย 3,204.67 ล้านบาท ปิดที่ 32.25 บาท เพิ่มขึ้น 1.25 บาท