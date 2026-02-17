วิจัยกสิกรฯเพิ่มเป้าจีดีพีปี69-โมเมนตัมบริโภค-ลงทุนเร่งตัว

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเศรษฐกิจไทยไตรมาส 4/2568 ขยายตัวเร่งขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้ามาอยู่ที่ 2.5% YoY และพลิกกลับมาขยายตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าที่ 1.9% QoQ ส่งผลให้สามารถหลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอยทางเทคนิคได้ และทั้งปี 2568 เศรษฐกิจไทยขยายตัวที่ 2.4% สูงกว่า 2.0% ที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดไว้ก่อนหน้านี้ โดยได้รับแรงหนุนจาก การเร่งซื้อยานยนต์ก่อนมาตรการ EV 3.0 จะหมดอายุสิ้นปี 2568 และมาตรการภาครัฐที่หนุนการบริโภคภาคเอกชนให้ขยายตัวเร่งขึ้น การลงทุนเอกชนที่เร่งตัว ประกอบกับผลผลิตภาคอุตสาหกรรมที่พลิกกลับมาขยายตัว
พร้อมกันนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทยทบทวนตัวเลข GDP ปี 2569 โดยปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2569 ขึ้นจาก 1.6% มาอยู่ที่ 1.9% จากโมเมนตัมการลงทุนภาคเอกชนที่มีแนวโน้มดีกว่าคาด พร้อมทั้งปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์การส่งออกและนำเข้า แต่ภาพรวมดุลการค้าไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
**Krungthai COMPASSจับตา Tariff**
ศูนย์วิจัย Krungthai COMPASS ธนาคารกรุงไทย ระบุเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 4/2568 ขยายตัวที่ 2.5%YoY โดยเป็นการขยายตัวจากไตรมาสก่อนที่ 1.9%QoQSA จากการบริโภคที่ขยายตัวดีในกลุ่มสินค้าคงทนส่วนหนึ่งจากปัจจัยชั่วคราว และการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัว โดยเฉพาะหมวดก่อสร้าง โดยรวมเศรษฐกิจในปี 2568 ขยายตัว 2.4%YoY ทั้งนี้ สภาพัฒน์ปรับเพิ่มการคาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปี 2026 ว่าจะขยายตัวในช่วง 1.5%-2.5% (ค่ากลาง 2.0%)
อย่างไรก็ตาม ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปี 2569 จะขยายตัวที่ 1.8%YoY ท่ามกลางความท้าทาย แม้เศรษฐกิจไตรมาสที่ 4 ปี 2568 จะขยายตัวสูงกว่าที่คาด โดยระยะข้างหน้าความไม่แน่นอนจากมาตรการภาษี Reciprocal tariff ของสหรัฐฯ อีกทั้งในปีนี้สินค้าส่งออกหลักของไทยไปยังสหรัฐฯ มีความเสี่ยงได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจากภาษี Sectoral tariff โดยเฉพาะกลุ่ม semiconductor อย่างไรก็ดี การลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่อง สะท้อนจากยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุน และความเชื่อมั่นที่มีแนวโน้มปรับดีขึ้นหลังผลการเลือกตั้งแสดงทิศทางการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ที่มีเสถียรภาพ