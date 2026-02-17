ตลาดคริปโต Extreme Fear สัญญาณกลับตัวในวิกฤต หรือเป็นแค่หลุมพรางขาลง

ตลาดคริปโตฯ เข้าสู่โซนอันตราย “Extreme Fear” ขั้นสุด! นักวิเคราะห์จากเมทริกซ์พอร์ตจับสัญญาณเทคนิคพบ “แรงเทขายเริ่มแผ่ว” ชี้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยทุกครั้งที่ความกลัวพุ่งแตะจุดเดือด มักเป็นจุดเริ่มต้นของการดีดตัวกลับระยะสั้น เตือนนักลงทุนอย่าเพิ่งตายใจ แม้กราฟรายวันจะส่งสัญญาณ “Oversold” ขั้นรุนแรงในรอบ 4 ปี แต่ความเสี่ยงขาลงยังเปิดกว้าง จับตาปิดแท่งเดือนกุมภาพันธ์ หากแดงอีกจะเป็นสถิติเลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561
เมทริกซ์พอร์ต ผู้ให้บริการด้านการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำ ได้ออกบทวิเคราะห์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา โดยระบุว่าบรรยากาศการลงทุนในตลาดคริปโตฯ ขณะนี้ได้ดำดิ่งลงสู่ระดับที่ “หดหู่และสิ้นหวัง” อย่างรุนแรง ซึ่งสะท้อนถึงความกังวลในวงกว้างของนักลงทุน
อย่างไรก็ตาม ในวิกฤตย่อมมีโอกาส เมทริกซ์พอร์ตชี้ให้เห็นถึงดัชนีชี้วัดเฉพาะตัวอย่าง ดัชนีความกลัวและความโลภของบิทคอยน์ ที่ระบุว่า "จุดต่ำสุดที่แข็งแกร่ง" มักจะก่อตัวขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วันร่วงลงต่ำกว่าระดับศูนย์และเริ่มวกตัวกลับขึ้นมา ซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบันกำลังเกิดรูปแบบนี้อยู่พอดี
“การเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมนี้เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่า แรงเทขายกำลังเข้าสู่ภาวะหมดแรง และสภาวะตลาดกำลังเริ่มกลับมาทรงตัว” เมทริกซ์พอร์ตระบุ
แนะจับสัญญาณลงทุน เสี่ยงหลุมพรางจุดเข้าซื้อหรือหลุมพราง?
แม้สัญญาณเทคนิคจะเริ่มชี้ไปทางบวก แต่เมทริกซ์พอร์ตยังคงเตือนให้ระมัดระวัง โดยระบุว่าราคาอาจยังมีการปรับฐานลงต่อได้ในระยะสั้น แต่หากดูจากสถิติในอดีต ช่วงเวลาที่ดัชนีความเชื่อมั่นดำดิ่งลึกขนาดนี้ มักจะเป็น “จุดเข้าซื้อที่น่าสนใจ” สำหรับนักลงทุนที่กล้าสวนกระแส
“เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์เป็นวัฏจักรระหว่างความเชื่อมั่นและพฤติกรรมราคาของบิทคอยน์ ค่าที่อ่านได้ล่าสุดบ่งชี้ว่าตลาดอาจกำลังเข้าใกล้จุดเปลี่ยนสำคัญอีกครั้ง” บทวิเคราะห์ระบุ
ความกลัวระดับ 10 และสถิติขาลงปี พ.ศ. 2561
ข้อมูลจาก อัลเทอร์เนทีฟ.มี ซึ่งจัดทำดัชนี Fear & Greed Index ที่นักลงทุนทั่วโลกนิยมใช้ ก็ตอกย้ำภาพเดียวกัน โดยดัชนีร่วงลงแตะระดับ 10 เต็ม 100 ซึ่งถือเป็นโซน “Extreme Fear” หรือความกลัวแบบขีดสุด ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565
นอกจากนี้ หากบิทคอยน์ปิดตลาดเดือนกุมภาพันธ์ด้วยตัวเลขติดลบ จะถือเป็นการทำสถิติ “ปิดแดง 5 เดือนติดต่อกัน” ซึ่งจะเป็นสตรีคขาลงที่ยาวนานที่สุดนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 และถือเป็นหนึ่งในการเทขายต่อเนื่องที่รุนแรงที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์
มุมมองสายขุด Oversold ระดับหายาก
แฟรงก์ โฮล์มส์ ประธานกรรมการบริหารของ ไฮฟ์ ดิจิทัล เทคโนโลยีส์ บริษัทเหมืองขุดบิทคอยน์ยักษ์ใหญ่ ให้มุมมองเชิงเทคนิคที่น่าสนใจว่า ปัจจุบันราคาบิทคอยน์อยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมาตรฐาน 20 วัน ถึงประมาณ 2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
“ระดับความผันผวนแบบนี้ เราเห็นเพียงแค่ 3 ครั้งเท่านั้นในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา” โฮล์มส์กล่าว
เขายังขยายความว่า ในอดีตเมื่อเกิดเหตุการณ์ Oversold รุนแรงเช่นนี้ ตลาดมักจะมีการดีดตัวกลับในระยะสั้นภายใน 20 วันทำการหลังจากนั้น แม้ตลาดจะเต็มไปด้วยความตื่นตระหนก แต่เขายังคงยืนยันมุมมองบวกในระยะยาว เพราะปัจจัยพื้นฐานของเครือข่ายบิทคอยน์ยังคงแข็งแกร่งไม่เปลี่ยนแปลง
อย่างไรก็ดีตลาดคริปโตฯ กำลังยืนอยู่บนปากเหวแห่งความกลัว แต่ประวัติศาสตร์สอนให้รู้ว่า ในจุดที่คนส่วนใหญ่กลัวที่สุด มักเป็นจุดที่ Smart Money เริ่มขยับตัว ต้องจับตาดูว่าแนวรับทางจิตวิทยานี้จะรับอยู่หรือไม่ หรือจะเป็นเพียงการพักตัวเพื่อลงต่อในมหากาพย์ขาลงครั้งนี้